إيرادات تطبيقات الهاتف الجوال ستتجاوز حاجز 935 مليار دولار في عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم آبي باي (Appy Pie)، الشركة الرائدة في عالم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني على تطوير تطبيقات الهاتف الجوال، وهو تجربة غامرة مصممة لتمكين الأفراد، بغض النظر عن مهاراتهم البرمجية والتقنية، من دخول عالم تطوير تطبيقات الهاتف الجوال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دون عناء. ويحمل البرنامج التدريبي عنوان "إنشاء تطبيقات جوال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون برمجة: بوابتك إلى الابتكار"، ويهدف إلى تغيير نظرة المستخدمين تجاه تطوير تطبيقات الهاتف الجوال وجعلها في متناول الجميع.

وهناك عوامل عدة تدفع للاشتراك في هذا البرنامج، مثل عدم الحاجة إلى أي معرفة مسبقة بلغات البرمجة، مما يجعل تطوير تطبيقات الهاتف الجوال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، مما يتيح للمشاركين الاستفادة من الإمكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

كما سيكشف البرنامج عن أدوات مبتكرة ومتطورة تعمل على تبسيط دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الهاتف الجوال، مما يتيح تحويل هذه التطبيقات إلى حلول ذكية وسريعة الاستجابة دون عناء. ويتضمن البرنامج أيضاً سرداً لروايات مباشرة من الشركات الناجحة التي نجحت في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج رائعة، مما يتيح للمشاركين التعلم من تجاربهم وتطبيق أفكارهم على المشاريع الجديدة. كما سيتم عرض رؤى هامة حول كيفية التغلب على التحديات المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سيشارك خبراء "آبي باي" مجموعة من المعارف والاستراتيجيات للتغلب على العقبات بفعالية.

وسيسلط البرنامج التدريبي الضوء على الإمكانيات المثيرة والهائلة التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي للشركات، مما يساعدها على البقاء في الطليعة وتحقيق الريادة في مجال عملها.

وبهذه المناسبة، قال أبهيناف جيردار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آبي باي: "لدينا في شركة "آبي باي" رؤية واضحة تتمثل في جعل الحلول التقنية في متناول الجميع وتمكين أصحاب الأعمال من جميع الأحجام من تبني ودمج التكنولوجيا المتطورة لتنمية أعمالهم وتطويرها. وسواء كنت مالك شركة صغيرة، أو جزءاً من مؤسسة كبيرة، أو طالباً حريصاً على استكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي، أو محترفًا من خلفية غير تقنية، فإن هذا البرنامج التدريبي مصمم خصيصاً لمساعدتك على تحقيق الاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي وبدون كلفة مادية".

وتشير تقديرات مؤسسة ستاتيستا Statista إلى أن تطبيقات الهاتف الجوال ستحقق إيرادات مذهلة تتجاوز https://www.statista.com/forecasts/1262892/mobile-app-revenue-worldwide-by-segment935 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس المشهد القوي والمتنوع للتطبيقات الرقمية المتاحة للمستخدمين.

ويمكّن "آبي باي" المستخدمين من إنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات الأجهزة المحمولة، بما في ذلك تطبيقات المطاعم، وتطبيقات التوصيل عند الطلب، وتطبيقات الراديو، وتطبيقات الأعمال، وتطبيقات حجز سيارات الأجرة، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الشبكات الاجتماعية، والتطبيقات الخاصة بالأطفال، كل ذلك بدون حاجة إلى أي معرفة بلغات البرمجة.

ويعد المعسكر التدريبي فرصة فريدة لتعزيز المهارات في تطوير تطبيقات الهاتف الجوال واستكشاف الإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي. ويمكن للأشخاص المهتمين حجز أماكنهم في هذا البرنامج التدريبي بالتسجيل عبر موقع Appy Pie من خلال هذا الرابط.

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