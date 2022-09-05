· إقرار خطة للتخارج من الاستثمارات العقارية للشركة على مدار السنوات الثلاث المقبلة

· سياسة توزيع الأرباح الجديدة تهدف إلى دفع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2 فلس على الاقل لكل سهم عن عام 2022، مع ارتفاع سنوي بمقدار 0.5 فلس ليصبح يساوي 4 فلس على الأقل لكل سهم بحلول عام 2026

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: اجتمع مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع ("إشراق" أو "الشركة") يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر لوضع استراتيجية عمل جديدة بعد اكتمال الاستحواذ على شركة "جولديلوكس إنفستمنت كومباني المحدودة" ("جولديلوكس").

برنامج تسييل الأراضي

وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على خطة للتخارج من الاستثمارات العقارية للشركة على مدار السنوات الثلاث المقبلة من خلال البيع و / أو ادخال شركاء لتطوير العقارات ومن ثم بيعها. وناقش المجلس أيضاً التقدم الذي أحرزته الإدارة التنفيذية بهذا الخصوص.

توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم لتحسين عوائد المساهمين

كما ووافق مجلس إدارة "إشراق" أيضاً على سياسة توزيع الأرباح الجديدة. من خلال هذه السياسة المعدلة، تهدف الشركة، شرط الحصول على موافقة المساهمين، دفع كحد أدنى أرباح سنوية بقيمة 2 فلس لكل سهم عن عام 2022، وتتوقع الشركة أن ترتفع توزيعات الأرباح بمقدار 0,5 فلس لتصل إلى 4 فلس على الأقل لكل سهم بحلول عام 2026. وسيعرض مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح الجديدة هذه على مساهمي الشركة للموافقة عليها في الجمعية العمومية المقبلة.

ومع حصولها على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لبرنامج إعادة شراء الأسهم بما في ذلك موافقة الجمعية العمومية السنوية الأخيرة وكذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً، تتوقع "إشراق" الشروع في برنامج إعادة الشراء بعد انقضاء فترة الإعلان للجمهور في 6 سبتمبر 2022 وتتوقع إشراق شراء ما لا يقل عن 3% من أسهم الشركة (84,612,993 سهم) كل سنة.

استثمارات مستقرة ومربحة لدعم التدفقات النقدية

كما وناقش مجلس إدارة "إشراق" القرارات الأخيرة للجمعية العمومية القاضية بنقل محفظة الأصول المالية الحالية للشركة الى "جولديلوكس" كمساهمة عينية. وبذلك تصبح "جولديلوكس" الأصل الأساسي لشركة "إشراق"، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق المزيد من الاستقرار، وتحسين العوائد، والحد من تقلب القيمة على أساس سعر السوق.

تعزيز فريق الإدارة ومستويات الحوكمة

قرر مجلس الإدارة أيضاً إعادة تنظيم اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لزيادة فعاليتها إلى أقصى حد ممكن. ويشمل ذلك تشكيل لجنة تنفيذية تتولى مساعدة المجلس في إدارة تسييل مخزون الأراضي والاستثمارات الأخرى، وتقديم الدعم المستمر لإدارة الشركة.

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حول "إشراق للاستثمار"

"إشراق للاستثمار" هي شركة استثمارية رائدة تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 3,8 مليار درهم إماراتي في مجالات العقارات، والأسهم، والدخل الثابت، والأسهم الخاصة، ومنتجات الديون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.eshraquae.com

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