دبي، الإمارات العربية المتحدة: "جمبو إنتربرايز"، إحدى الأقسام الرئيسية لمجموعة "جمبو"، تواصل ريادتها في قطاع خدمات تقنية المعلومات في دولة الإمارات، مستندة إلى إرث يمتد لخمسين عامًا من التميز في التكنولوجيا، حيث تم تحقيق إنجازات رائدة تشمل تقديم حلول تقنية مبتكرة وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية. وبناء ثقة العملاء. خلال السنوات الأربع الماضية، شهدت المبادرة نموًا ملحوظًا بمعدل يزيد عن 20% سنويًا. وفي عام 2024، تعد "جمبو إنتربرايز" شريكًا رئيسيًا للخدمات المدارة، حيث تدير أكثر من 500,000 أصل لعملاء من مختلف القطاعات، مثل التعليم، والضيافة، والاتصالات، والرعاية الصحية، والحكومة. وبدعم من فريق متخصص يضم أكثر من 500 محترف، تقدم "جمبو" حلول تقنية معلومات مخصصة عززت مكانتها كشريك موثوق.

خلال العام الماضي، وسعت "جمبو إنتربرايز" محفظة خدماتها لتلبية احتياجات الأعمال الإقليمية المتطورة. ركزت الشركة على مجالات البنية التحتية الرقمية، والخدمات المدارة، والأمن السيبراني. ومن خلال التعاون مع قادة التكنولوجيا العالميين مثل "لينوفو"، و"تشيك بوينت"، و"أروبا"، و"بينكيو"، و"فريش ووركس"، و"سيمفوني ساميت"، و"ريكو"، قدمت "جمبو إنتربرايز" حلولًا مخصصة تلبي المتطلبات الفريدة للصناعات المختلفة.

كما أطلقت الشركة حلول شبكات متطورة بالتعاون مع "إتش بي إي - أروبا" و"سيمنز" لدعم الشركات في التحول نحو نماذج العمل الهجينة. تسهم هذه الابتكارات في تحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط سير العمل باستخدام أدوات متطورة مثل إدارة تجربة الموظفين الرقمية.

تقديم خدمات تقنية شاملة

تشمل الخدمات الأساسية التي تقدمها "جمبو إنتربرايز" خدمات تقنية المعلومات المدارة، وحلول الأجهزة كخدمة (DAAS)، وخدمات الطباعة المدارة. تهدف هذه الخدمات إلى خفض التكاليف وتحسين عمليات تقنية المعلومات. كما توفر الشركة تجهيزات صوتية ومرئية مخصصة لغرف الاجتماعات والمساحات العامة، وحلول مراكز بيانات قابلة للتطوير، وأدوات متخصصة لقطاعي التعليم والاتصالات. تعكس هذه العروض التزام "جمبو" بتقديم حلول ذات تأثير وقابلة للتطوير ومرنة لعملائها.

ريادة موثوقة في الخدمات المدارة

من المتوقع أن يتجاوز سوق الخدمات المدارة في دول مجلس التعاون الخليجي 16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة أبحاث السوق العالمية. بحلول عام 2029، وتظل "جمبو إنتربرايز" في طليعة هذا النمو. من خلال نهج يركز على العميل وإطار العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Zero Incident Framework)، تقدم الشركة خدمات موثوقة وعالية الجودة. تضمن نماذج الخدمة المرنة، مثل الخدمات المدارة القائمة على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) أو خدمات مركز العمليات الشبكية (NOC) المشتركة أو المخصصة عن بُعد، حلولًا مخصصة تلبي احتياجات العملاء.

"جمبو للتصنيع ثلاثي الأبعاد": ريادة في التكنولوجيا المتقدمة

يمثل أحدث مشروعات مجموعة "جمبو"، وهو "جمبو للتصنيع ثلاثي الأبعاد ذ.م.م"، خطوة كبيرة نحو تبني تقنيات التصنيع المتقدمة. ووفقًا لاستراتيجية دبي لتعزيز الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الابتكار، وتقليل التكاليف، وتسريع العمليات في مختلف القطاعات مثل البناء والرعاية الصحية، يتيح هذا المشروع للشركات الابتكار وتبسيط عمليات الإنتاج.

باعتبارها المجموعة الكبيرة الوحيدة في الإمارات التي تدعم الطباعة ثلاثية الأبعاد، تقدم "جمبو" حلولًا تتراوح بين النماذج الأولية الصناعية والإنتاج على نطاق صغير. يعكس هذا المشروع التزام الشركة بدفع عجلة التقدم التكنولوجي ودعم النمو الاقتصادي للبلاد.

التعاون مع إنتل: تمكين المبتكرين المستقبليين

كان التعاون بين "جمبو إنتربرايز" وشركة "إنتل" محوريًا في تشكيل مستقبل التعليم في الإمارات. منذ إطلاق برنامج "مهارات الابتكار من إنتل" (SFI) في عام 2021، تم تدريب أكثر من 2,000 طالب و100 معلم في جميع أنحاء الدولة. يركز البرنامج على دمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية، متماشيًا مع رؤية "جمبو" لإعداد الجيل القادم من المبتكرين. من خلال العمل مع المؤسسات التعليمية الرائدة، تساهم الشركة في تعزيز ثقافة الإبداع والتميز التقني.

خطط مستقبلية

بالنظر إلى المستقبل، تركز "جمبو إنتربرايز" على توسيع عروضها في الخدمات المدارة، وحلول مراكز البيانات، والأجهزة المؤسسية. كما تهدف إلى دمج أنظمة صوتية ومرئية متطورة لقطاعي التجزئة والتعليم، وأنظمة نقاط الخدمة لقطاع الاتصالات، وحلول العرض على نطاق واسع لدعم مختلف الصناعات. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، تلتزم "جمبو" بتحقيق نتائج ملموسة لعملائها والحفاظ على ريادتها في المشهد الرقمي سريع التطور.

بإرث من الثقة والابتكار، تتجه "جمبو إنتربرايز" نحو إعادة تعريف حلول تقنية المعلومات والتصنيع ثلاثي الأبعاد في الإمارات. يضمن التزامها بتجاوز توقعات العملاء والبقاء في صدارة توجهات الصناعة استمرارها كشريك موثوق للشركات التي تواجه التحول الرقمي.

حول شركة جمبو للإلكترونيات المحدودة (ش.ذ.م.م)

تأسست شركة جمبو للإلكترونيات المحدودة في عام 1973، وتُعد إحدى أقدم شركات بيع الإلكترونيات الاستهلاكية بالتجزئة في الإمارات، حيث تقدم تجربة تجزئة متعددة القنوات. ويقدم المفهوم تجربة فائقة وعروضاً مخصصة على أحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية سواءً عبر الإنترنت أو من خلال الموقع الإلكتروني jumbo.ae. وتأسست مجموعة جمبو على يد الراحل السيد مانو تشابريا، وتشكل مجموعة جمبو، التي أسسها الراحل السيد مانو تشابريا، تكتلاً تجارياً متنوعاً أنشأ إرثاً من الثقة والاستقرار على مدار 50 عاماً من وجوده. وتقدم جمبو للتجزئة متعددة القنوات أفضل المنتجات في فئات الهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، وأجهزة التلفزيون، والمسارح المنزلية، والكاميرات، ومنتجات الألعاب، ومنتجات نمط الحياة، والملحقات، وخدمات الاتصالات. وتُعد جمبو الشريك الاستراتيجي للعديد من العلامات التجارية الفاخرة، بما فيها سوني وبلايستيشن ودايسون وأجهزة هايسنس. وتمتلك جمبو 17 متجراً في الإمارات وتدير متاجر امتياز للعلامات التجارية سوني ودايسون ودو للاتصالات.

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