تم إطلاق موقع EVLife.ae في اليوم العالمي للسيارات الكهربائية، بدعم من شركة الفطيم للتنقل الكهربائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ كشفت مجموعة الفطيم عن إطلاق منصة EVLife.ae الرسمية في يوم السيارات الكهربائية العالمي 9 سبتمبر، حيث يجمع هذا اليوم العالمي منذ العام الرابع له العديد من الشركات والأفراد وصناع السيارات ليكون لهم يومًا مميز اً لدعم حركة التنقل الكهربائية في جميع أنحاء العالم.

تعتبر شركة الفطيم للتنقل الكهربائي شريك الإطلاق لمنصة EVLife.aeالتي تتكون من موقع إلكتروني وقنوات تواصل اجتماعي، تنشرها Arduina وتنتجها مجموعة RESET Media Group .

في الإمارات العربية المتحدة، لا تزال مبيعات السيارات الكهربائية تمثل فقط 1٪ من إجمالي مبيعات سوق السيارات، على الرغم من أن الحكومة وضعت هدفاً لتحويل 50٪ من جميع السيارات إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2050، استراتيجية الإمارات للمركبات الكهربائية ستشهد زيادة سريعة في عدد المركبات الكهربائية على الطرقات ليصل إلى 42،000 مركبة بحلول عام 2030.

وبما ان التحول إلى المركبات الكهربائية يتسارع بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل حاليا أكثر من 5% من مبيعات السيارات، ويُعتبر ذلك نقطة التحول الرئيسية لاعتمادها على نطاق واسع في 23 دولة رئيسية.

أظهرت دراسة حديثة أن الإمارات تم تصنيفها في المركز الثامن في مؤشر جاهزية المركبات الكهربائية العالمي لعام 2022 كأول دولة في مجلس التعاون الخليجي في العشرة الأوائل.

بينما جاء تقرير تمت فيه مقارنة السوق بأن الإمارات تعتبر من الدول الأقل سعراً في العالم لشحن المركبات الكهربائية، حيث جاءت في المركز الرابع من بين دول العالم وهذا ما يشكل إشارة واعدة للانتقال إلى التنقل المستدام في الدولة.

تقود شركة الفطيم للتنقل الكهربائي عملية تطوير نظام بيئي شامل للسيارات الكهربائية، بما في ذلك جلب العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل مثل Polestar وBYD إلى الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تطوير منصة الشحن الخاصة بها .Charge2Moov

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد حسن نيرجز، المدير الإداري لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي: "نظرًا لانتقال الإمارات العربية المتحدة نحو التنقل الأخضر الكبير، أدركنا من خلال العديد من الاستطلاعات والدراسات أن هناك فجوة في السوق بالنسبة للمعلومات الموثوقة والمحلية حول المركبات الكهربائية، وقررنا دعم مبادرة موقع EVLife.ae لأنها ستساعد في سد الفجوة المعلوماتية وتوجيه العملاء لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التحول إلى المركبات الكهربائية وذلك بصفتنا واحدة من أبرز المساهمين في صناعة السيارات في الإمارات، نعتقد أنه من مسؤوليتنا أن نسلط الضوء على طريقة تقدم الصناعة ونقدم معلومات موثوقة لتوجيه التحول الأخضر في الإمارات".

تعمل شركة الفطيم للتنقل الكهربائي على تطوير البنية التحتية وفي الوقت نفسه تعمل على زيادة الوعي العام حول اعتماد التنقل الإلكتروني بهدف تفنيد أي إشاعات أو أفكار خاطئة حول السيارات الكهربائية وخصوصاً أن ثلثي طلبات البحث في جوجل الإمارات حول المحركات الكهربائية ليست ذات صلة بالعلامات التجارية، ما يدل على أن الناس في الإمارات لا يزالون يطرحون أسئلة حول السعر والمدى والأمان وشبكة محطات الشحن وغيرها من الأمور، لذلك تم الأخذ بالمبادرة للتأكد من أن العملاء في الإمارات يحصلون على معلومات صحيحة وموثوقة.

علق دومينيك شالز، محرر مجلة EV Life ومؤسس مجموعة RESET Media Group، قائلاً: " إن دولة الإمارات العربية المتحدة مليئة بالإثارة، نحن نرى اهتمامًا كبيرًا من السائقين بالتوجه إلى السيارات الكهربائية، وتساعد منصتنا الجديدة الأشخاص على فهم المزيد عن السيارات الكهربائية ومزاياها وكيفية الحصول عليها، نحن ممتنون جداً لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي لدعمها لنا في إطلاق EV Life.

رأينا فرصة واضحة لإنشاء منصة ذات محتوى مخصص للمركبات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة، صحيح ان وسائل الاعلام العامة ووسائل الإعلام الخاصة بالسيارات تغطي الموضوع، لكن هناك قيمة حقيقية في منصة مخصصة لها تركيز واتجاه واحد" .

الجدير بالذكر انه في منصة EVLife.ae يتم نشر المحتوى باللغتين الإنجليزية والعربية حيث تهدف المنصة إلى أن تصبح مصدراً موثوقاً للمعرفة لكل المهتمين بالتنقل الكهربائي والمصنعين والشركات وكل من له علاقة في صناعة السيارات.

تشمل المنصة مجموعة متنوعة من المحتوى المقتنى حول أحدث التطورات المُشاهدة في عالم السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب فوائد استخدام السيارات الكهربائية، وكتيبات توجيهية للمشترين لأول مرة للسيارات الكهربائية، ومراجعات لأحدث نماذج السيارات الكهربائية، ومقابلات مع خبراء الصناعة، وأخبار حول السياسات الحكومية التي تؤثر على التنقل الكهربائي، كما تتضمن مجموعة من الأخبار والتحديثات والأبحاث والمعلومات غير المتحيزة التي تغطي عدة علامات تجارية، وليست محصورةً بشكل محدد على علامات تجارية تابعة لـ الفطيم .

#بياناتشركات

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شادي فكري

s.fekry@ipn.ae

نبذة عن شركة الفطيم للتنقل الكهربائي:

شركة الفطيم للتنقل الكهربائي هي شركة تابعة لمجموعة الفطيم، متخصصة في تعزيز وتطوير حلول التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويركز القسم على توزيع وبيع السيارات الكهربائية والهجينة، والبنية التحتية للشحن، والخدمات ذات الصلة.

ومع التزامها القوي بالاستدامة البيئية، تهدف شركة الفطيم للتنقل الكهربائي إلى تسريع اعتماد السيارات الكهربائية والهجينة في المنطقة، مما يقلل من الأثر الكربوني وخلق مستقبل أنظف وأكثر خضرة.

والشركة هي الموزع الحصري للسيارات الكهربائية Polestar وBYD في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم مجموعة من الطرازات التي تلبي الاحتياجات والميزانيات المختلفة، وبالإضافة إلى المركبات الكهربائية، توفر شركة الفطيم للتنقل الكهربائي مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل حلول الشحن والدعم بعد البيع وخيارات التمويل.

نبذة عن مجموعة الفطيم:

تأسست مجموعة الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، وهي اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية تنوعًا وتقدمًا، ومقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

مجموعة الفطيم هي مُنظمةٌ متكونة من خمسة اقسام تشغيلية هي: السيارات، الخدمات المالية، العقارات، التجزئة، والصحة، يعمل معنا أكثر من 33،000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، نحن نتعاون مع أكثر من 200 من أشهر وأكثر العلامات التجارية الابتكارية والمشهود لها في العالم حيث ان القدرة التي تتمتع بها مجموعة الفطيم في ريادة الأعمال وتركيزها المستمر على العملاء تُمكنها من الاستمرار في النمو والتوسع، والاستجابة للتغيرات في احتياجات عملائنا في المجتمعات التي نعمل فيها وذلك من خلال التمسك بقيمنا التي تشمل الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، تستمر مجموعة الفطيم في إثراء حياة وطموحات عملائنا يوماً بعد يوم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.alfuttaim.com

نبذة عن RESET Media Group :

هي شركة إعلامية مستقلة تهدف إلى مواجهة أكبر التحديات في العالم وتوفير محتوى رقمي جذاب ومتفائل

يُلهم الأفراد والشركات والحكومات بتشكيل المستقبل، نحن نغطي جميع جوانب التغيير الإيجابي ونعمل على المحتوى الذي يدعم ذلك و توظيفه للمساعدة في التغيير والتأثير على صناعة القرار و التفاعل الإيجابي مع الواقع المعاصر .