منصة الإدارة المالية الرائدة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان

توسعة نطاق خدمات بطاقة إكسبنس للأعمال لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات والبحرين

توسع إقليمي متسارع نتيجة الطلب المتزايد للشركات المتوسطة والصغيرة على الخدمات المصرفية للأعمال

أبوظبي : أعلنت إكسبنس، منصة الإدارة المالية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان التي تُعنى بتقديم الحلول المصرفية للأعمال للشركات المتوسطة والصغيرة، عن تدشينها حلول إدارة النفقات في دولة الإمارات العربية المتحدة - السوق الثاني من بين خمسة أسواق استراتيجية تخطط الشركة للتوسع فيها خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

وقد أعلنت الشركة عن هذه الخطوة الهامة خلال مؤتمر ومعرض "جيتكس جلوبال" للتكنولوجيا. باشرت إكسبنس بإصدار بطاقات Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بالإضافة إلى إطلاق خدماتها في الإمارات بالتعاون مع Visa. وقد كانت شركة إكسبنس واحدة من أوائل شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة التي انضمت لبرنامج المسار السريع للتكنولوجيا المالية من Visa في أوائل عام 2019.

تحظى الشركات الإماراتية بقدرات تمكنها من الاستفادة بشكل مثالي من منصة إكسبنس للإدارة المالية؛ إذ تتمتع الدولة بإمكانات رقمية عالية للغاية مع نسبة وصول للإنترنت تقرب 100%. علاوة على ذلك، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال التحوّل الرقمي عبر مختلف القطاعات. وبالرغم من إصدار أكثر من 70,000 رخصة تجارية في الإمارات عام 2021؛ إلا أن البعض منها يواجه تحديات في فتح حسابات مصرفية أو رقمنة عملياتها المالية.

وستعمل إكسبنس، بدخولها إلى السوق الإماراتية، على تمكين الشركات بالكفاءة الرقمية والأمان والتحكم في معاملاتها، فهي منصة مصممة خصيصاً لتقديم خدماتها لأكثر من 23 مليون شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ممن تواجه تحدياً في الوصول إلى الخدمات المالية وهو ما يعرضها للقيام بعمليات مالية محفوفة بالمخاطر وقائمة على النقد.

وقد صُممت الحلول المصرفية المدمجة في منصة الإدارة المالية بشكل يلبي احتياجات الأعمال المحلية، بما في ذلك بطاقات النفقات المادية والافتراضية الخاصة بالموظفين وفواتير رقمية مبسطة ومحافظ متعددة العملات وأتمتة عمليات معالجة الدفعات.

ويمكن لأصحاب الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة فتح حساب إكسبنس من خلال تنزيل تطبيق إكسبنس من متاجر التطبيقات، وسيتيح التطبيق للشركات إصدار بطاقات Visa لموظفيها افتراضية أو فعلية تحظى بقبول عالمي. كما يمكن للشركة تحديد ضوابط وحدود إنفاق فردية على كل بطاقة. وفي المقابل، تعمل المراقبة في الوقت الفعلي والمحاسبة الآلية على التخلص من الحاجة إلى تقارير النفقات المملة فضلًا عن تعزيز الكفاءة ومساعدة الشركات في توفير المال.

وفي هذه المناسبة، قال سعد أنصاري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكسبنس:

"يسعدنا أن نعلن عن إطلاق منتج البطاقة الثالثة Visa من إكسبنس في دولة الإمارات العربية، حيث ستوفر منصتنا خدمات مالية رئيسية ودعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة أثناء إطلاقها لأعمالها وتوسيع نطاقها أيضاً، وكذلك للشركات الأكبر حجماً والتي تحتاج إلى خدمات مالية رقمية أكثر تطوراً.

كما أن توسعنا في دولة الإمارات العربية يعكس النمو السريع للطلب على حلولنا المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، إذ إن هناك أكثر من 2,000 شركة بانتظار خدماتنا في المنطقة. وتتميز إكسبنس بقدرتها على تغيير كيفية إدارة الشركات لنفقاتها بفضل المنصة المتكاملة التي تساعدها على توفير الوقت والمال لتتمكن من التركيز على أعمالها وتنميتها بشكل أفضل.

ونحن في إكسبنس نتطلع قدماً لمواصلة مسيرة التوسع مع Visa وتحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نصبح التطبيق الأفضل على الإطلاق للخدمات المصرفية للأعمال في المنطقة."

من جانبه، قال أليكس مكراي، نائب الرئيس، ورئيس قسم الشراكات الاستراتيجية والمشاريع لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa:

"انطلاقاً من موقعنا كشركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، تسعى Visa جاهدة لتوفير حلول مبتكرة تلبي متطلبات الدفع المتطورة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرّة حول العالم. ومن دواعي سرورنا عقد شراكة مع إكسبنس في إطلاق حلّ الدفع المتميز هذا، والذي يستطيع أن يساعد الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على التحكم في الإنفاق ورفع مستوى الشفافية إلى أقصى درجة

وتحسين التدفق المالي بشكل أكثر ملائمة وأماناً. ونتطلع في Visa قدماً إلى دعم إكسبنس في خطط توسعة أعمالها، ومشاركتها في سعيها لتمكين التحول الرقمي للمزيد من الشركات في جميع أنحاء المنطقة".

تتعاون إكسبنس مع الجهات التنظيمية في الأسواق الرئيسية عبر منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وباكستان. وقد أُسِسَت بشكل قانوني في خمسة من أكثر الاقتصادات تميزاً في هذه المنطقة، وتحظى بعقود رعاية رقم التعريف المصرفي مع البنوك الرائدة في كل سوق.

المنصة متاحة الآن للتنزيل المجاني من متجر أبل وجوجل بلاي ستور. ولمزيد من المعلومات أو لتنزيل التطبيق، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني.www.xpence.com

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بنديكت روتشيلد

b.rothschild@thoburns.com

+44 7492 092 052

حول إكسبنس

تهدف إكسبنس، أول منصة إدارة مالية في المنطقة مزودة بحلول مصرفية مدمجة للأعمال، إلى تقديم خدماتها إلى ملايين العاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، الذين يواجهون تحديًا في الوصول إلى الخدمات المالية - وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام إطلاق شركات جديدة أو توسيع نطاق أعمال الشركات في المنطقة.

ولتحقيق رؤية إكسبنس المتمثلة في أن تصبح التطبيق الأفضل على الإطلاق للخدمات المصرفية للأعمال، فقد صُمِمَت الحلول المصرفية المدمجة في المنصة لإزالة العبء الإداري الخاص بالممارسات المالية القديمة والقائمة على النقد، إلى جانب تلبية احتياجات الأعمال في القرن الحادي والعشرين من خلال تقديم بطاقات النفقات الفعلية والافتراضية للموظفين وخدمات الفوترة الرقمية البسيطة باستخدام روابط دفع مدمجة ومحافظ متعددة العملات وأتمتة عمليات معالجة الدفعات.

وتتعاون إكسبنس مع الجهات التنظيمية في الأسواق الرئيسية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. وقد أُسّسَت بشكل قانوني في البحرين ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتحظى بعقود رعاية رقم التعريف المصرفي مع البنوك الرائدة في كل سوق.

لمعرفة المزيد عن إكسبنس، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.xpence.com.