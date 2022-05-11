تهدف إكسلسا الى امتلاك حوالي ٤٠٠ مليون دولار من الأصول السكنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

مايو- أعلنت إكسلسا، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاستثمارات العقارية، عن إتمام جمع الأموال لصندوق الاستثمارات الثاني للعقارات السكنية في الولايات المتحدة بمبلغ وصل إلى ١٥٣ مليون دولار. وكانت بدأت إكسلسا عملية جمع الأموال في يناير ٢٠٢٢ ووصلت إلى هدفها البالغ ١٥٠ مليون دولار مع انتهاء شهر مارس الماضي. استهدفت هذه العملية مكاتب الاستثمارات العائلية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية من منطقة الشرق الأوسط، وبشكلٍ خاص من الدول الخليجية.

يركز الصندوق الجديد لإكسلسا على المباني السكنية التي لديها إمكانية قيمة مضافة عبر تجديد المباني وتحسين الإدارة في عددٍ من الولايات في الولايات المتحدة وتحديداً الولايات الواقعة في المنطقة الشرقية والجنوبية. وقد عمل الصندوق الجديد على توظيف ٢٧ مليون دولار من الاستثمارات بعد الاستحواذ على كلٍ من Fox Hunt Farms ٢٧٦ وحدة سكنية في منطقة شارلوت في ديسمبر ٢٠٢١ وCoventry Green ٢٥٦ وحدة سكنية، منطقة تشارلستون في فبراير ٢٠٢٢. حدثت عمليات الاستحواذ هذه في مرحلة ما قبل الإطلاق ممولةً من المستثمرين.

قال فادي مجدلاني، المدير العام في إكسلسا: "جاء أداء صندوقنا الأول بنتائج استثنائية مع عائداتٍ قويةٍ تمّ توزيعها على أساس ربع سنوي، وحصدنا زيادةً كبيرةً في رأس المال بدأنا في تحقيقها" وأضاف قائلاً: "نفخر بثقة جميع مستثمرينا في الصندوق والمستثمرين المشاركين الذين ساهموا في الاستثمار معنا في صندوقنا الثاني مؤكدين زيادة التزامهم تجاه إكسلسا."

علق خليل هبري، مدير قسم النمو في إكسلسا: "يعكس نجاحنا في جمع التمويل الاهتمام الكبير للمستثمرين من الشرق الأوسط المردودات المستقرة التي تقدمها المباني السكنية في الولايات المتحدة. حيث يسعى المستثمرون للحصول على عائداتٍ مستقرّة غير معرضة لمخاطر التضخم الاقتصادي."

تحت إدارة بسام يمين، المؤسس والرئيس التنفيذي لإكسلسا، والذي تولى سابقاً منصب الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف Credit Suisse، بدأت إكسلسا الاستثمار في الوحدات السكنية للإسكان متعدد العائلات في العام ٢٠٠٩. منذ ذلك الحين، استحوذت الشركة على أكثر من ٤٢٠ مليون دولار من الممتلكات العقارية الأمريكية من خلال الاستثمار المباشر والصندوق الأول لمشروع الإسكان متعدد العائلات مع Excelsa US Real Estate I, LP. تشمل محفظة الشركة ٢٥٠٠ شقة سكنية متعددة العائلات بالإضافة إلى فئة المكاتب التجارية وتطوير الأراضي.

عن إكسلسا للعقارات

إكسلسا للعقارات، هي الذراع الاستثماري العقاري في الولايات المتحدة لشركة إكسلسا القابضة، وهي شركة استثمار مستقلة تمتلك حالياً إجمالي أصول يبلغ حوالي ٤٢٠ مليون دولار خاضعة للإدارة وتنشط عملياتها في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

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