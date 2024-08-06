الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ميرام تكنولوجيز عن إطلاق مركز خدمة معتمد جديد من هواوي في الإمارات، بهدف تقديم الدعم الفني الشامل والموارد لجميع شركاء هواوي من الفئة الأولى. وستوفّر الشركة حلولاً متكاملة وتدير متطلبات الخدمة، ما يفتح آفاقاً واسعة لنموّ الأعمال في السوق التجاري.

وكمركز خدمة معتمد من هواوي، تقدّم ميرام تكنولوجيز خدمات عالية الجودة في مجالات تكنولوجية حيوية مثل منهجية ATIL/Agile، وحلول السحابة، والأمن السيبراني، والتدقيق، والامتثال، وحوكمة البيانات، وتحليل الشبكات، والتحقيقات، وتكنولوجيا المعلومات المؤسسية، والتركيب والصيانة. وتضع هذه المبادرة ميرام تكنولوجيز في موقع الريادة بين مقدّمي الخدمات المفضّلة لمنتجات وخدمات هواوي، وترسي معياراً جديداً للجودة والابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا بالمنطقة.

وأكد عمران كاظمي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرام تكنولوجيز، حماسه الشديد لهذا التعاون والتوافق مع معايير هواوي، مشيراً إلى سعي الشركة لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات وتوفير دعم تقني قوي وتوجيه استراتيجي لتحسين عمليات الأعمال. وقال: "تجسّد هذه المبادرة التزامنا بالتميّز ورضا العملاء والريادة في السوق التنافسية لخدمات التكنولوجيا. وسنقدّم حلولاً معتمدة رسمياً تتماشى مع معايير هواوي الصارمة، ما يضمن خدمات تركيب وصيانة واستشارات موثوقة."

ومن جهته، أعرب السيد تان يوكسين، مدير خدمة منطقة MECA في هواوي، عن ثقته الكبيرة في قدرات ميرام تكنولوجيز على تعزيز العلاقات مع الشركاء، مشيداً بفريق الشركة الماهر والمعتمد لتقديم خدمات هواوي. وقال: "أتطلّع إلى تعاون مثمر مع ميرام تكنولوجيز لتحقيق نموّ ونجاح كبيرين في الإمارات وخارجها."

كما أشاد السيد شان شياوبينغ، مدير القنوات في الإمارات لدى هواوي، بالتعاون المثمر مع ميرام تكنولوجيز، مؤكداً على التزام الشركة بالتميّز والفريق المعتمد البارع الذي عزّز بشكل كبير علاقات الشركاء.

وفي السياق ذاته، أضاف السيد شي غو تشينغ (عبد الله)، مدير خدمات هواوي في دولة الإمارات: "كان التعاون مع ميرام تكنولوجيز فعالاً في تعزيز الشراكات كمفتاح للنجاح المتبادل. وبفضل خبرة الفريق وحيازة أعضائه على الشهادات في خدمات هواوي، نحن واثقون من قدرة ميرام تكنولوجيز على الابتكار وتوسيع نطاق هواوي في المنطقة."

وتركّز استراتيجية التوسّع لشركة ميرام تكنولوجيز على إنشاء مركز خدمة معتمد من هواوي في موقع استراتيجي مثالي في الإمارات والمنطقة. وسيكون هذا المركز محورياً في تقديم خدمات شاملة لتعظيم الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرات تقديم الخدمة. علماً أن الهدف الأسمى هو تحقيق رضا العملاء الكامل، وبناء شراكات قوية مع هواوي، والاستفادة الفعالة من فرص السوق بهدف طويل الأمد يتمثّل في جعل الشركة رائدة وموثوقة في خدمات التكنولوجيا على مستوى المنطقة.

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