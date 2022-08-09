أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أنهت شركة إشراق للاستثمار ش م ع ("إشراق" أو "الشركة")، عملية الاستحواذ على شركة جولديلوكس انفستمنت كومباني المحدودة ("جولديلوكس"): تجدون فيما يلي تحديثات مهمة لمساهمي إشراق:

تمتلك إشراق حالياً 99.25% من إجمالي أسهم جولديلوكس.

بعد أن حصلت على كافة الموافقات التنظيمية، أكملت إشراق تخفيض رأس المال من 2,325,000,000 درهم إلى 1,435,360,000 درهم وأطفت جميع الخسائر المتراكمة. كما وأصدرت إشراق 1,385,073,097 سهماً جديداً (بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم إماراتي) سجلتها باسم المساهمين الجدد مقابل أسهمهم في الشركة القابضة وفقاً لشروط الاستحواذ المتفق عليها. يبلع رأس المال المصدر الجديد لإشراق 2,820,433,097 درهم إماراتي وإجمالي أصول الشركة يتجاوز الآن 3.8 مليار درهم إماراتي (1.03 مليار دولار أميركي).

تتراوح القيمة الدفترية لسهم إشراق بين 0.92 و 0.96 درهم إماراتي للسهم الواحد تقريباً. سيتم تثبيت القيمة الدفترية للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2022 بعد اصدار البيانات المالية.

بنهاية شهر أبريل 2022، تخارج جولديلوكس (مملوك ٩٩٪ من قبل اشراق) بالكامل من أسهم مجموعة جي إف إتش المالية. لا يملك جولديلوكس حالياً أي سهم في مجموعة جي إف إتش المالية.

استحوذ جولديلوكس (مملوك ٩٩٪ من قبل اشراق) ما يقارب 50٪ من أسهم شركة تالاسا انفستمنت، وهي الشراكة التي تمتلك 100٪ من أسهم شركة ستانفورد مارين جروب والاينز مارين أند لوجستكس سرفيسز. الشركتان الأخيرتان تمتلكان وتديران أكثر من 150 سفينة دعم بحرية تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار. حققت الشركتان عن النصف الأول من عام 2022 إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة تزيد عن 35 مليون دولار. لدى المجموعة ما يقرب من ضعف نسبة صافي الديون إلى إجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وهي واحدة من أدنى معدلات الرافعة المالية في هذا المجال.

وقع جولديلوكس (مملوك ٩٩٪ من قبل اشراق) على اتفاقية للاستحواذ على 51٪ من أسهم شركة أن سي أم للاستثمار، وهي شركة تداول بالعملات الأجنبية والسلع والمؤشر. يخضع حالياً الاستحواذ للموافقات التنظيمية المعتادة لمثل هذه المعاملات.

تقوم اشراق بمراجعة سياسة توزيع الأرباح وتتوقع تقديم سياسة معدلة قريباً لتوزيع الأرباح مع توجيهات بشأن توزيع الأرباح.

تلقت اشراق الموافقة على شراء أسهمها في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد مؤخرًا. تنوي الشركة الشروع في إعادة الشراء بمجرد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية قريباً.

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حول إشراق للاستثمار

"إشراق للاستثمار" هي شركة استثمارية مؤسسة في أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة. تبلغ أصول الشركة ٣.٨ مليار درهم اماراتي مستثمرة في العقارات و محافظ استثمارية متنوعة تشمل التكنولوجيا وأسهم الشركات المساهمة العامة والدخل الثابت والأسهم الخاصة ومنتجات الديون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.eshraquae.com

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دانيا اسحاق

أصداء بي سي دبليو

دبي، الامارات العربية المتحدة

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للمعلومات الإعلامية حول جولديلوكس، يرجى الاتصال بـ:

عمر نصرو

أصداء بي سي دبليو

دبي، الامارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-450-7600

البريد الإلكتروني: global.com-omar.nasro@bcw