أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تم افتتاح المركز والذي تديره شركة "في إف إس غلوبال" في 18 ديسمبر من قبل سعادة سمية زلماط، قنصل فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأصبح بإمكان المتقدمين الآن الحصول على تأشيرة فرنسا من خلال زيارة هذا المركز الواقع في مركز التجارة العالمي أبوظبي مول، شارع خليفة بن زايد الأول، والذي يوفر المزيد من الراحة والمرونة لزواره.

سيتم التعامل مع جميع طلبات التقديم للحصول على تأشيرة لفرنسا في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المركز الواسع الذي تديره شركة في أف إس غلوبال في أبو ظبي وسييقدم خدماته لجميع الإمارات السبع من خلال خدمة "التأشيرة عند باب منزلك". تتيح هذه الخدمة الاختيارية (مع رسوم إضافية) لمقدمي الطلبات إمكانية التقدم مباشرة من منازلهم أو أماكن عملهم، دون الحاجة إلى زيارة مركز طلبات التأشيرة الفرنسية الخاص بشركة في إف إس غلوبال. وبالتالي، سيكون لدى المتقدمين خيار تقديم طلباتهم مباشرة في مركز طلبات التأشيرة الفرنسية التابع لشركة في إف إس غلوبال في أبوظبي أو استخدام خدمة " التأشيرة عند باب منزلك" اختياراً.

وتعليقاً على إطلاق المركز الجديد، قالت سعادة سمية زلماط، قنصل فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "إن افتتاح مركز التأشيرات الجديد المخصص بالكامل لفرنسا يؤكد من جديد التزامنا بتسهيل التبادلات بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة من خلال توفير خدمات تتميز بالكفاءة والشفافية لجميع الراغبين بزيارة فرنسا، والتي تعد هذا العام مرة أخرى الدولة الأكثر زيارة في العالم. ندرك أهمية تسهيل السفر الدولي للسياح والطلاب ورجال الأعمال والعائلات، ونلتزم بتوفير تجربة سلسة وخالية من المتاعب لطلبات التأشيرة في جميع الإمارات السبع".

وبدورها قالت موناز بيليموريا، الرئيس الإقليمي لشركة في إف إس غلوبال: "إن إطلاق أول مركز مستقل لطلبات تأشيرة فرنسا في دولة الإمارات العربية المتحدة يسلط الضوء على الطلب المتزايد على فرنسا كوجهة سفر، سواء كان ذلك للعمل أو الترفيه. لقد شهدنا نمواً بنسبة 45% في طلبات الحصول على تأشيرة فرنسا في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023 مقارنة بنوفمبر 2022. ويسعدنا الترحيب بالمتقدمين في هذا المرفق الجديد ونشكر سفارة فرنسا في أبوظبي على دعمهم لنا".

ويشار إلى أن المبنى الجديد يتميز بمنطقة انتظار واسعة، ومرافق بيومترية حديثة، ومساحة مخصصة للترويج لفرنسا كوجهة سفر، وتزويد المتقدمين بالمعلومات الأساسية قبل رحلاتهم.

يمكن للمسافرين الذين يزورون هذا المركز أيضاً الاختيار من بين مجموعة من خدمات "في إف إس غلوبال" الاختيارية مثل خدمة توصيل جوازات السفر بالبريد السريع إلى المنزل، وتحديد وقت تقديم الطلبات خارج ساعات العمل، والمساعدة في الحصول على التأشيرة وملئ النماذج من المتخصصين المدربين، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما يمكن للمتقدمين الذين يبحثون عن خدمة أكثر تخصيصاً اختيار خدمة Premium Lounge لتلقي المساعدة الشاملة طوال عملية تقديم الطلب في أجواء فخمة.

ويُطلب من المتقدمين إلى دول الشنغن المتبقية في أبوظبي مواصلة زيارة مركز طلبات التأشيرة المشترك في مركز التجارة العالمي لتقديم وثائقهم.

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3300 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 147 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 70 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 270 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».

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