أطلقت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) بالشراكة مع الصندوق الأردني للريادة (ISSF) برنامج لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مراحل تطوير النموذج الأولي للمنتج (MVP). حيث ستحصل الشركات الناشئة على الدعم اللازم لمساعدتها في تطوير وتوسيع أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية .

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام جوباك المستمر في دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتطبيق حلولها المبتكرة وتوسيع أعمالها في الأسواق المحلية والإقليمية.

صُمم هذا البرنامج لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتمكينها من ابتكار حلول تلبي متطلبات السوق. ويسعى هذا البرنامج -الممول من الصندوق الأردني للريادة والمنفذ من مركز التكنولوجيا المالية جوين التابع لجوباك- إلى تعزيز قدرة هذه الشركات على المنافسة في هذا القطاع الحيوي. وسيقوم البرنامج على بناء قدرات الشركات في المجال القانوني وتطوير التكنولوجية واختبار السوق والتخطيط المالي واستراتيجيات التسويق.

وأشادت السيدة مها بهو، الرئيس التنفيذي لجوباك، بأهمية هذه الشراكة مع الصندوق الأردني للريادة، مركّزة على ضروره دعم وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن. وأضافت: "هذة الشراكة مع الصندوق الأردني للريادة تعتبر أساسية لدعم منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن وتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية. نحن نتطلع إلى تعزيز الابتكار والازدهار في هذا القطاع".

من جانبه، أضاف المهندس محمد المحتسب، الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة "إن الصندوق الأردني للريادة يدرك الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. ونظراً لأن التكنولوجيا المالية تعتبر من أكثر القطاعات استقطابًا للتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذه الشراكة ستوفر دعمًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مراحلها المبكرة، مما يمكنها من تطوير حلول مبتكرة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق."

وأكد المحتسب أن مركز جوين هو الشريك المثالي للصندوق الأردني للريادة لدوره المحوري في دعم نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مرحلة ما قبل التأسيس. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية.

وتتوافق هذه الشراكة مع ركائز الاستراتيجية الأساسية لمركز جوين: "الوصول إلى الشراكات"، و"الوصول إلى التمويل"، و"الوصول إلى الأسواق". حيث تعزز التفاعل المباشر ما بين المؤسسات المختلفة العاملة في المنظومة المالية الأردنية، مما يخلق روابط قيمة تمكّن هذه الشركات الناشئة من تكوين شراكات استراتيجية مع مؤسسات مختلفة.

نبذة عن الصندوق الأردني للريادة:

الصندوق الأردني للريادة هو صندوق قيمته 98 مليون دولار أمريكي تأسس في عام 2017 ومسجل في الأردن كشركة مساهمة خاصة، بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية. حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار أمريكي. يعمل الصندوق الأردني للريادة على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصًا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية. ويهدف الصندوق إلى إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.

نبذة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص

الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، شركة مساهمة خاصة، هي مشغل أنظمة دفع محلية تقوم بإدارة وتطوير العديد من أنظمة الدفع، وتقدم حلولاً مالية رقمية مبتكرة تعود بالنفع المباشر على المستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى إنتاج ونشر المعرفة حول الخدمات المالية الرقمية في الأردن. في عام 2022، قمنا بتوسيع نطاق عملنا ليشمل تمكين ابتكارات التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق مركز التكنولوجيا المالية - جوين، وهو حاضنة أعمال متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية تعزز تطوير واختبار وإنشاء حلول وخدمات التكنولوجيا المالية.

نبذة عن مركز التكنولوجيا المالية "جوين"

تم إطلاق مركز التكنولوجيا المالية "جوين" في تشرين الأول 2022، وافتتحه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رسميًا في حزيران من العام 2023، وهي وحدة مملوكة ومدارة بالكامل من قبل جوباك أُسست بتعهد لتحديث الاقتصاد الأردني وقيادة التحول الرقمي في قطاعاته. لقد كان لجهود عديدة ومتواصلة الفضل بتأسيس مركز جوين بدءاً بالخطوات السبّاقة التي قادتها جوباك وشريكها الاستراتيجي البنك المركزي الأردني لرقمنة المدفوعات والخدمات المالية في الأردن، وإتاحتها على مدار الساعة، وإدخال حلول مالية مبتكرة للمنظومة المالية، وتحويل التجربة المالية للأفراد والشركات.

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