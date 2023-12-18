من الطرقات إلى الملاعب

’كونتيننتال‘ و’بلدية دبي‘ تتعاونان لإنشاء ملعب مبتكَر للكرة الطائرة تم تشييده عبر إعادة استخدام إطارات ’كونتيننتال‘ المستعمَلة

تم اعلان الملعب المبني بطريقة مستدامة بتاريخ 11 ديسمبر في منطقة المنخول التي تم تدشينه في مؤتمر COP28 بقلب دبي كي يستخدمه المجتمَع المحلّي

مشروع ’كونتيننتال‘ في دبي يأتي بعد مبادَرة ناجحة مماثلة في ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ’كونتيننتال‘ (Continental)، الشركة الألمانية الرائدة للإطارات وتقنيات السيارات، عن تعاون ابتكاري مع ’بلدية دبي‘ بهدف تعزيز البُنية الرياضية في المدينة، حيث تم ضمن هذا السياق افتتاح ملعب رياضي في منطقة المنخول بدبي بتاريخ 11 ديسمبر. ولقد قام هذا المشروع على إعادة استخدام الإطارات المستعمَلة بهدف تشييد ملعب فريد للكرة الطائرة متاح للاستخدام من قِبَل الجميع، وهو ما من شأنه أن يزيد من التفاعُل ضمن المجتمَع ويشجّع على مزيد من الاستدامة.

ترتكز ’كونتيننتال‘ في هذا على نجاح مبادَرة مماثلة في مدينة هانوڤر الألمانية، حيث تم ابتكار ملعب مستدام وحديث جداً لكرة السلّة. وتسعى الآن العلامة التجارية الرائدة في قطاع التنقُّل لتوسعة نطاق هذا المشروع الناجح عبر تنفيذ مهمّة ذات تأثير مشابه في منطقة الشرق الأوسط.

تشكّل رياضة الكرة الطائرة محور هذه المبادَرة، خصوصاً وإنه يتم الاحتفاء بها كرياضة توحّد ما بين المجتمَعات من خلفيات وفئات عمرية متنوّعة حول العالم. أما ’كونتيننتال‘ التي تُعتبَر داعماً متميّزاً للاستدامة، فتمنح إطاراتها المستعمَلة حياة جديدة عبر تحويلها إلى قطع مطّاطية لرصف الأرضيات، والتي تخدم كمداميك لأساسات ملعب الكرة الطائرة. وتشمل عملية التحضير إجراءات صارمة لاستخلاص كل المكوّنات الكيميائية، مما يضمن اعتماد عملية تحويل متكاملة ومسؤولة بيئياً قبل إعادة استعمال الإطارات.

هذه المبادَرة تؤكّد على التزام ’بلدية دبي‘ و’كونتيننتال‘ بتبنّي الممارَسات المستدامة. فمن خلال منح الإطارات حياة أخرى، لا يتم عبر هذا المشروع تقليل النفايات فحسب، بل أيضاً الترويج لمفهوم الاقتصاد الدائري والمسؤولية البيئية. ويتوافق هذا المشروع مع رؤية ’كونتيننتال‘ المتمحورة حول مستقبل مستدام، حيث يتم التأكيد على أهمّية إعادة استعمال المواد لإيجاد مساحات عملية ومخصَّصة للمجتمَع.

تم الإعلان عن المبادَرة خلال مؤتمر ’كوب 28‘ (COP28)، وذلك بواسطة أحمد إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامّة والمرافِق الترفيهية في ’بلدية دبي‘، ومصطفى فاروق، مدير التسويق لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘. ويأتي اختيار ’كوب 28‘ كمنصّة لهذا الإعلان ليؤكّد على توافُق هذه المبادَرة مع الجهود المبذولة للتعامل مع التحدّيات البيئية والترويج لدور ’كونتيننتال‘ في مجال التطوير الحضري المستدام.

في تعليق له على هذا، قال خوسيه دي لا فوينت، المدير التنفيذي لدى ’كونتيننتال الشرق الأوسط‘: "نؤمن في ’كونتيننتال‘ بقوّة المبادَرات المستدامة التي تتفاعل مع المجتمَعات على الصعيد الدولي. ولقد شعرنا أن دبي، عبر مجتمعها الرياضي الحيوي ومكانتها كمركز دولي للتميُّز الرياضي، هي الموقع المثالي لهذه المبادَرة. وعبر تحويل الإطارات المستعمَلة بهذه الطريقة، لا نكون نساهم بتقليل النفايات فقط، بل أيضاً نستعرض مدى التزامنا، من خلال التعاون مع ’بلدية دبي‘، بتعزيز التفاعُل المجتمَعي من خلال الرياضة."

ستتم دعوة المجتمَع المحلّي لزيارة واستخدام هذا الملعب المتطوّر والحديث للكرة الطائرة والمصنوع من إطارات مستعمَلة بعد أن أعيدت معالَجتها. ويَعِد المشروع بأن يكون منصّة للاحتفاءً بالاستدامة والمجتمَع والطاقة التحويلية الناتجة عن التعاون الهادف والبنّاء.

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