دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفخر شركة «بيس هومز العقارية»، المتخصصة في تطوير المشاريع الفاخرة ومقرها دبي، بالكشف عن مشروع «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز»، الذي يجسد ثمرة لتعاون حصري مع «ناتوزي إيطاليا» Natuzzi Italia، العلامة التجارية الإيطالية المرموقة للأثاث الفاخر المعروفة عالمياً بتصاميمها الراقية وحرفيتها العالية. ويهدف هذا المشروع التطويري الفريد من نوعه إلى جلب جوهر نمط الحياة الراقي المُصمم حسب الطلب إلى دبي، عبر مزيج يجمع بين التصاميم الإيطالية فائقة الأناقة والتميز المعماري لإرضاء أذواق الأُسر الأكثر تطلباً، التي لا تبحث عن مجرّد منزل فقط، بل تتطلع لعيش تجربة غامرة مفعمة بالفخامة والانسجام.

صُمم كل مسكن من مساكن «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز» بشكل فردي لتلبية تفضيلات نمط الحياة المتنوعة واللمسات الجمالية الشخصية لسكانه. ويضمن المشروع أن يكون كل منزل فيه بمثابة تحفة معمارية تعكس رقي الفن الإيطالي ودفء تأثير المناخ المتوسطي، بدءاً من اختيار المواد بعناية فائقة ووصولاً إلى التصاميم الداخلية المخصصة حسب الطلب.

ويجسد كل شبر داخل مشروع «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز» مفهوم «الفخامة بطابع شخصي». ولتقديم تجربة متكاملة للعملاء، يتواجد فريق متخصص من «ناتوزي إيطاليا» في دبي لتصميم شقق نموذجية في خطوة تعكس التزام العلامة التجارية بأعلى معايير الدقة والرقي والجمال. وستكون هذه الشقق النموذجية بمثابة نافذة للتعرّف على التجربة الحصرية التي تقدمها «ناتوزي»، مما يسمح لأصحاب المنازل المحظوظين بتخيل نمط الحياة الاستثنائي الذي ينتظرهم.

وصرّح «احسان رشيد»، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بيس هومز العقارية»، قائلاً: «في بيس هومز العقارية، نحن ملتزمون بإعادة صياغة مفهوم الفخامة في دبي من خلال تصميم منازل تتميز بالإبداع الجمالي واللمسة الشخصية. إن تعاوننا مع «ناتوزي إيطاليا» يقدم مزيجاً فريداً من الرقي الإيطالي والأناقة الشرق أوسطية إلى مشروع «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز»، مما يوفر لعملائنا تجربة معيشة لا مثيل لها تجسّد بالفعل الفخامة المخصصة حسب الطلب».

ومن جانبه، قال «باسكوال ناتوزي»، المؤسس و رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «مجموعة ناتوزي»: «يمثل مشروع «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز» رحلة مذهلة لجلب إرثنا وحرفيتنا الإيطالية إلى سوق جديد. إن الشراكة مع «بيس هومز» تتيح لنا ابتكار مساحة للعيش تعكس كل تفصيلة فيها، بدءاً من التصميم إلى التشطيبات النهائية، شغفنا بالانسجام والتزامنا بالفخامة، مما يجعل كل مسكن بمثابة ملاذ حقيقي ساحر».

وسرعان ما أصبحت شركة «بيس هومز العقارية» اسماً متميزاً في سوق العقارات الفاخرة في دبي، المعروفة بنهجها الاستشرافي في إنشاء مساحات ليست مبتكرة من الناحية المعمارية فحسب، بل تجسد أيضاً جوهر الأناقة والرقي. ومنذ تأسيسها، كرّست «بيس هومز» جهودها لتصميم منازل تركز في المقام الأول على كلٍ من المعايير الجمالية من جهة والفخامة وجودة التشطيبات من جهة أخرى، وذلك عبر دمج التصاميم الدائمة مع أحدث التطورات في أسلوب المعيشة العصرية. من مشاريعها الرائدة الناجحة إلى شراكاتها المتواصلة مع علامات تجارية مشهورة عالمياً، تعمل «بيس هومز» باستمرار على الارتقاء بالمعايير في سوق العقارات شديد التنافسية في دبي، عبر تسليم مساكن تلبي أذواق العملاء الأكثر تميزاً. ومن خلال الاهتمام بأدق التفاصيل والالتزام بالتميز، تقوم «بيس هومز العقارية» برسم ملامح مستقبل المعيشة الراقية في دبي.

ويتميز «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز» بمرافق تتجاوز حدود التصاميم السكنية المألوفة، حيث سيحتضن المشروع «مركز تجربة ناتوزي» المخصص داخل صالة عرض «بيس هومز العقارية». وسيسمح هذا المركز للزوار باستكشاف التراث والفلسفة والجودة الاستثنائية التي جعلت من علامة «ناتوزي» السمة المميزة للفخامة الإيطالية في جميع أنحاء العالم. وبفضل شبكة عالمية تضم أكثر من 1100 صالة عرض ومعرض، يمثل وجود «ناتوزي إيطاليا» في دبي فصلاً جديداً، تتلاقى فيه جاذبية نمط حياة البحر الأبيض المتوسط مع مزايا الابتكار والفخامة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط.

ويعد كل مسكن من مساكن «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز» بمثابة واحة من الأناقة المصممة ببراعة مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف ينساب من خلالها الضوء الطبيعي وتوفر إطلالات خلابة على أفق دبي الأيقوني. ويضم المشروع مجموعة من وسائل الراحة الحصرية، بما في ذلك حدائق منسقة ذات مناظر طبيعية هادئة، ومرافق عافية عصرية، ومساحات ترفيهية رائعة، بما يتيح للمقيمين الانغماس بشكل تام في أسلوب حياة يتسم بالفخامة والخصوصية والانسجام.

وتتميز المنازل في «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز» بتصميمات داخلية مستوحاة من الجمال الطبيعي لمنطقة بوليا الإيطالية، تجمع بين اللمسات الجمالية الحديثة والراحة الدائمة. ويتم اختيار كل عنصر في المشروع، بدءاً من المفروشات المنتقاة يدوياً إلى التشطيبات الراقية، بعناية فائقة لتوفير ملاذ ينعم فيه المقيمون براحة البال والفخامة المتطورة.

ويقف مشروع «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز» شاهداً على التزام شركة «بيس هومز العقارية» بإعادة تعريف الحياة الفاخرة في دبي. ومن خلال دمج التراث الفني لعلامة «ناتوزي إيطاليا» مع طموحات دبي في مجال الهندسة المعمارية الحديثة، تُرسي هذه الشراكة معياراً جديداً للرفاهية في المنطقة.

لمزيد من المعلومات حول «ناتوزي هارموني ريزيدنس من بيس هومز» أو لترتيب موعد لمشاهدة خاصة في «مركز تجربة ناتوزي»، يرجى التواصل مع «بيس هومز العقارية» على الرقم 800-732234663 أو زيارة www.peacehomes.ae.

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