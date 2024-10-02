الشركة الرائدة في الشبكات السحابية تستعرض نماذج ملهمة للعمل مع عملائها بما يشمل نادي ليفربول لكرة القدم ومركز دبي التجاري العالمي وبورصة عمان

تعتزم الشركة عرض حلول الشبكات السحابية المبسطة والمؤتمتة والقائمة على الذكاء الاصطناعي في صلبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إكستريم نتوركس" Extreme Networks™, Inc.، الشركة الرائدة في الشبكات السحابية، اليوم عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، بهدف عرض الدور الحيوي الذي تلعبه حلولها الآمنة والمؤتمتة وسهلة الاستخدام لجعل الشبكات أكثر كفاءة وقدرة على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي الهادفة. وتُقام فعاليات المعرض من 14 ولغاية 18 أكتوبر 2024، حيث ستتواجد "إكستريم نتوركس" ضمن المنصة C10 في القاعة 20 بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على ابتكارات الشركة ومن بينها:

التكنولوجيا المبتكرة للشركة المتمثلة في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة Extreme AI Expert ، والمصممة لتخطي المعارف المألوفة على مستوى تحسين المنتجات والشبكات للخروج بأفضل الرؤى الممكنة. وستجمع بكفاءة وأمان بين البيانات العامة والبيانات الخاصة بالعملاء لخلق توصيات استباقية تمكّن العملاء من حفز وتيرة اكتشاف المعلومات وإيجاد حلول فعّالة للمشاكل ضمن بيئاتهم الشبكية. وتهدف هذه الأداة للدفع نحو تحسينات واسعة وتحقيق وفورات في تكاليف تصميم وتوظيف وإدارة الشبكات المؤسسية وتعزيز مستويات أمانها.

Extreme Fabric : أوسع البنى الشبكية المؤتمتة والمتكاملة والآمنة انتشاراً. وسيحظى الزوار بفرصة فريدة للتعرف على سبل استخدام العملاء لحلول Extreme Fabric لتحسين أداء الشبكة وعمليات الأعمال عبر إمكانات بديهية وبسيطة لإدارة الشبكات تقترن بقدرة عالية على مراقبة عملها بوضوح تام وسيطرة كاملة عليها.

أوسع البنى الشبكية المؤتمتة والمتكاملة والآمنة انتشاراً. وسيحظى الزوار بفرصة فريدة للتعرف على سبل استخدام العملاء لحلول لتحسين أداء الشبكة وعمليات الأعمال عبر إمكانات بديهية وبسيطة لإدارة الشبكات تقترن بقدرة عالية على مراقبة عملها بوضوح تام وسيطرة كاملة عليها. Extreme Wi-Fi : تقدم Extr eme Wi-Fi قدرات اتصال موثوقة وعالية الأداء دون انقطاع. وتعتزم الشركة أيضاً استعراض عملها مع نادي ليفربول لكرة القدم، باستخدام حلول Extr eme Wi-Fi للارتقاء بتجربة الجمهور في ملعب أنفيلد. وتدعم حلول Extreme Wi-Fi التي وظفها النادي مؤخراً التجارب الرقمية الجديدة على غرار مسح التذاكر باستخدام الهواتف المتحركة، والمدفوعات غير النقدية، والمزايا الأخرى عبر الهواتف، بشكل يجعل من تجارب الجماهير أكثر سهولة ويسراً خصوصاً في أوقات الذروة.

وستسلط الشركة الضوء أيضاً على العمل الذي تقوم به بالتعاون مع العملاء العالميين والإقليميين بمن فيهم مركز دبي التجاري العالمي، مكان استضافة معرض جيتكس جلوبال 2024، وبورصة عمان. وسينضم إلى "إكستريم نتوركس" نخبة من كبريات الشركات الرائدة في مجال تكامل الأنظمة من مختلف أنحاء المنطقة والذين يشاركون في المعرض أيضاً.

وفي هذا السياق، قال معن الشكرجي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة "إكستريم نتوركس": "بينما نعمل على رسم ملامح جديدة لبيئات عمل الشركات بالاعتماد على أحدث التقنيات، يأتي معرض جيتكس جلوبال ليمثل منصة مثلى للكشف عن المنتجات والخدمات والابتكارات الجديدة، في الوقت الذي تعمل فيه ’إكستريم نتوركس‘ على استكشاف أفضل الابتكارات لتعزيز الشبكات الذكية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل هادف يحقق أفضل منفعة ممكنة. وفي ضوء مكانة دبي كمركز للابتكارات التكنولوجية ومحفز على تبنيها، يسعدنا في ’إكستريم نتوركس‘ تولي دور فاعل في استشراف مستقبل قائم على شبكات آمنة ومدفوع بقدرات ملهمة للذكاء الاصطناعي، أثناء تواصلنا البنّاء على عملائنا وشركائنا خلال هذا الحدث الرائد".

نبذة عن "إكستريم نتوركس"

شركة "إكستريم نتوركس" المدرجة في بورصة نازداك بالرمز (EXTR)، هي شركة رائدة في الشبكات السحابية وتقديم خدمات الاتصال بين الأجهزة، والتطبيقات، والأفراد بأساليب جديدة. ونعمل على الارتقاء بقدرات التكنولوجيا مستفيدين من قدرات تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والأتمتة. ويضع 50 ألف عميل حول العالم ثقتهم في حلول الشبكات المتكاملة والقائمة على السحابة التي نقدمها، ويعتمدون على خدماتنا الأفضل من فئتها والدعم الذي نوفره لهم لتسريع وتيرة تحولهم الرقمي والمضي في تقدمهم بأسلوب جديد كلياً. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.extremenetworks.com/.

تعتبر شعارات Extreme Networks و ExtremeCloudو Extreme Networksعلامات تجارية مسجلة لصالح Extreme Networks, Inc في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. وتعود ملكية العلامات التجارية الأخرى المذكورة هنا أصحابها.

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