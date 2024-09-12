دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن إطلاق "برنامج مسرعات اينوك" تحت مظلة المسرعات الحكومية، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه فرق العمل في كافة قطاعات المجموعة، وتشكيل الفرق لمواجهة هذه التحديات والتغلّب عليها بالشراكة مع الجهات المعنيّة خلال 100 يوم من إطلاق هذا البرنامج، لتكون مجموعة اينوك بذلك من أوائل الجهات شبه الحكومية التي تطبّق برنامج المسرعات الحكومية.

استوحي برنامج مسرعات اينوك من برنامج المسرعات الحكومية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وصُمم بشكل فريد لتمكين التعاون بين ألمع العقول في مجموعة اينوك مع الجهات ذات الصلة لمعالجة التحديات الحرجة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في إطار زمني قصير.

ولا يقتصر برنامج مسرعات اينوك على تحقيق الأهداف بسرعة، بل يهدف أيضاً إلى إعادة تعريف مستقبل القطاع، حيث يشمل البرنامج مشاركة اربعة فرق عمل تضم 20 موظفاً، للتعامل مع التحديات في قطاعات البيئة والاستدامة، والشباب، والمالية، وقطاع الزيوت.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يشكّل برنامج اينوك للمسرعات خطوة مهمة تنضوي تحت مظلة المسرعات الحكومية وتهدف لتمكين موظفينا الموهوبين من تحديد التحديات التي تواجهها قطاعات المجموعة، والعمل بروح الفريق الواحد لدراسة هذه التحديات ووضع الخطط والأطر لتجاوزها. إن إطلاق هذا البرنامج يمثّل جزءاً لا يتجزأ من جهود المجموعة لتطوير قطاع الطاقة في الدولة وإرساء معايير جديدة فيه."

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق برنامج مسرعات اينوك يأتي في إطار استراتيجية المجموعة التي ترتكز على خمس ركائز استراتيجية، وتهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الموثوقة والآمنة والمستدامة محلياً وعالمياً من خلال مواصلة التركيز على الكفاءات التشغيلية والتعاون وتطبيق التقنيات الرقمي. وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز، تشمل: التطوير الاستباقي، وتطوير الأصول، والعميل أولاً، وتكامل سلسلة القيمة والنمو، وحلول الطاقة المتنوّعة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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