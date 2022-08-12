الإمارات العربية المتحدة، دبي: شركة إعمار العقارية ش.م.ع.، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EMAAR)، أعلنت اليوم عن استحواذها الكامل على دبي كريك هاربور، وهو مشروع متكامل يقع على طول الواجهة البحرية لخور دبي التاريخي، وذلك من شركة دبي القابضة مقابل 7.5 مليار درهم إماراتي تدفع بالتساوي نقدًا وبأسهم في شركة إعمار العقارية ش.م.ع.، مما يجعل دبي القابضة ثاني أكبر مساهم في إعمار. وكانت إعمار قد سجّلت مبيعات بقيمة 4.2 مليار درهم إماراتي في عام 2021 ومبيعات بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي في دبي كريك هاربور في النصف الأول من عام 2022. ويتضمّن دبي كريك هاربور قرابة 100 مليون قدم مربّع من عمليات التطوير التي توفّر فرصة بالنسبة لإعمار لتحقيق أرباح مستقبلية. وقال متحدّث باسم إعمار: "تمثّل اتفاقية الاستحواذ مع دبي القابضة إنجازاً آخر بالغ الأهمية في تاريخ إعمار التي تواصل توسعة محفظتها من رصيد الأراضي الاستراتيجية وتضمن قيمة مستدامة للمستثمرين. ونحن عازمون على تقديم الدعم اللازم للرؤية التي وضعتها حكومة دبي بالنسبة للتنمية العمرانية المستدامة، مع توفير تجربة جديدة للمقيمين والزائرين على حدّ سواء." بدوره قال متحدّث باسم دبي القابضة: "يسرّنا الإعلان عن اتفاقية بيع دبي كريك هاربور لصالح شركة إعمار والتي نعمل حاليا على إتمامها، وهي بلا شك اتفاقية بالغة الأهمية من شأنها أن تعود بالفائدة على كلا الطرفين. ومن خلال الشراكة بين الجانبين، فقد أضحى دبي كريك هاربور يتمتع بقيمة هائلة، كما تمثّل الاتفاقية تسييلاً مالياً ضخماً بالنسبة لنا. ونتطلّع قُدُماً إلى استثمارنا في إعمار كمساهم رئيسي، وإلى المزايا التي يضمنها هذا الاتفاق، ونحن على ثقة من أن دبي كريك هاربور سيستمرّ في تحقيق أعلى مستويات النجاح." #بياناتشركات - انتهى - نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.: إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعتبر إعمار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربعة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 86,200 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة أكثر من 1,300,000 متر مربع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و33 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 7,470 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 46 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة. يعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة أدائية في العالم، من ضمن أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم. يمكنكم متابعة إعمار على : فيسبوك: www.facebook.com/emaardubai تويتر: www.twitter.com/emaardubai إنستغرام: www.instagram.com/emaardubai لمزيد من المعلومات هبا عيد مدير علاقات عامة hibaeid@sevenmedia.ae [+971] 50 509 5306 لمحة حول دبي القابضة دبي القابضة، هي شركة استثمارية عالمية متنوّعة الأنشطة تأسست عام 2004 وتعمل في 13 دولة حول العالم، وتضمّ تحت مظلّتها أكثر من 20 ألف موظف، وتدير محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم، تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن 10 قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتعليم والتجزئة والصناعة والخدمات اللوجستية والعلوم.