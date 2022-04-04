"يونيون سكوير" تتصدر جوائز الوساطة العقارية في دبي

· مؤسسة التنظيم العقاري تمنح يونيون سكوير جائزة "أفضل وكالة عقارية لعام 2021"

· 3 مليارات درهم مبيعات شركة الوساطة العقارية في عام 2021

· حصد أكبر عدد من الجوائز العقارية الممنوحة من قبل جميع المطورين الرئيسيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة : احتلّت يونيون سكوير هاوس (USH) المرتبة الأولىى محلياً كأفضل وكالة عقارية من حيث الفوز بأكبر عدد من جوائر الوساطة العقارية الممنوحة من قبل كافة المطورين الرئيسيين في دبي. وجاء ذلك بعد أن قامت شركة إعمار العقارية مؤخراً بمنح يونيون سكوير جائزة "أفضل وكالة عقارية" للسنوات العشر الماضية على التوالي.

وفي عام 2021، حققت يونيون سكوير مبيعات عقارية بقيمة 3 مليارات درهم وقامت بتوسعة قاعدة عملائها من 6 إلى 30 جنسية، إذ شهدت نموًا في أداء أعمالها قدره ثلاث أضعاف. وقامت الشركة أيضاً بمضاعفة فريق عملها والتركيز على الأسواق الجديدة، مستفيدةً من الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة من قبل العملاء الأوروبيين والأمريكيين والكنديين.

وكانت قد حصلت يونيون سكوير سابقاً على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من مجموعة دبي للعقارات على مدى سبع سنوات متتالية، وميراس العقارية (سنتان متتاليتان)، ومؤسسة التنظيم العقاري (2021)، ودبي القابضة (2021)، وداماك العقارية (2021). وتشمل الجوائز الأخرى البارزة التي فازت بها الشركة: ماجد الفطيم (جائزة الشريك الأول لعام 2021)، نخيل (جائزة أفضل وكالة في المرتبة الثانية لعام 2021) وميدان، المنطقة الأولى (أفضل وكالة عقارية لعام 2021).

وتعليقًا على هذه الإنجازات، قال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة يونيون سكوير: "إن استجابة دولة الإمارات غير المسبوقة للوباء ساهمت بتعزيز جاذبية دبي العالمية بين المستثمرين والمقيمين والزوار. وبناءً على هذه الجهود الحكومية المرموقة ومن خلال فريقنا من المهنيين ذوي الخبرة العالية مع التركيز الجماعي على رضا العملاء، قد مهّد لنا الطريق للاحتفال بالعديد من الإنجازات والفوز بالكثير من الجوائز التي تعتز بالحصول عليها من قبل جميع المطورين الرئيسيين في دبي".

بقيادة أيداساني، انتقلت يونيون سكوير من شركة ناشئة وُلدت في خضمّ الأزمة المالية عام 2008، إلى شركة رائدة في مجال الوساطة العقارية حصدت اكبر عدد من الجوائز وحققت مبيعات تقدّر بمليارات الدراهم في الإمارات. وتلتزم شركة الاستشارات العقارية بمساعدة المستثمرين والمقيمين على اتخاذ القرارات السليمة بما يتعلق بشراء العقارات. وحتى الآن، ساعدت الشركة آلاف المشترين والمستثمرين في مسيرتهم العقارية في جميع أنحاء دبي.

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