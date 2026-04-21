"ترايب" تسجل أول حضور لها في السوق المصرية وتعزز توسع "أكور" في وجهات عالية النمو خارج القاهرة، مع إطلاق فندق جديد مكون من 150 غرفة، مما يعزز ثقة المستثمرين في نمو وجهات البحر الأحمر لاسيما العين السخنة

القاهرة: -وقعت "أكور" اتفاقية إدارة فندقية مع شركة مافين للتطوير العقاري لإطلاق فندق "ترايب العين السخنة" في مشروع بايمونت، والذي يمثل أول ظهور لعلامة "ترايب" التجارية في مصر ويعزز التوسع الاستراتيجي لمجموعة "أكور" في وجهات الترفيه عالية النمو.

"ترايب العين السخنة" هو فندق شاطئي يتكون من 150 غرفة، ومطعمين، حمام سباحة، وشاطئ خاص، وصالة ألعاب رياضية، ومنتجع صحي، ويضم مساحات اجتماعية مخصصة تعكس أسلوب الحياة المعاصرة بطابع اجتماعي بعيد عن التكّلف.

يعكس هذا التوقيع توجهًا مدروسًا نحو التوسع بما يتجاوز الاعتماد على رأس المال فقط. ففي ضوء التنوع الجغرافي الذي يشهده قطاع الخدمات الفندقية في مصر، تسعى "أكور" إلى تعزيز حضورها على طول شريط البحر الأحمر الساحلي، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في تطور العين السخنة باعتبارها وجهة استراتيجية للاسترخاء والترفيه.

يقع "ترايب العين السخنة" على مسافة قريبة من القاهرة، ويوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، مما يجعله وجهة مثلى للمسافرين المحليين والدوليين. وينسجم تنامي جاذبية وجهة العين السخنة كملاذ يقصده سكان القاهرة للإقامة القصيرة وعطلات نهاية الأسبوع، والاهتمام العالمي المتزايد فيها، مع تطلعات رواد ترايب المتفاعلين ثقافياً واجتماعياً، والباحثين عن تجديد طاقتهم، وتحفيز إبداعاتهم، وتعزيز تواصلهم.

تأسست علامة ترايب في أستراليا في عام 2017 لتحتفي بأسلوب الحياة الغير تقليدي والتنوع والتصاميم الذكية، وتوفر جميع متطلبات الضيوف دون تكّلف. ويعكس كل واحد من فنادق العلامة رؤية واضحة؛ بدءاً من التصاميم الهادفة، والمساحات المنظمة بعناية، وصولاً إلى الأجواء الاجتماعية النابضة التي تحول الفنادق إلى وجهات حيوية.

وتبرز العين السخنة كامتداد استراتيجي للتوسع العمراني في القاهرة ووجهة ترفيهية متنامية مدعومةً بتوسيع البنية التحتية، والمشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات، وتزايد الإقبال على الوحدات السكنية الخاصة بالعطلات.

وبهذه المناسبة، قال راكي فيليبس، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا للعلامات التجارية الفندقية ذات الدرجة المميزة والمتوسطة والاقتصادية في أكور: "تحافظ مصر على موقعها كسوق نمو ذات أولوية بالنسبة لـ ’أكور‘، مدعومةً بالأسس القوية لقطاع السياحة والطلب المتزايد على تجارب الضيافة الجديدة. وتعكس شراكتنا مع مافين للتطوير العقاري ثقة كلينا بإمكانات هذه البلد على المدى الطويل، وفي تطور العين السخنة كمركز ترفيهي رائد. ويمثل إطلاق علامة ترايب في مصر محطة بارزة في مساعينا لتنويع محفظتنا وتقديم تجربة تصميمية مبتكرة ، والتي ستترك صدىً إيجابياً مميزاً لدى مسافرين اليوم".

تعد مافين للتطوير العقاري من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وتمتلك محفظة عقارية وطنية تتجاوز 5000 غرفة في وجهات متعددة، مدعومةً بمجموعة متنامية من المشاريع المستقبلية السكنية ومتعددة الاستخدامات. و عقب إطلاق أحد مشروعاتها الرائدة “بايمونت” في العين السخنة – الجلالة" الذي يمتاز بموقع استراتيجي بجوار البوابة البحرية الدولية في مصر ,اتخذت الشركة هذه الخطوة الحاسمة بدخول قطاع الضيافة، لا سيما أن هذا التوسع الاستراتيجي يكّمل محفظة مافين العقارية المتنوعة، ويعزز رؤيتها المتمثلة بتوفير وجهات متكاملة لأسلوب حياة متميز عبر جميع مشاريعها.

من جانبه، قال الدكتور حسام الشرقاوي، المدير التنفيذي لشركة مافين للتطوير العقاري: "نحن ندرك أهمية العين السخنة كوجهة سياحية رائدة لأسلوب الحياة في مصر، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وتنامي مكانتها لتغدو البوابة الأولى لمنازل الواجهة البحرية في القاهرة الكبرى مستقبلاً. وتؤكد شراكتنا مع ’أكور‘ لإطلاق علامة ’ترايب‘ التجارية للمرة الأولى في مصر عبر مشروعنا الرائد بايمونت ، على ثقتنا الراسخة في مقومات ومزايا المنطقة والتزامنا الدائم في تطوير قطاع الخدمات الفندقية القائم على التصميم. وسيقدم هذا التعاون تجربة فريدة للضيوف، ويساهم في تعزيز قيمة وحضور محفظة مشاريعنا على المدى الطويل".

تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية إلى زيادة عدد السياح الوافدين وتوسيع البنية التحتية لقطاع الضيافة في جميع أنحاء البلاد. وباعتبارها مشغلاً رائداً عالمياً للفنادق في مصر، تواصل "أكور" توسيع حضورها من خلال التنويع المدروس لمحفظتها من العلامات التجارية، وإبرام شراكات رائدة خفيفة الأصول، والتعاون مع مطورين ذوي رؤية مستقبلية لتقديم علامات تجارية رائدة في أسواق النمو.

يعزز دخول علامة "ترايب" إلى مصر نهج "أكور" الرامي لتنويع العلامات التجارية، ويرسخ التزامها بتوفير مفاهيم مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة، ولا سيما في ضوء التوسع السريع لمشاريعها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

وعند افتتاحه، من المتوقع أن يشكّل فندق "ترايب العين السخنة" في بايمونت إضافةً بارزة إلى الوجهة، مما يعزز مكانة العين السخنة كمركز ترفيهي رائد على البحر الأحمر ويساهم في صياغة المرحلة التالية من نمو قطاع الخدمات الفندقية في مصر.

نبذة عن أكور

تُعد أكور من كبرى مجموعات الضيافة في العالم، وتتميّز بريادتها في تقديم تجارب إقامة متكاملة وخدمات عالمية المستوى في أكثر من 110 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 5800 فندق ومنتجع، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مطعم وبار، ومرافق للعافية، ومساحات عمل مرنة. وتمتلك المجموعة أحد أكثر منظومات قطاع الضيافة تنوعاً، والتي تضم نحو 45 علامة تجارية تغطي كافة الفئات من المميزة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيلة لايف ستايل كوليكتيف من شركة "إينسمور". وترتكز رؤية أكور على إحداث أثر إيجابي ملموس من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية، ودعم السياحة المسؤولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التنوع والشمول. تأسست أكور عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا. وتُدرج المجموعة ضمن مؤشر CAC 40 لسوق الأسهم الفرنسية، وتُتداول أسهمها في بورصة يورونكست باريس رمز السهم (FR0000120404)، وكذلك في سوق OTC في الولايات المتحدة تحت رمز التداول (ACCYY). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني group.accor.com، أو متابعة المجموعة على X، فيسبوك، لينكدإن، إنستغرام، وتيك توك.

نبذة عن ترايب

من بيرث إلى باريس، تجلب فنادق ترايب طاقة حيوية جديدة وجريئة إلى مواقع كثيرة في جميع أنحاء العالم. تأسست فنادق ترايب في أستراليا في عام 2017، منبثقةً من رؤية مارك وميليسا بيترز الرامية إلى تلبية رغبة مسافري اليوم في الحصول على فنادق مميزة التصميم ومعقولة التكلفة. تواكب العلامة مختلف أساليب العيش والسفر، وتركز على تأمين الأشياء المهمة التي يحتاجها كل مسافر؛ من الفنادق الذكية والعملية القائمة على التصميم والتي تمنح الضيوف تجربة إقامة مريحة لا مثيل لها. تتواجد ترايب في أكثر من 10 دول مع أكثر من 20 فندقاً قيد التشغيل وما يزيد عن 30 فندقاً في مراحل مختلفة من التطوير، بما في ذلك الفنادق الرائدة في بيلو هوريزونتي وأوكلاند. تعد ترايب جزءاً من "أكور"، المجموعة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة والتي تضم أكثر من 5800 فندق في أكثر من 110 دول، كما تُعدّ إحدى العلامات المشاركة في برنامج الولاء ALL - أكور؛ منصة الحجز والولاء التي تتيح لأعضائها مجموعة واسعة من المكافآت والخدمات والتجارب الحصرية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة tribehotels.com.

نبذة عن مافين للتطوير العقاري

تسعى شركة مافين للتطوير العقاري ، إلى تقديم اتجاهات جديدة وجريئة في سوق العقارات المصرية، من خلال إطلاق مشاريع متطورة وملهمة وطموحة وإبداعية، والتي تساهم في تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، وتسليط الضوء على المواقع المذهلة، وتصميم بيئات معيشية تحتضن وتعزز المناظر الطبيعية المحيطة بها.

صممت مافين للتطوير العقاري جميع مشاريعها بما يمكّن قاطنيها ويساعدهم على تحقيق طموحاتهم، بل وحتى تجاوزها. ولدينا قناعة قوية بأن الحياة عبارة سلسلة من اللحظات الثمينة التي تتشكل حسب مكان حدوثها. وتضمن الخبرة الاستثنائية التي يتمتع بها خبراء التخطيط والهندسة المعمارية والتصميم لدينا تحقيق أقصى درجات الرقي والجودة والعملية مع التركيز التام على تلبية جميع احتياجات العملاء.

تمتاز مافين للتطوير العقاري برؤيتها التقدمية الذكية وأسلوبها البسيط النابض بالأصالة.