أعلنت "مهارات البحرين" إحدى مبادرات صندوق العمل "تمكين"، عن إطلاق منصة "عالم المهن" أول منصة وطنية متخصصة لدعم الإرشاد والتوجيه المهني موجهة للطلبة في المرحلة الثانوية، وذلك خلال فعالية أقيمت بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

وتهدف منصة "عالم المهن" إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعيًا، تستند إلى بيانات واقعية ومحدثة حول سوق العمل، بما يسهم في توجيههم نحو المسارات الدراسية والمهنية التي تتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم من جهة، ومتطلبات القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى. وتعد المنصة ثمرة تعاون بين عدد من الجهات تتضمن كل من مهارات البحرين، احدى مبادرات صندوق العمل "تمكين"، إلى جانب وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (iGA) والتي تقوم بتزويد المنصة ببيانات محدثة من واقع سوق العمل.

ويأتي إطلاق منصة "عالم المهن" استكمالًا لجهود مبادرة "مهارات البحرين" في توفير أدوات قائمة على البيانات لدعم سوق العمل، وذلك بعد إطلاق منصة "مهارات التوظيف" التي تركز على تحليل وفهم واقع سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف.

وتستهدف منصة "عالم المهن" الطلبة في المراحل المبكرة وأولياء أمورهم والمرشدين المهنيين، من خلال تزويدهم ببيانات ومعلومات موثوقة تساعدهم على فهم المسارات الوظيفية في مختلف القطاعات، واتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعيًا واستدامة. كما توفر المنصة للمرشدين المهنيين مرجعًا غنيًا بالبيانات الموثوقة، بما يدعم جهودهم في توجيه الطلبة ومساعدتهم على رسم خططهم المستقبلية ومواءمة طموحاتهم مع واقع سوق العمل واحتياجاته.

وتوفر المنصة بيانات شاملة حول أكثر من 160 مهنة يتم تحديثها بشكل مستمر، وتشمل التخصصات المرتبطة بكل مهنة، والمهارات المطلوبة لها، إلى جانب نطاقات الأجور، بما يساعد الطلبة على فهم الخيارات المهنية المتاحة أمامهم بصورة أوضح وأكثر واقعية. كما تقدم المنصة محتوى متكاملًا يسلط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية وحجم القوى العاملة فيها، مع تقديم وصف مبسط لكل مهنة وأبرز مهامها الوظيفية، بما يمكّن الطلبة من التعرف على المتطلبات الفعلية لسوق العمل والاستعداد لها منذ مرحلة مبكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تعزيز محتوى المنصة بمحتوى مرئي متنوع يشمل مقاطع تعريفية بالمهن، وتجارب مهنية واقعية، بما يجعل المحتوى أكثر تفاعلية وقربًا من فئة الطلبة.

وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، أن إطلاق المنصة يعكس التزام تمكين بتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل حيث قالت: "تأتي منصة عالم المهن الرقمية كمبادرة نوعية قائمة على بيانات واقعية تخص سوق العمل، تساعد الطلبة والشباب على اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر وعيًا، وذلك من خلال ربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في بناء جيل أكثر جاهزية وتنافسية في سوق العمل."

ويمكن للطلبة والمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني www.careerworld.bh لاستكشاف الخيارات المتاحة في المنصة والاستفادة من الأدوات التوجيهية المتاحة.

كما تأتي المنصة تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2026 والتي تركز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، والمساهمة في طرح المبادرات التي تربط المهارات بفرص العمل المتاحة في السوق، واتباع نهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، هذا إلى جانب تطوير الآليات، وتعزيز الحوكمة، والثقافة المؤسسية لدى الصندوق.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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