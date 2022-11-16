يتألف مشروع "الزوراء سيسايد ريزيدنسز" من 90 وحدة سكنية تبدأ أسعارها من 1.3 مليون درهم إماراتي، وستكون جاهزة للتسليم في الربع الرابع من عام 2025.

دبي: أعلنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن إطلاق مشروع "الزوراء سيسايد ريزيدنسز" في عجمان، المتوقع أن يصبح جاهزًا للتسليم في الربع الرابع من عام 2025. ويتضمن المشروع على الخريطة 90 وحدة سكنية بأحجام مختلفة تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى أربع، بأسعار تبدأ من 1.3 مليون درهم إماراتي لشقة مساحتها المبنية 978 قدمًا مربعة، وتصل إلى 8.2 مليون درهم إماراتي لشقة مكونة من أربع غرف نوم بمساحة مبنية قدرها 4286 قدمًا مربعة.

وتتوقع شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، الوسيط العقاري الحصري للمشروع، أن تنجز بنجاح عملية بيع جميع الشقق بعد أن أتمت بنجاح بيع جميع الفلل في مشروع "سيسايد هيلز" بعجمان في غضون شهرين بقيمة إجمالية قدرها 119 مليون درهم إماراتي.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، قالت لانا غورباتش، المديرة المساعدة في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: "مع نجاح الشركة في بيع جميع الفلل في مشروع سيسايد هيلز، نتوقع أن نشهد طلبًا مرتفعًا على الشقق الفاخرة أيضًا. سيكون المشروع ملاذًا فاخرًا لأولئك الذين يبحثون عن منطقة هادئة وراقية ذات طبيعة خلابة، تتضمن جميع وسائل الراحة والاتصال الحديثة. يبعد المشروع 25 دقيقة السيارة من مطار دبي الدولي و20 دقيقة فقط عنن مطار الشارقة الدولي، مما يجعله موقعًا مثاليًا لقضاء عطلة مثيرة على شاطئ البحر".

يقع مشروع "الزوراء سيسايد هيلز ريزيدنسز" داخل الزوراء بيتش فرونت ليفينج بالقرب من منتجع "ذا أوبيروي بيتش الزوراء" وملعب الجولف العالمي المكون من 18 حفرة، ومضمار احترافي لركوب الدراجات بطول 10 كيلومترات، وأربعة مراسي حديثة ومنتجع زويا الصحي، ويخصص المشروع 60% من مساحة أراضيه للأماكن العامة وغابة المانجروف المحمية. تعتبر الزوراء منطقة طبيعية جميلة تحيط بها واجهتان مائيتان مناسبتان للأنشطة المائية ويحدها 12 كلم من أشجار المانجروف والخور والواجهة البحرية وشاطئ رملي بطول 1.6 كلم، ويعد نظامها البيئي موطنًا للعديد من الطيور المهاجرة ومجموعة كبيرة من الكائنات البحرية. وثمة خطة لبناء خمسة أحياء مجاورة تتضمن مساحات عامة ومسارات للجري والركض وركوب الدراجات وملاعب للجولف لتعزيز الحس المجتمعي والصحة والعافية والرفاهية العامة.

ستوفر مساكن "الزوراء سيسايد هيلز" العديد من وسائل الراحة مثل ممرات خاصة للوصول إلى الشاطئ ومسبح مشترك وصالات داخلية وخارجية للألعاب الرياضية ومركز للأعمال وملاعب للأطفال وموقف سيارات مسقوف وغيرها الكثير.

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