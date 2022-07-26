المنامة، البحرين: تم إطلاق منصة "صحة البحرين تهمنا "، والتي تعد منصة إلكترونية متخصصة تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين والمقيمين في البحرين بالقضايا الصحية المتنوعة.

وفي هذا الصدد يقول جبران عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض، الشركة وراء هذه المبادرة غير الربحية: "إن هذه المبادرة الطموحة تعد جزءًا من التزامنا بتعزيز الصحة والرفاهية في البحرين وجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. إننا جميعًا ندرك تأثير الصحة على جودة الحياة، ولكن في نفس الوقت يتعين علينا إيلاء أهمية مماثلة للرفاهية والعمل على تجنب الإصابة بالأمراض من خلال أسلوب حياتنا. إن مبادرة "صحة البحرين تهمنا" تهدف إلى نشر هذا الوعي بين أفراد المجتمع."

وسيكون موقع BahrainHealthMatters.com بمثابة مركز للمعلومات المتعلقة بمختلف الأمور الصحية. وسيقوم الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي بعرض آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالصحة، فضلا عن وجود محتوي تعليمي متطور. وتشتمل المكتبة على مقالات متخصصة من هيئات دولية تسهل الوصول إلى المشورة الصحية.

ويسعى الموقع إلى تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع البحريني من خلال "الأكاديمية" التي سوف تنظم الورش الصحية والمناقشات المثمرة التي يجريها متخصصون في المجال الطبي. وستتعاون الأكاديمية في هذا الصدد مع شركاء التدريب "هيلث كابيتا". وتركز حملة الصحة والرفاهية على تعزيز الوعي العام بالموضوعات التي تشجع على إتباع أسلوب الحياة الصحي، وستشتمل على العديد من القضايا المتنوعة، بما في ذلك الصحة، ومستحضرات التجميل، والتغذية، والرياضة، والعلاجات البديلة.

ويضيف أحمد سليمان، مدير المشروع قائلا: "إن هذه المبادرة الطموحة سوف يكون حدثًا مستمرًا طول العام من خلال الفعاليات الافتراضية والحضورية التي تعمل على الترويج للصحة والرفاهية. وستلقى حملتنا دعمًا قويًا من خلال تواجدنا النشط على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي ستطرح الأخبار وآخر المستجدات مع روابط للموقع الإلكتروني. إن BahrainHealthMatters.com عبارة عن منصة معلوماتية فقط، وليست بديلا للخبرات الطبية العلاجية المتخصصة، ونوصي كل شخص يعاني من أي عرض صحي باستشارة الطبيب."

تلقى حملة "صحة البحرين تهمنا" دعمًا أيضًا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ حوراء نعمة على 62172991، أو Hawra.neamah@tradearabia.net