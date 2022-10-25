دبي: أعلنت مجموعة كونكورد كورودكس (CCG)، إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال تنقية المياه، ومعالجة المياه والصرف الصحي والخدمات البيئية، عن شراكة مع شركة بولي أناليتيك، وهي شركة تحاليل بيولوجية رائدة مقرّها في كندا، لإنشاء منظمة بحوث تعاقدية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأبحاث والاختبارات في الشرق الأوسط.

خلال معرض ArabLab 2022، أعلنت مجموعة كونكورد كورودكس وشركة بولي أناليتيك عن إطلاق منظمتهما البحثية التعاقدية الأولى Corodex Life Sciences(كوردكس للعلوم الحيوية).

سوف تدعم خبرة كلا الطرفين في هذه الاتفاقية الاستراتيجية مجالات النمو الجديدة وتحسّن نتائج المختبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا لإجراء اختبارات جزيئية متقدمة وتوفير تقنيات ثورية.

سيدعم المشروع المشترك سوق الأبحاث والاختبارات في المنطقة من خلال الاستفادة من موارد المنظمة ومعارفها وخبراتها، وسوف يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والدعم على شكل خدمات بحثية منجزة من قبل مصادر خارجية وفق عقود محددة لنماذج جديدة لمعالجة المياه، وإدارة البحيرات، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وصناعات الأجهزة الطبية وتقنيات مكافحة الحرائق.

وقال مهند عوض، مدير تطوير الأعمال في مجموعة كونكورد-كورودكس: "بفضل شراكتنا مع شركة بولي أناليتيك، يمكن لمنظماتنا أن تجمع نقاط قوتنا لتشكيل مشروع مشترك ذي قيمة كبيرة لكلينا.

"من خلال الطرق المرخصة الحاصلة على براءة اختراع والمتخصصة في الأبحاث الجزيئية المتقدمة، ستساعد المنظمة الجديدة الصناعات المحلية في تطوير منتجات مبتكرة وفعالة في مجال البتروكيميائيات، والعلاجات، واللقاحات، والأغذية والزراعة، والعلوم الحيوية العامة، والأجهزة الطبية بتكلفة ووقت بسيطين، وبالتوافق طبعاً مع إرشادات إدارة الغذاء والدواء".

وقال عامر عبيد، رئيس شركة بولي أناليتيك: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع مجموعة كونكورد كورودكس. فالقدرة البحثية الواسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تجعلها مكاناً رائعاً لإنشاء منظمة بحوث تعاقدية تلبي احتياجات المنطقة.

"من خلال المشروع المشترك، سوف نسدّ الفجوة المحلية وندعم في الوقت نفسه الشركات في الإمارات وبقية المنطقة للتنافس على الساحة العالمية من خلال تقديم منتجات فعالة وعالية الجودة.

وبما أننا نقدم حلاً شاملاً من مرحلة التفكير إلى مراحل التجارب السريرية وصولاً إلى مرحلة الترخيص التنظيمي، فإننا نسعى لأن نصبح شريكاً مفضلاً في منظمة البحوث التعاقدية في رحلة تطوير المنتج من التصوّر الأولي للفكرة وصولاً إلى إطلاق المنتج".

بالإضافة إلى خفض التكاليف للشركات التي تطور أدوية وعقاقير جديدة في الأسواق المتخصصة، تعتزم منظمة كوردكس للعلوم الحيوية Cordex Life Sciences تبسيط الدخول إلى سوق الأدوية وعملية التطوير. كما يسعى المشروع الجديد إلى دعم المنظمات والمؤسسات البحثية والجامعات، إلى جانب المنظمات الحكومية.

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