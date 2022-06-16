عقب الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية وجاهزية لاستقبال 100 مليون جنيه في عامه الأول..

مغازي: تسعى أمان دائمًا بالمبادرة في تعزيز مفهوم الاقتصاد غير النقدي من خلال توفير أحدث خدمات التكنولوجيا المالية وأكثرها عمليةً لاستقطاب الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي وتشجيعهم على الادخار تماشيًا مع جهود البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

الخطيب: تسهل خدمة يوم بيوم عملية الادخار بشكل كبير، حيث ببطاقة الرقم القومي فقط، يمكن الادخار أو الاستثمار في صندوق يوم بيوم والحصول على عائد يومي تنافسي معفى من الضرائب ويتبع سياسة استثمارية تحمي رأس المال

وهبي: ثقتى كبيرة بأن منتج الادخار الذي أطلقناه اليوم سيلقى شعبية كبيرة لسهولة عملية فتح الحساب وعمليات الإيداع والسحب الرقمي من خلال نقاط بيع أمان

القاضي: ينضم صندوق أمان الاستثماري "يوم بيوم" إلى قائمة الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها إدارة الشركة، حيث نقوم في برايم بإدارة العديد من المحافظ الاستثمارية لجهات وهيئات حكومية وبنوك وكذلك صناديق تأمين خاصة.

أطلقت شركة أمان للتمويل متناهى الصغر، إحدى شركات أمان، صندوقها الاستثماري الأول "أمان يوم بيوم" بالتعاون مع شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إذ يتوفر من خلال الصندوق حسابات توفير لجميع شرائح المجتمع بعائد تراكمي يومي وبخطواتٍ بسيطة. وبالتبعية، تساهم الشركة في دعم الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي، مما يعزز تحقيق مفهوم الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتعتبر أمان من أولى الشركات التي حصلت على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوقها الاستثماري اليومي للأفراد والمؤسسات "يوم بيوم" ليكون تحت إدارة أمان بالتعاون مع برايم القابضة لإدارة الاستثمارات المالية. ومن المتوقع استقبال الصندوق ادخارات بحجم 25 مليون جنيه في المرحلة الأولى لتصل إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية:" تبحث أمان دائمًا عن أفضل الحلول المالية لتعزيز قيم الشمول المالي وإتاحَة خدماتها لكل المصريين؛ فعندما نظرنا إلى نسبة الأشخاص المدرجين بالقطاع المصرفي، وجدنا أن نسبتهم لا تتعدى 56%، وهذه النسبة تشمل كلًا من الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية، محافظ الكترونية أو حتى بطاقات دفع، مما يؤكد وجود فجوة كبيرة في إتاحة منتجات الادخار للعملاء. ومن هنا كان التفكير في تقديم منتج الادخار كما قدمنا سابقا خدمات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة."

وأضاف مغازي: “تسعى أمان دائمًا لتعزيز مفهوم الاقتصاد غير النقدي من خلال توفير أحدث الخدمات المالية وأكثرها موثوقية لاستقطاب الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي وتشجيعهم على الادخار، علاوة على مواكبة متطلبات السوق المتغيرة. وهذا ما دفعنا لإطلاق صندوق "يوم بيوم" مع برايم، ونتوقع استقبال 20 ألف عميل خلال العام الأول، حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز استراتيجيتنا بتقديم جميع الخدمات المالية غير مصرفية، فضلًا عن إيماننا الراسخ بضرورة تحقيق الشمول المالي ودعم مبادرات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في هذا الصدد."

كما استعرض أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لأمان للتمويل متناهي الصغر ورئيس لجنة الاشراف على صندوق أمان الاستثماري "يوم بيوم"، تفاصيل الخدمة قائلًا: "تسهل خدمة يوم بيوم عملية الادخار بشكل كبير، حيث ببطاقة الرقم القومي فقط، يمكن الادخار أو الاستثمار في صندوق يوم بيوم والحصول على عائد يومي تنافسي معفى من الضرائب ويتبع سياسة استثمارية تحمي رأس المال؛ كما يُسمح للعملاء إضافة أو سحب الأموال في أي وقت من خلال شبكة فروع أمان الضخمة التي تتمثل في 350 فرع و150 ألف نقطة بيع في جميع أنحاء الجمهورية."

وقال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية: "تعد تكنولوجيا الخدمات المالية جوهر عملية تقديم الخدمات المالية الآمنة بسرعة ودقة متناهية، مما يساهم في تعزيز خطوات الدولة المصرية تجاه تحقيق التحول الرقمي. ولذلك فإن ثقتى كبيرة بأن منتج الادخار الذي أطلقناه اليوم سيلقى شعبية كبيرة لسهولة عملية فتح الحساب وعمليات الإيداع والسحب الرقمي من خلال نقاط بيع أمان."

وصرحت غادة القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية: "ينضم صندوق أمان الاستثماري "يوم بيوم" إلى قائمة الصناديق الاستثمارية التي تشرف عليها إدارة الشركة، حيث تقوم الشركة بإدارة العديد من المحافظ الاستثمارية لجهات وهيئات حكومية وبنوك وكذلك صناديق تأمين خاصة، كما تعد شركة برايم للاستثمارات المالية من الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول بالسوق المصري بخبرة تفوق خمسة وعشرون، إذ تأسست الشركة عام 1995 تزامنًا مع بداية نشاط إدارة الأصول في مصر."

#بياناتشركات



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نبذة عن أمان:

تعد مجموعة شركات أمان "أمان لتكنولوجيا المدفوعات المالية"، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن1900 خدمة مالية لأكثر من 2 مليون عميل يوميًا بأسـعار معقولـة وخدمـة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعامليـن مـع البنـوك ليصبحـوا مكتفيـن ذاتيًا و اقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

نبذة عن برايم انفستمنتس:

نجحت مجموعة برايم منذ تأسيسها عام ١٩٩٢ كمستشار لأعمال الخصخصة للحكومة المصرية في إعادة هيكلة نفسها لتصبح بنكاً استثمارياً إقليمياً ذو تواجد قوى في الأسواق العربية الكبرى. تقدم برايم حلولاً وخدمات مالية مبتكرة ومميزة للشركات، المؤسسات، الحكومات، والأفراد، وذلك عبر خبرة متنوعة تمكن عملاءها من تحقيق أهدافهم الاستثمارية.وخلال العقود الماضية، قمنا بتعزيز العناصر الجوهرية فى أعمالنا، والكوادر التي تعمل بالشركة، إلى جانب مواصلة التوسع الجغرافى وتدعيم إمكانياتنا التكنولوجية.