‎القاهرة: أعلنت شركة إعمار مصر عن استضافة مراسي مارينا لأول مرة معرض مصر الدولي للقوارب واليخوت (EIBS) في نسخته السادسة، بالتنسيق مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار وشركة مصر للطيران وهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى الرعاية الأساسية من قبل البنك التجاري الدولي، بعد توقف لأكثر من 10 سنوات. يقام المعرض في الفترة من 11 إلى 14 يوليو الجاري. ويشكل معرض مصر الدولي للقوارب واليخوت تحالف قوي بين رواد الصناعة، تحت تنظيم شركة Artline، لتنظيم المعارض الدولية، وشركةPP&P.

‎يحضر افتتاح المعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور خالد شريف، مستشار وزير السياحة والآثار ورئيس نادي يخت القاهرة، والسيد عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وقيادات شركة مصر للطيران، والسيد محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، والسيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، والاستاذ كامل أبو علي، رجل السياحة والاستثمار، بالإضافة إلى رجال السياحة وصناعة اليخوت ونجوم المجتمع.

‎يُعقد هذا المعرض في إطار استراتجية والتزام شركة إعمار مصر بالمساهمة في النمو الاقتصادي لمصر. وبناءً على التعافي المتفائل الذي تشهده مختلف قطاعات الصناعة المصرية، تسعى إعمار مصر إلى دعم وتنشيط قطاع السياحة، مما يحقق تأثيرًا مباشرًا وإيجابيًا على الاقتصاد المصري. كما تسعى إعمار لتعزيز مكانة مراسي مارينا كوجهة سياحية عالمية متميزة، بالإضافة إلى إبراز قدرتها على استضافة فعاليات فريدة وضخمة.

‎ويشارك في المعرض الذي يُعد أول حدث مصري من نوعه للوحدات البحرية يُقام داخل المياه وعلى الأرض، أكثر من 100 علامة تجارية راقية لليخوت والقوارب، منها نحو 33 علامة تجارية عالمية، أبرزهم SCA 98 Feet، وMajesty 48 Feet، وLagoon 51. فضلاً عن مجموعة كبيرة من السفن والشركات المتخصصة في صناعة الإكسسوارات الخاصة بالسفن واليخوت. كما يضم شركات متخصصة في صناعة المعدات الخاصة بالرياضات والأنشطة المائية، وغيرها. يشهد المعرض مجموعة من الفعاليات التي تجمع بين الرفاهية والابتكار والتميز البحري، إضافة إلى عرض أحدث وأرقى اتجاهات صناعة اليخوت والتكنولوجيا البحرية المتطورة.

جدير بالذكر، أن تقع مراسي مارينا التابعة لشركة إعمار مصر في موقع استراتيجي في قلب الساحل الشمالي لمصر، وتعتبر أكبر مارينا على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط. تتميز مراسي مارينا بسعة رسو كبيرة تصل إلى 263 رسوًا، مما يجعلها الوجهة المثالية لملاك اليخوت.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا