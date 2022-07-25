· الشركة تمضي قدماً لإكمال تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة وإصدار الأسهم الجديدة لقاء الاستحواذ على صندوق جولديلوكس

· 7.29 مليون درهم صافي أرباح للنصف الأول من عام 2022

· حققت الشركة في النصف الأول لسنة 2022 نمواً في دخل العمليات التجارية بنسبة 151٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إشراق للاستثمار ش.م.ع ("إشراق" أو "الشركة")، المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، عن قرب الانتهاء من عملية الاستحواذ على "صندوق جولديلوكس" بواسطة إصدار أسهم جديدة. كما وتعمل الشركة على تخفيض رأس المال من 2.325 مليار درهم إلى 1.427 مليار درهم لإطفاء الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى الزيادة اللاحقة لرأس المال مقابل الاستحواذ. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في تمكين "إشراق" من زيادة ربحيتها، وتحسين سعر سهمها، وتعزيز قدرتها على تنمية أعمال قوية، بالإضافة إلى خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمي "إشراق".

أعلنت أيضاً "إشراق" عن نتائجها المالية الموحدة الموجزة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022. وعلى صعيد العمليات الأساسية، ارتفع إجمالي الأرباح للشركة الناتجة عن العمليات التجارية بنسبة 151.7٪ عن نفس الفترة -أي النصف الأول- من العام الماضي؛ في حين بلغ صافي أرباح الشركة لتلك الفترة 7.29 مليون درهم إماراتي بانخفاض قدره 59٪ على أساس سنوي وذلك نتيجة تحقيق الشركة العام الماضي أرباح أهم لمحفظتها من الأسهم العامة مقارنة بهذا العام.

وسجلت "إشراق" إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 15.6 مليون درهم مدفوعةً بأعمال التأجير والضيافة؛ حيث حققت شقق "برج ضمان" والشقق الفندقية في "نوران مارينا" معدلات إشغال بلغت 99٪ و89٪ على التوالي، وسجلت شقق "نوران مارينا" الفندقية زيادة بنسبة 70٪ في متوسط أسعار الغرف بفضل الجهود الاستباقية والاستراتيجية التي تبذلها الشركة في قطاع التأجير.

وحقق مشروع مارينا رايز - وهو أول مشروع متعدد الاستخدامات للشركة في جزيرة الريم - نسبة إشغال بلغت 98٪ في الربع الثاني، مما ساهم في تعزيز الإيرادات المتكررة للشركة

واستراتيجية التسييل المالي لمحفظة أراضيها. وتبحث الشركة في المزيد من فرص التطوير، بما في ذلك فرص المشاريع المشتركة، لمحفظة أراضيها الأخرى في جزيرة الريم بأبو ظبي وقرية جميرا الدائرية في دبي.

وفي هذا الصدد، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "إشراق للاستثمار": "نعمل حالياً بجهد لإكمال عملية الاستحواذ على صندوق "جولديلوكس". تماشياً مع التفويض الممنوح من قبل مساهمينا، وضعنا عجلة القيادة لتعزيز الأداء المالي للشركة وتحسين الفعالية التشغيلية. إننا متفائلون بأن هذا الاستحواذ سيسرع فرص النمو المستقبلية ويخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. كما ونتطلع إلى تقديم المزيد من التحديثات للمساهمين في الأسابيع القادمة."

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"إشراق للاستثمار" هي شركة رائدة في مجال التطوير والاستثمارات مع مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والضيافة والعقارات. كما تمتلك الشركة محفظة استثمارية متنوعة عبر مجالات الأسهم والدخل الثابت والأسهم الخاصة ومنتجات الديون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.eshraquae.com

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