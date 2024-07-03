دبي، الإمارات العربية المتحدة، يسرّ كل من شركة "إفيا تكنولوجيز" وشركة "فوو" الإعلان عن إبرامهما شراكة استراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تزويد المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بحلول مبتكرة وشاملة في مجال الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة مما تتمتع به المؤسستان من ميزات وخبرات في سبيل حماية المؤسسات من الجرائم المالية، وتبسيط العمليات، فضلاً عن تحسين الكفاءة ودورة حياة الامتثال المؤتمتة بالكامل لا سيما في كندا وأوروبا والمملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، قال إندراني بيسواس، مدير قسم المبيعات في شركة "إفيا تكنولوجيز": "نعرب عن حماسنا للتعاون مع شركة ’فوو‘ ومضافرة جهودنا لتسريع وتيرة الابتكار في مجال مكافحة غسل الأموال. تشكّل هذه الشراكة خطوة فريدة من نوعها لمعالجة التحديات المعقدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال في مختلف المجالات التنظيمية، وذلك سعياً لترسيخ بيئة مالية أكثر أمانًا وامتثالًا على نطاق عالمي".

ومن جهته، قال أنوب لال. إم. رامان، الرئيس التنفيذي لشركة "فوو" المحدودة: "تعكس الشراكة بين ’إفيا‘ و’فوو‘ تآزرًا قوياً يجمع بين نهج ’إفيا‘ المبتكر والمتمثل في تبني أنظمة مكافحة غسل الأموال وخبرة ’فوو‘ في مجال الدفع والتحويلات المالية". وأضاف: "يمثل هذا التعاون خطوة أساسية نحو تحقيق مستقبل يمكن فيه للمؤسسات أن تستبق المخاطر الناشئة وتحمي سلامة النظام المالي العالمي".

لمحة عن شركة "فوو"

تهدف "فوو" إلى إحداث ثورة في مجال المدفوعات والتحويلات المالية الدولية والمحلية. وبفضل التقنيات المتطورة التي نستخدمها والتزامنا بتقديم تجارب عملاء لا مثيل لها، نتطلع إلى أن نصبح شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية. تتخذ شركة "فوو" من المملكة المتحدة مقراً رئيسياً لها ولديها مكاتب استراتيجية في كندا وهولندا، وتوفّر أحدث الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم. وفي إطار سعينا الدؤوب للتميز وإعادة تحديد معايير القطاع، نضمن معاملات سلسة وتحقيق راحة لا مثيل لها لعملائنا في جميع أصقاع العالم.

لمحة عن شركة "إفيا تكنولوجيز"

تُعدّ "إفيا تكنولوجيز"، المدعومة من "سوترا مانجمنت"، شركة ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية تزوّد العملاء بحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتخذ الشركة من سنغافورة مقراً لها ولديها شركاء من بائعي التجزئة في جميع أنحاء الهند وإفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعدّ من الشركات المتنامية التي تقدم حلولًا ذكية لمكافحة الجرائم المالية. ونتيجة سنوات من الأبحاث، شهدت "إفيا" تطوراً سمح لها بامتلاك تقنية حاصلة على براءة اختراع تعمل على الحد من النتائج الإيجابية الخاطئة وخفض وقت التحقيق في الجرائم خلال فترة التعامل مع العملاء.

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