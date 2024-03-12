أبرمت "إعمار المدينة الاقتصادية"، المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، و"مجموعة محمد يوسف ناغي وأخوانه"، اتفاقية بيع أراضي في خطوةٍ نوعية تعكس تنامي التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتستهدف تعزيز نمو وتطور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحضور كبار مسؤولي الجانبين، بمن فيهم منصور عبد الرحمن السالم، العضو المنتدب في شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ وسيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية"؛ وسمير سمارة، المدير العام المفوض، عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لدى "الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة"، إحدى شركات مجموعة محمد يوسف ناغي وأخوانه.

وتجسد هذه الخطوة الاستراتيجية تنامي مكانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كوجهةٍ رائدة للاستثمارات والشركات والمطورين الخارجيين، وتعكس حرص "مجموعة محمد يوسف ناغي" على تعزيز استثماراتها في المدينة.

وأكد منصور السالم، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، على أهمية استقطاب مطورين ومستثمرين خارجيين لدفع عجلة تطوُّر ونمو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وأضاف السالم: "تجسد الاتفاقية مع "مجموعة محمد يوسف ناغي" التزامنا بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين الخارجيين نظراً لمساهمتهم المحورية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وننظر بثقة حيال الفرص التي سيتيحها تعاوننا الثنائي، في ظل مسيرة التنمية المستدامة التي تخطوها بثبات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تماشياً مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030. وتجسد هذه الاتفاقية الاستراتيجية الحرص المشترك على تضافر الجهود وتوطيد أواصر التعاون لتعزيز التقدم والازدهار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية."

من جانبه، قال سمير سمارة، الممثل المفوض لـ "مجموعة محمد يوسف ناغي": "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية تجسيداً لثقتنا الراسخة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتأتي زيادة استثماراتنا انطلاقاً من ثقتنا بالإمكانات الهائلة للمدينة، في ظل التطور السريع الذي تشهده. ونؤمن بأن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك، وستتيح فرصاً جديدة للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة."

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