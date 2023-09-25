تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أعلنت جي دبليو سي (شي.م.ع.ق) الشركة القطرية الرائدة في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية، عن نجاحها في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع منطقة جي دبليو سي الوكير اللوجستية الذي تعمل على تطويره.

منطقة الوكير اللوجتسية هي مركز بارز لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

تشتمل المرحلة الثانية من تطوير هذه المنطقة على أكثر من 500 وحدة لوجستية مصممة خصيصاً لأغراض التخزين والبيع بالتجزئة وورش الصناعات الخفيفة. كما تتميّز هذه الوحدات بأسعار إيجارية تنافسية، ممّا يجعلها في متناول جميع الشركات من كافة الأحجام.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة جي دبليو سي قائلاً: "لقد نجحت منطقة الوكير اللوجتسية منذ افتتاحها في أوائل عام 2022 في استقطاب العديد من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقد جاء إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع ليؤكّد سعينا المستمر نحو النمو ومساهمتنا الفعّالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".

هذا وتمتد كلّ وحدة في هذه المنطقة اللوجستية على مساحة 250 متراً مربعاً، تم تخصيص 220 مترًا مربعًا منها للقيام بالأنشطة التشغيلية و30 مترًا مربعًا كمساحات للمكاتب وخدمات المرافق العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جرى تضمين مواقف للسيارات فيها لضمان سهولة وصول العملاء إليها.

تقوم شركة جي دبليو سي بتقديم جميع الخدمات في المنطقة اللوجستية، بما يسمح للعملاء بالاستفادة من الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها الشركة. هذه الخدمات تشمل التخليص الجمركي والنقل والترفيف واستشارات سلسلة الإمداد والتوريد، إضافة الى خدمات الشحن والتوزيع وغيرها. كما تقدم المنطقة خدمات المرافق العامة مثل الماء والكهرباء والإنترنت عبر خطوط الألياف البصرية فورًا، بالإضافة إلى البنية التحتية لتكونولوجيا المعلومات التي تتم إدارتها بواسطة مركز بيانات موجود في الموقع، بما يسمح للعملاء بمباشرة ممارسة أعمالهم بدءًا من لحظة اختيارهم لشركة جي دبليو سي كمقدّم للخدمات لهم.

ومن جانبه، أكّد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، التزام شركة جي دبليو سي بتلبية الاحتياجات اللوجستية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قائلاً: "فريق الشركة المتخصص في تقديم الحلول لتحديات العملاء يمتاز بخبرة تربو على عشرين عامًا في هذا المجال، ويصبّ كامل تركيزه على تقديم مستوى عالٍ من الأداء وسرعة الاستجابة. وهو أمر سوف يختبره كل عميل في منطقة الوكير عند الدخول إلى مساحاته المحجوزة، وذلك بصرف النظر عن القطاع الذي يمارس فيه أعماله."

وأضاف منون: "مع مواصلة مجموعة جي دبليو سي سعيها نحو التوسعة والتطوّر، نحن نفخر بقطع أشواط كبيرة وهامة تجاه تنفيذ خطة النمو الاستراتيجي المعمول بها في الشركة، مما يعزّز موقعنا كشركة رائدة وبارزة في القطاع اللوجستي. وإلى جانب ذلك، تسهم منهجيتنا الاستراتيجية القائمة على اعتماد التقنيات المبتكرة في هذا القطاع وتطوير الموارد البشرية في تقوية عزيمتنا وتعزيز إصرارنا على تقديم حلول استثنائية والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدّم والنجاح."

والجدير بالذكر أن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" كانت قد قامت بترسية عقد تطوير مشروع منطقة الوكير اللوجستية على شركة جي دبليو سي في ديسمبر 2019. وبموجب هذا العقد، تقوم جي دبليو سي ببناء وتشغيل ونقل ملكية وحدات مشروع منطقة الوكير اللوجستية البالغة مساحته 1.5 مليون متر مربع (باعتماد نظام الـB.O.T). هذا وتنطوي هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عقد إيجار مدته 30 سنة، بقيمة استثمارية ضخمة تتجاوز ما مجموعه 1.5 مليار ريال قطري.

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نبذة عن جي دبليو سي

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.