· الوجهات السياحية الرائدة في عالم الحياة البرية بدبي تحتفل بإطلاق برنامج لتبادل الحيوانات بهدف تعزيز المحافظة على السلالات

· يبدأ البرنامج بوصول قرود التامارين ذهبية اليد إلى مقرها الجديد في ذا جرين بلانيت

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الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ذا جرين بلانيت ودبي سفاري بارك عن إطلاقهما "برنامج تبادل مع الشركاء" الذي يهدف إلى تبادل الحيوانات بين الوجهتيْن بأمان على مدار العام. ويعمد هذا التبادل الاستراتيجي للحيوانات إلى تعزيز المعايير العالية لرعاية الحيوانات والاهتمام بها، وإطلاق المبادرات التي تركّز على المحافظة عليها من خلال تبادل المعلومات والأفكار وفتح باب الحوار المتنوّع والمتعلّق بهذا الشأن.

ضمت الدفعة الأولى التي وصلت إلى ذا جرين بلانيت في نهاية أبريل زوج من الحيوانات المهّددة بالانقراض من نوع قرود التامارين ذهبية اليد، وقد تكيفت هذه القرود جيداً مع موطنها الجديد وعاشت في وئام مع العديد من الأنواع الأخرى، ومن ضمنها قرود القشة، وآكل النمل المعروف باسم "التمندوة".

وفي تعليق له، قال أحمد حسين بن عيسى، رئيس العمليات في دبي القابضة للترفيه التي تمتلك وتدير ذا جرين بلانيت: "يسعدني الإعلان عن برنامج التبادل مع دبي سفاري بارك، والذي أعتقد أنه يمثل خطوة إيجابية، لا تقتصر أهميتها على هذه الوجهات فقط، وإنما ستعود بالفائدة على الزائرين أيضاً. وبفضل هذه الشراكة الراسخة، سيتمكن الزائرون كباراً وصغاراً من مراقبة الانتقال الآمن للحيوانات بين ذا جرين بلانيت ودبي سفاري بارك، ومراقبة واختبار أنواع الحياة البرية لهذه المخلوقات".

بدورها قالت منى الهاجري، مدير دبي سفاري بارك: "نتطلع إلى التعاون والعمل مع فريق ذا جرين بلانيت بتناغم بحيث لن تقتصر هذه العلاقة المهنية بيننا على إتاحة الفرصة للزائرين للتعرف على المزيد من الأنواع المدهشة من الكائنات، وإنما ستمكننا أيضاً من إطلاق برنامج حماية رائد، سيساهم في تمهيد الطريق في منطقة الشرق الأوسط ويخلق إرثاً نأمل أن يسعد أجيالاً من محبي الحياة البرية في المستقبل".

وترحِّب ذا جرين بلانيت بانضمام قرود التامارين إلى برنامجها الناجح الذي يساهم في تربية الحيوانات والمحافظة على أنواع الكائنات وسلالاتها. وخلال عطلة العيد الفائتة، رحّبت ذا جرين بلانيت أيضاً بزوج من قرود التامارين قطنية الرأس، التي تعد من الأنواع المهددة بالانقراض، وموطنها الأصلي في أمريكا الجنوبية.

تشتهر حيوانات التامارين ذهبية اليد بلون أيديها اللافت للنظر وتعيش في بيئة شجيرية كثيفة ضمن موطنها الاصلي في شمال شرق أمريكا الجنوبية. تأكل هذه المخلوقات الحشرات والفاكهة ويمكن أن يصل وزنها إلى حوالي 500 جرام، بينما يصل طولها إلى 25 سم مع ذيل بطول 38 سم إضافية. توجد حيوانات التمارين ذهبية اليد في الغابات المطيرة في البرازيل وسورينام وغويانا وغويانا الفرنسية، ويبلغ متوسط العمر المتوقع لها حوالي 20 عاماً.

تعد ذا جرين بلانيت من أشهر مناطق الجذب في دبي للمقيمين والسياح، وهي عبارة عن قبة بيولوجية رائعة تتكون من أربعة طوابق وتتخذ من سيتي ووك بدبي مكاناً لها. ويعيش في الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات.

أما دبي سفاري بارك فتمتد على مساحة 119 هكتار، وتضم أكثر من 3000 حيوان، وقد افتتحت عام 2017 في الورقاء. تلتزم الحديقة المدهشة بالحفاظ على الأنواع والتعليم والاستدامة. وتضم محمية الحياة البرية عدداً من الحدائق، وهي القرية الأفريقية ، القرية الأسيوية، قرية المستكشف، رحلة سفاري ورحلة سفاري صحراء العربية، الوادي ومزرعة الأطفال ، وتمثل موطناً للحيوانات من المناطق المختلفة في العالم، وتوفر للزائرين لقاءات فريدة وتسمح لهم بخوض تجارب لا تتكرر سوى مرة في العمر.

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لمحة عن ذا جرين بلانيت

ذا جرين بلانيت هي قبة بيولوجية تربوية وترفيهية تدعو زوارها لاستكشاف عالم الحيوانات والنباتات المدهش من خلال خوض تجربة تفاعلية في أجواء شبيهة بالغابات الاستوائية. صُمم هذا المشروع ليكون بمثابة نظام بيئي مغلق يستحضر عالم الغابات الاستوائية المذهل في ظل وجود أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات بما في ذلك الطيور والزواحف والقردة والخفافيش التي تعيش في أول كهف يوجد في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المخلوقات الأخرى. كما أنها موطن لأكبر شجرة اصطناعية في العالم.

الهدف من هذا المبنى الفريد هو رفع مستوى الوعي حول أهمية التوازن البيئي وتسليط الضوء على القيمة الكبيرة لأقدم النظم البيئية في عالمنا، ليشكل الوجهة الأولى لجميع أفراد العائلة لتثقيف أنفسهم بينما يحظون بتجربة مسلية.

تدعو ذا جرين بلانيت زوارها للتعرف على أحدث تجاربها: "البريّة الأسترالية"، وهي تجربة شيقة تأخذ الضيوف إلى عالم الحيوانات في أستراليا من خلال عرض شتى أصناف الحيوانات الأسترالية المدهشة.

تقع ذا جرين بلانيت في سيتي ووك في دبي، وهو يشجع الضيوف من مختلف الأعمار والأعراق على التعرّف على كل نبات وحيوان يعيش على الأرض.

لمحة عن دبي سفاري بارك

تضم دبي سفاري بارك 78 نوعاً من الثدييات، تشمل 10 نوعاً من آكلات اللحوم 17 نوعاً من الرئيسيات، و50 نوعاً من الزواحف، بالإضافة إلى البرمائيات واللافقاريات.

وابتداءً من الأسود الشرسة وصولاً إلى طيور النُحام الأنيقة، فإن الحيوانات تشكل عائلة واحدة كبيرة سعيدة، وتعيش في الحديقة في مناطق فريدة تمثل موطنها الطبيعي والمناطق التي نشأت فيها.

تشمل هذه المواقع سفاري الصحراء العربية، والقرية الآسيوية، والقرية الأفريقية وقرية المستكشف، ومزرعة الأطفال، ومنطقة الوادي حيث يمكن للزائرين مشاهدة مجموعة متنوعة من الحيوانات من جميع أنحاء العالم. تسمح المناطق المتخصصة مثل بيت الزواحف، وبيت الطيور الكبير للزوار بالاقتراب والتفاعل بشكل مباشر من مجموعة من الكائنات الفريدة والغريبة في العالم.

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