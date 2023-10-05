مشروع "مراسي" الفاخر من إعمار مصر على الساحل الشمالي لمصر يصبح معياراً لتحول المدن الذكية بفضل الحلول الرقمية المبتكرة المقدمة من سيلزفورس

القاهرة، مصر: تقود مطورة العقارات الفاخرة "إعمار مصر"، التابعة لشركة "إعمار العقارية" الإماراتية، مسيرة الابتكار الرقمي لحلول المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يتم نشرها في مشروع "مراسي" الفاخر الممتد على مساحة 6.5 مليون متر مربع في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية. ويعود الفضل في ذلك إلى التعاون الوثيق مع سيلزفورس، الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير حلول إدارة علاقات العملاء.

وقامت "إعمار مصر" بنشر مجموعة من حلول سيلزفورس لإدارة علاقات العملاء وفي مقدمتها سحابة المبيعات (Sales Cloud)، وسحابة الخدمات (Service Cloud)، وفيلد سيرفس (Field Service)، وبارتنر كوميونيتي (Partner Community)، حيث جرى دمج هذه الحلول في أنظمة مشروع "مراسي" المخصصة للدخول إلى العقارات، والأمن، وإدارة المرافق والمنشآت، والصيانة، ما أتاح للمشروع توفير مستويات كبيرة من الراحة والرضا لأكثر من 30,000 ساكن و100,000 زائر شهرياً، واستخدام البيانات على نحو أفضل لزيادة قدرات المراقبة والكفاءة والذكاء في المشروع.

وبفضل التعاون مع "نيداب" (Nedap) المزود الرائد لأنظمة التعرف على الهوية، تسهم حلول سيلزفورس في تمكين السكان والضيوف من الدخول إلى المجمع ومرافقه من شواطئ ومنشآت رياضية ومواقف السيارات وذلك باستخدام حلّ مبتكر يوظف تقنية التعرف على الوجه ومتصل بتطبيق جوال على هواتف كل المستخدمين. كما يمكن للسكان دعوة أفراد عائلاتهم وأصدقائهم لزيارتهم من خلال تقديم التفاصيل المطلوبة عبر التطبيق مثل صورهم وأرقام سياراتهم، ما يتيح لأنظمة الأمن التعرف عليهم ومنحهم الإذن بالدخول إلى المجمع في التاريخ والوقت المحددين.

وفي هذا الصدد، قال جورج عاطف، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات، إعمار مصر: "إن حزمة حلول سيلزفورس لإدارة علاقات العملاء والتي تغطي أنظمة الدخول إلى العقارات والأمن والمراقبة، توفر لنا إمكانية المراقبة والتحكم الكاملين بحركة الدخول والخروج في جميع أرجاء مشروع "مراسي"، كما تعزز راحة وأمن السكان والضيوف على حد سواء. يوفر جمع وتحليل البيانات لنا فهماً أفضل لاحتياجات السكان والخدمات المطلوبة، ما يمكننا من زيادة كفاءة الخدمة ومستويات تخصيصها بما يعود بالنفع الكبير على جميع الأطراف المعنية".

ويسهم هذا النظام في تمكين "إعمار مصر" من وضع الضوابط اللازمة على الدخول إلى مرافقها ومنشآتها، ويسمح بالمراقبة الكاملة لحركة جميع الداخلين والخارجين، وكيفية استخدام هذه المرافق، وعدد الأشخاص الذين يستخدمون كلاً من هذه المرافق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام التعمق في البيانات بهدف الاطلاع على تفاصيل أكثر مثل عمر وجنس الأفراد الذين يستخدمون المرافق، وعدد الزوار المتواجدين في مواقع محددة في كل الأوقات، ما يساعد المطور على تحسين خدماته وتلبية احتياجات فئات محددة من الأفراد بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل البيانات إلى أنظمة إدارة وصيانة المنشآت في "مراسي" ما يسمح بإجراء أعمال صيانة وإدارة استباقية، وتحسين تحديد عدد الموظفين المطلوبين واستهلاك الطاقة، إذ يمكن للبيانات على سبيل المثال مساعدة الإدارة على التنبؤ بشكل أفضل بأوقات الذروة على الشاطئ، لتقوم بدورها بزيادة أعداد المنقذين وأفراد الطاقم الأمني المطلوبين خلال تلك الفترات.

من جانبه قال تيري نيكول، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة سيلزفورس في الشرق الأوسط: "تقود "إعمار مصر" مسيرة التحسين المستمر للخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع العقارات الفاخرة بجمهورية مصر العربية وذلك من خلال توظيف أحدث الابتكارات والمنصات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات. ومع التوقعات التي تشير إلى مواصلة قطاع العقارات الفاخرة في مصر مسار النمو على المدى الطويل، فإن "إعمار مصر" تقدم مثالاً يُحتذى به في الكيفية التي يمكن من خلالها لأحدث التوجهات الرقمية إعادة تحديد معالم الممارسات المعمول بها والارتقاء بالقطاع وقيادة تطوير ابتكارات المدن الذكية".

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نبذة عن شركة «سيلزفورس»

تعتبر «سيلزفورس» الشركة الرائدة عالمياً في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء، التي تساعد الشركات بمختلف أحجامها على إحداث التحول الرقمي المنشود وإنشاء عروض متكاملة (360 درجة) لعملائها. لمزيد من المعلومات حول سيلزفورس (رمزها في بورصة نيويورك: CRM) يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على العنوان: www.salesforce.com