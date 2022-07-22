تعلن شركة المراكز العربية ("المراكز العربية" أو "الشركة" أو "المستأجر") عن اكتمال توقيع اتفاقية استئجار واستثمار أرض بمساحة تقارب 300,000 متر مربع والواقعة شمال مدينة الخبر بحي الكورنيش لمدة 30 سنة ميلادية قابلة للتمديد بموافقة طرفي الاتفاقية بمتوسط قيمة إيجارية سنوية تبلغ قرابة 51.5 مليون ريال وذلك لغرض تطوير مول جوهرة الخبر ومرافق تجارية أخرى متعددة الاستخدامات. وتقع الأرض في جزء استثنائي على شاطئ كورنيش مدينة الخبر وذات إطلالة مميزة على الخليج العربي والمعالم القريبة وكذلك قربها من دول الخليج المجاورة مثل البحرين وقطر والكويت، حيث تعتزم المراكز العربية البدء بأعمال تطوير مول جوهرة الخبر خلال الستة أشهر القادمة، وتتوقع الشركة أن يتراوح مبلغ تكلفة تطويره ما بين مليار ريال إلى 1.3 مليار ريال حيث أنه من المخطط أن يضيف المول ما بين 130 إلى 150 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، ومن المتوقع أيضاً استكمال أعمال تطوير المول وافتتاحه ما بين النصف الثاني من عام 2025م والنصف الأول من عام 2026م، ومن المتوقع أن تصل إيراداته السنوية ما بين 290 و330 مليون ريال بعد افتتاحه ووصوله لمستوى الاستقرار التشغيلي. وسيتم تخصيص جزء من مساحة الأرض ليتم في مرحلة لاحقة تطوير مرافق متعددة الاستخدامات (فندقية ومكتبية) متصلة بالمول مما ستضيف مستقبلاً ما يصل إلى 30% من العوائد الإضافية. وسيتم الإفصاح لاحقاً بتفصيل أكثر عن تصاميم المول ومرافقه وطرق تمويله. ووفقاً لإحدى ركائز استراتيجية الشركة التوسعية القائمة على تطوير وجهات عصرية رئيسية، سيصبح مول جوهرة الخبر ثالث وجهة عصرية رئيسية ضمن محفظة مولاتها إلى جانب مولي جوهرة الرياض وجوهرة جدة (كلاهما تحت التطوير)، حيث سيجسد مول جوهرة الخبر أحدث التصاميم والتوجهات في مجال صناعة المولات التجارية على مستوى العالم ليُلبّي كافة احتياجات الزوار في وقتنا الراهن، وسيُخصص جزء منه لاستضافة علامات تجارية فارهة في مجالات الأزياء والمجوهرات والاكسسوارات والموضة. وتجدر الإشارة بأن هذا المول سيكون الإضافة السادسة لمحفظة مولات الشركة بالمنطقة الشرقية والإضافة رقم 30 لمحفظة مولات الشركة عبر المملكة (إجمالي المولات القائمة وتحت التطوير)، مما يعزز من الدور القيادي للشركة في هذه المنطقة وفي المملكة على حد سواء. وتنوه الشركة بأن خيار استئجار الأرض يندرج تحت إطار استراتيجيتها العامة بتبني نموذج تخفيف الأصول من أجل تعظيم وتعزيز العوائد الاستثمارية لمساهمي الشركة من جهة، وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻـول اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ من جهة أخرى ﻣﻣﺎ سيسهم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻟﻠﺗوﺳـﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ بشكل أكثر ﺳـرﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ. وتستهدف الشركة خلال المدى القريب بأن تحافظ على مستوى معتدل فيما يتعلق بسياسة التملك مقابل الاستئجار لأصولها الاستثمارية.

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