أعلنت شركة آيت كلاودز المتخصصة في الاستثمارات البديلة، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لأعمالها، عن إطلاق صندوق إيت كلاودز للاستثمار العقاري، وهو صندوق استثماري مفتوح يركز على الاستثمار في الأصول السكنية المدرة للدخل في دبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستهدف الصندوق جمع التزامات رأسمالية تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي، والوصول إلى قيمة أصول إجمالية تتجاوز 600 مليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر الأولى، من خلال الاستحواذ على أصول سكنية ضمن مجتمعات تتمتع بطلب مستقر وسيولة قائمة. ويوفر الصندوق توزيعات نقدية ربع سنوية للمستثمرين تعادل 100% من التدفقات النقدية الحرة، إضافة إلى الاستفادة من النمو طويل الأجل في قيمة الأصول.

وقال مارك آيتشيسون، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «إن إطلاق الصندوق يأتي في ظل تطورات هيكلية يشهدها السوق العقاري في دبي، مدعومة بالنمو السكاني، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، ومخطط دبي الحضري 2040، التي أسهمت في تعزيز الطلب طويل المدى على القطاع السكني». وأضاف، «أن الصندوق يعكس توجه الشركة نحو توظيف رأس المال في السوق المحلي وفق استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، مع الالتزام بأطر حوكمة واضحة وآليات تنفيذ منضبطة».

من جانبه، أوضح أوليفر وول، مدير الاستثمارات، أن الصندوق يعتمد على معايير تقييم مؤسسية وإدارة منظمة للأصول، بما يهدف إلى تحقيق توازن بين الدخل المنتظم وإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن هيكلة الصندوق تتيح للمستثمرين الوصول إلى السوق السكني عبر منصة استثمارية مُدارة باحتراف. وأضاف «أن الصندوق يوفر للمستثمرين المؤهلين توزيعات أرباح ربع سنوية، وحصة تبلغ 80% من الأرباح الرأسمالية المحققة، مع نافذة استرداد سنوية في شهر يناير، وحد أدنى للاستثمار يبلغ 50,000 دولار أمريكي، ضمن هيكل استثماري مفتوح يعتمد التقييم وفق القيمة السوقية».

ويركز الصندوق على مزيج من الأصول السكنية يشمل:

أصولاً إيجارية طويلة الأجل تستهدف عوائد تفوق 9% في مجتمعات قائمة ذات طلب مرتفع .

وحدات سكنية قصيرة الأجل ضمن الشريحة المتميزة تستهدف عوائد تفوق 18 %.

محفظة تضم نحو 1,000 وحدة سكنية موزعة على أكثر من 15 منطقة طلب داخل الدولة .

تحسين أداء الأصول من خلال الإدارة النشطة وإعادة الهيكلة المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية .

وتأتي هذه الخطوة في وقت يدخل فيه اقتصاد دبي عام 2026 مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% وارتفاع عدد السكان بنسبة 5.4%، إلى جانب مبادرات تخطيط حضري طويلة الأجل تهدف إلى توجيه النمو وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على مزيد من المعلومات حول صندوق إيت كلاودز للاستثمار العقاري وآلية عمله، زيارة الموقع الرسمي لمعرفة التفاصيل والتواصل مع الشركة من خلال الرابط: www.eightcloudsrealestatefund.com.

نبذة عن إيت كلاودز

إيت كلاودز شركة استثمار بديل مقرها دبي، تعمل في مجالات الملكية الخاصة والائتمان والاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير استراتيجيات استثمارية تركز على الأصول المدرة للدخل والقطاعات ذات النمو المستدام، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

