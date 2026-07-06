حلول مرنة وشاملة بالتعاون مع أكثر من 60 شريكاً في مجالات التصميم والإنشاء والأثاث ومستلزمات المنازل

التركيت: "المنزل من الوطني" يقدم تجربة متكاملة تبدأ من الفكرة وتنتهي بتحقيق حلم امتلاك بيت العمر

"الوطني" حريص على أن يكون الشريك الموثوق لعملائه في مختلف مراحل رحلتهم السكنية

حقق برنامج «المنزل من الوطني» إقبالاً واسعاً من عملاء بنك الكويت الوطني منذ إطلاقه، ليؤكد نجاحه كأحد أبرز برامج حلول التمويل السكني في السوق المحلي، في ظل ما يقدّمه من حلول مرنة وشاملة، وتعاونه مع نخبة من أفضل الشركات المتخصصة في مجالات التصميم والبناء والتأثيث وجميع مستلزمات المنازل.

ويعكس هذا التفاعل الكبير من العملاء قدرة البرنامج على تلبية احتياجات متنوعة وتطلعات متنامية، سواء لمن يخططون لبناء منازلهم الجديدة، أو الراغبين في ترميم أو تجديد منازلهم الحالية أو إعادة تصميمها وتأثيثها، ضمن تجربة متكاملة ومدروسة.

ويُعد «المنزل من الوطني» أكبر وأشمل برنامج متخصص في الكويت يقدم حلول تمويل سكني متكاملة لبناء المنازل وترميمها وتجديدها، حيث قام البنك بتصميمه استناداً إلى فهم عميق لاحتياجات العملاء وطبيعة القرارات المرتبطة بالمسكن، والتي تتطلب مرونة مالية، وسهولة في الإجراءات، ودعماً عملياً في مختلف مراحل التنفيذ.

ولا يقتصر البرنامج على توفير القروض، بل يوفّر منظومة متكاملة من الخيارات والخدمات الداعمة التي ترافق العميل منذ مرحلة التخطيط وحتى الإنجاز، ما يعزز من قيمة التجربة ويمنحه مزيداً من الثقة والاطمئنان.

حلول تمويل مرنة بمزايا تنافسية

ويقدّم البرنامج قروضاً شخصية تصل قيمتها إلى 95 ألف دينار كويتي لتلبية مختلف متطلبات التمويل السكني، سواء للبناء أو الترميم أو تجهيز المنازل، مع باقة من المزايا التنافسية التي ساهمت في زيادة الإقبال عليه، ومنها:

فترات سداد مرنة تتناسب مع دخل العميل

فترة سماح تصل إلى 12 شهراً

سرعة إنجاز الإجراءات

عروض ومزايا حصرية بالتعاون مع شركاء البرنامج

شبكة واسعة من الشركاء

ويتميّز «المنزل من الوطني» بتعاونه مع أكثر من 60 شريكاً استراتيجياً في مجالات التصميم، والإنشاء، والأثاث، ومستلزمات المنازل، ما يوفّر للعملاء خيارات متنوعة وخدمات موثوقة تسهّل تنفيذ مشاريعهم السكنية بكفاءة وجودة عالية.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس – رئيس القروض العقارية في بنك الكويت الوطني، السيد/ عبدالرحمن التركيت: "يؤكد الإقبال الواسع الذي شهده برنامج "المنزل من الوطني" منذ إطلاقه نجاح رؤيتنا في تقديم حلول تمويل سكني مرنة ومدروسة، مدعومة بشبكة شراكات نوعية تلبّي احتياجات عملائنا وتبسّط عليهم رحلة بناء أو تطوير منازلهم".

وأضاف: "نؤمن في بنك الكويت الوطني بأن امتلاك منزل الأحلام هو أكثر من مجرد قرار مالي، فهو محطة مفصلية تعكس أسلوب حياة الفرد وتطلعاته المستقبلية. ومن هذا المنطلق، حرصنا على تصميم برنامج يقدم تجربة متكاملة تبدأ من الفكرة وتنتهي بتحقيق حلم امتلاك بيت العمر".

وأكد التركيت أن "الوطني" يهدف إلى أن يكون الشريك الموثوق لعملائه في مختلف مراحل رحلتهم السكنية، من خلال تجربة تجمع بين التمويل والدعم المتكامل للعميل، بما يعكس التزام البنك بتعزيز جودة حياة عملائه وتقديم قيمة حقيقية تتجاوز التمويل التقليدي.

يأتي برنامج «المنزل من الوطني» ضمن استراتيجية بنك الكويت الوطني الرامية إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تضع العميل في صميم أولوياتها، وتواصل تطوير حلول مصرفية مبتكرة تواكب أسلوب الحياة العصري، وتمنح العملاء تجربة مصرفية أكثر مرونة وفاعلية.

ويمثل البرنامج نموذجاً متقدماً للحلول المصرفية المتكاملة، التي تجمع بين التمويل الذكي، والخدمات الشاملة، والشراكات النوعية، لتحويل رحلة بناء أو تطوير المنزل إلى تجربة واضحة، مريحة، وعالية القيمة.

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