أصدرت تقريرها الثاني حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لعام 2023

حددت خارطة الطريق أهدافاً تتماشى مع "مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم" العالمية لبحثها والمصادقة عليها.

حققت "إفكو" زيادةً في معدل إعادة تدوير نفايات ما بعد الإنتاج بنسبة وصلت إلى 64% خلال العام 2023 إلى جانب خفض كثافة استخدام المياه بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي.

حافظت المجموعة على مستوى التحقق والتتبع بنسبة 100% من جميع العناصر والمكونات المستخدمة في سلسة إنتاج زيوت النخيل وتوزيعها على المصانع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت مجموعة إفكو العالمية، الشركة متعددة الجنسيات والرائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، تقريرها الثاني الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، والذي ركزّ على إبراز الإنجازات والنتائج التي حققتها المجموعة على صعيد المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وسلطّ التقرير الضوء على النجاحات اللافتة التي أحرزتها المجموعة في مجال تعزيز ممارسات الاستدامة في عملياتها التشغيلية وسياستها المسؤولة في إدارة سلاسل التوريد.

وكشف التقرير زيادةً في معدل إعادة تدوير النفايات في مجموعة إفكو العالمية بنسبة وصلت إلى 64% خلال العام 2023، إلى جانب خفض كثافة استخدام المياه بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، في حين حافظت المجموعة على مستوى التحقق والتتبع بنسبة 100% من جميع العناصر والمكونات المستخدمة في سلسة إنتاج زيوت النخيل وتوزيعها على المصانع، كما حرصت المجموعة على تشغيل وإدارة منشآتها عبر الاعتماد على وسائل الطاقة البديلة والمتجددة، حيث قامت الشركة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 30% من المرافق التي شملها نطاق التقرير. إضافة إلى ذلك، شهدت المجموعة ارتفاعاً في شغل المرأة للمناصب القيادية والأدوار الإدارية بنسبة 25% مقارنة بالعامين السابقين. وتمت كذلك الإشادة بالجهود الكبيرة لمجموعة إفكو العالمية ومساهمتها الفاعلة في دعم وتعزيز الهدف الثاني من أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في "القضاء التام على الجوع"، حيث تم تكريم مجموعة إفكو خلال حفل توزيع جوائز GRIT وعلى هامش فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وشكّل عام 2023 نقطة تحول وعلامة فارقة في مسيرة المجموعة بعد الإعلان عن مبادرة "خارطة الطريق لحماية المناخ 2030"، والتي أطلقتها المجموعة لتمثل حافزاً للابتكار والمساهمة الفاعلة في إحداث التغيير الإيجابي الملموس. وحددت خارطة الطريق عدداً من الأهداف الرئيسية الرامية إلى تعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بالشركة والمساهمة بشكل إيجابي وفعال ضمن المناطق التي تدير أعمالها فيها، من خلال مجموعة من المجالات والمحاور الأساسية الهامة تشمل مبادرات كفاءة الطاقة، وحصة الطاقة المتجددة، وإزالة البصمة الكربونية فيما يخص المواصلات والنقل، والحدّ من انبعاث الغازات الدفيئة الناجمة عن مصادر إنتاج زيوت النخيل وفول الصويا والقمح، وتم تقديم هذه الأهداف إلى "مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم" العالمية لبحثها والمصادقة عليها.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو: ""يبرز تقرير مجموعة إفكو العالمية للعام 2023 حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، التزامنا الراسخ باعتماد أعلى معايير الاستدامة والعمليات التشغيلية المسؤولة. إنّ ما حققناه من إنجازات ونتائج متميزة يعكس جهودنا المستمرة في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشفافية وتطوير محفظة أعمالنا بشكل دائم. نطمح لإرساء نموذج يُحتذى به في القطاع من خلال اعتماد معايير جديدة للتميز والكفاءة بما يتماشى مع أرقى الممارسات العالمية، وبما يعزز أجندتنا وأهدافنا في تحقيق نمو مستدام يسهم في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة عبر أنشطتنا وعملياتنا".

وتماشياً مع مستهدفات مجموعة إفكو العالمية في تعزيز ممارسات الاستدامة والاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، أنهت المجموعة إعداد وتجهيز خمس محطات للطاقة الشمسية في كل من باكستان وإيطاليا وإندونيسيا خلال العام 2023، وبذلك باتت 30% من مرافق ومنشآت الإنتاج التابعة للمجموعة تعتمد على الطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية التي دخلت الخدمة. وإلى جانب إنجازاتها البارزة على صعيد خفض كثافة استخدام المياه بنسبة 13%، انتهت مجموعة إفكو من وضع خططها الاستراتيجية وسياساتها المبتكرة المتعلقة بإدارة المياه استعداداً لبدء التنفيذ عام 2024، كما شهد معدل إعادة تدوير نفايات ما بعد التصنيع ارتفاعاً من 52% في عام 2022 ليصل إلى 64% خلال عام 2023، إضافة إلى انخفاض بنسبة 14% في إنتاج النفايات الصلبة.

وبيّن التقرير المساعي الكبيرة التي قامت بها مجموعة إفكو من خلال تحقيقها نسبة تتبع ومراقبة وصلت إلى 100% للعناصر المستخدمة في سلسلة التوريد وإنتاج زيوت النخيل وتوزيعها من جميع معاصر التكرير، وهي النسبة ذاتها للتعقب ومراقبة عمليات المزارع ومصادر التوزيع المباشرة إلى المصانع، كما بلغ حجم مساهمة الشركة في الحد من إزالة الغابات 61% نتيجة تكرير الزيوت الناجمة عن المعاصر، وذلك تماشياً مع المعايير العالمية في دعم الحفاظ على الغابات وتعزيز استدامتها، كما بلغ مقدار تتبع منشأ حصاد فول الصويا والذرة وعباد الشمس 50% مقابل نسبة بلغت 100% في إمكانية تتبع منشأ حصاد القمح الذي تستورده الشركة.

ونجحت مجموعة إفكو في المشاركة بصورة فعالة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وساهمت بتقديم كافة أوجه الدعم لرواد وصناع السياسات على مستوى العالم وانضمت إلى تحالف "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية.

نبذة عن مجموعة "إفكو" العالمية:

هي مجموعة عالمية خاصة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة بها. قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل "لندن ديري" و"تيفاني" و"نور" و"رحمة" و"البيكر" و"حياة" و"سافانا"، بفضل وجود 95 منشأة في 50 دولة، حيث توفر +80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق. وتقدم إفكو قيمة استهلاكية تنافسية تصل إلى العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين.

-انتهى-

#بياناتشركات