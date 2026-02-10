دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم مجموعة ثومبي عن إطلاق مدينة ثومبي الطبية - دبي" ثومبي ميديسيتي دبي"، الوجهة الأكاديمية والصحية الجديدة والرائدة في منطقة القصيص بدبي، والتي تجمع بين كل من التعليم ، والرعاية الصحية، والبحث العلمي، والطب البديل، والمختبرات الطبية، والرعاية المنزلية، والابتكار؛ كل ذلك داخل مدينة طبية متكاملة الخدمات هي "مدينة ثومبي الطبية".

وقد صُممت مدينة ثومبي الطبية لتكون بمثابة "مدينة داخل مدينة"، مما يمثل محطة استراتيجية جديدة للمجموعة في مسيرتها لبناء منظومات رعاية صحية عالمية المستوى. ويضم الحرم الجديد فرعاً لجامعة الخليج الطبية، ومستشفى ثومبي الجامعي بدبي، ومؤسسات بحثية متطورة، ومراكز للمحاكاة وتنمية المهارات الجراحية، بالإضافة إلى شبكة دعم صحي شاملة تشمل المختبرات، والصيدليات، والمرافق الخدمية والضيافة.

بانطلاق مدينة ثومبي الطبية في دبي، تترسخ مكانة دبي أكثر كمركز دولي للتميز، كما ستكون وجهة جديدة لمرتادي المنظومة الصحية الأكاديمية التابعة لمجموعة ثومبي، مما يتيح للطلاب ميزة التعلم داخل بيئات إكلينيكية واقعية، ويوفر للمرضى رعاية صحية متميزة يدعمها وبشكل مباشر التعليم الطبي والبحث العلمي.

وفي تعليق له عن إطلاق مدينة ثومبي الطبية بدبي، صرح الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، قائلاً: "إن مدينة ثومبي الطبية بدبي ليست مجرد مشروع توسعة لمجموعة ثومبي، بل هي فصل جديد لحلم بدأ بإيمان راسخ بأن التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي يجب أن ينموا جنباً إلى جنب. نحن نعمل بانسجام تام مع رؤية دبي. واليوم تحتضن دبي مدينة طبية أكاديمية متكاملة بُنيت لتشكيل ملامح مهنيي المستقبل، وللمساهمة في الارتقاء برعاية المرضى، ودفع عجلة الاكتشافات الجديدة. فلطالما كانت رؤيتنا عالمية النطاق والطموح، ولكنها إنسانية الجوهر والعمق".

وستضم المنطقة التعليمية في حرم مدينة ثومبي الطبية بدبي فرعاً لجامعة الخليج الطبية، الذي سيضم كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ومختبرات محاكاة متقدمة، ومراكز للمهارات الجراحية، وبرامج ومسارات تعليمية تأسيسية دولية، وبيئات تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كليات متخصصة.

من جانبه، أضاف البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية: "هذا الحرم الجامعي يمنح الطلاب إمكانية الوصول إلى موقع أكاديمي ثانٍ مجهز بالكامل في واحدة من أكثر مدن العالم ديناميكية. وهو يعكس التزامنا بالتعليم المعاصر، والانفتاح العالمي، وبناء الجيل القادم من قادة الرعاية الصحية".

أما المنطقة الصحية في مدينة ثومبي الطبية بدبي، فستتمحور حول "مستشفى ثومبي الجامعي - دبي"، الذي سينطلق في مرحلته الأولى مع خدمات غسيل الكلى، وأمراض القلب، وجراحة العظام، وخدمات إعادة التأهيل، مع خططنا التوسعية ليصبح مستشفى أكاديمياً شاملاً متعدد التخصصات.

وقال السيد أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي: "أصبحت دبي مركزاً مهماً لمنظومتنا الصحية. ومع التكامل بين المستشفيات والمختبرات والصيدليات وبرامج السياحة العلاجية في وجهة واحدة، يظل هدفنا ورؤيتنا واضحة ومتمثلةً في تقديم رعاية رحيمة وسهلة الوصول، مدعومة بالتميز الأكاديمي".

وتتميز "مدينة ثومبي الطبية" بموقعها الاستراتيجي في منطقة القصيص بدبي، وعلى مقربة من الشارقة ، مما يوفر سهولة الوصول إليها من التجمعات السكانية الرئيسية، وكذلك قربها من شبكات السفر الدولية لسهولة الوصول إليها من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي.

وبهذا الإطلاق، تعزز مجموعة ثومبي مكانتها كواحدة من أكثر شبكات الرعاية الصحية الأكاديمية شمولاً في المنطقة، حيث لا تكتفي ببناء المؤسسات التعليمية والعلاجية فحسب، بل تبني بيئات صحية يساهم من خلالها التعلم في الشفاء، وتدفع الأبحاث التي تجريها عجلة الرعاية، وتنمو فيها المجتمعات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.thumbaymedicity.com

