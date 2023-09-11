بزيادة قدرها 45% عن القيمة الدفترية، تعتبر الصفقة الأكثر ربحية في تاريخ الشركة منذ الإعلان عن استراتيجيتها الاستثمارية

الصفقة تمهد الطريق لتنفيذ عمليات إعادة استثمار واعدة بهدف تحقيق قيمة أكبر للمساهمين خلال السنوات القادمة

الصفقة تؤكد التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية بأسلوب مدروس وقائم على اغتنام الفرص

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إشراق للاستثمار ش.م.ع" ("إشراق" أو "الشركة")، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم نجاحها في استكمال بيع فندق "نوران مارينا". وقد تم بيع الفندق مقابل 133 مليون درهم، بزيادة قدرها 45% عن القيمة الدفترية.

ولا شك أن صفقة البيع المربحة للفندق، الذي يشكل أحد العقارات المتميزة في محفظة "إشراق" لأعمال التأجير والضيافة، تسلط الضوء على خبرة الشركة وقدرتها على تحقيق رؤيتها الاستثمارية. كما تؤكد الصفقة من جديد التزام الشركة الراسخ بتعزيز قيمة المساهمين من خلال زيادة رأس مال الأصول عالية الأداء والمُدارة بشكل جيد.

وفي هذا الصدد قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "إشراق للاستثمار": "لا شك أن صفقة البيع المربحة لفندق ’نوران مارينا‘ ستفرح مساهمينا كونها تمثل إنجازاً مهماً في استراتيجية الاستثمار التي وضعناها العام الماضي. حيث تعتبر هذه الصفقة خير دليل على سعينا المستمر لتحقيق القيمة لمساهمينا. وفيما لا نزال متفائلين بشأن القطاع، وتحديداً أصول عملنا، فإن عائدات هذه الصفقة ستفتح بلا شك آفاقاً جديدة أمام ’إشراق‘؛ مما يمكننا من توفير فرص غير مسبوقة لمجموعة أكبر من المستثمرين".

واختتم الهاشمي: "لطالما اعتمدت ’إشراق‘ نهجاً قائماً على اغتنام الفرص؛ وبتنا الآن في مرحلة تحقيق القيمة، حيث نجني الدخل من الأصول المُدارة بشكل جيد والتي أثمرت عن زيادة كبيرة في رأس المال. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل التركيز على نهجنا الاستثماري القائم على خلق القيمة للمساهمين مع عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر".

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نبذة عن "إشراق للاستثمار"

"إشراق للاستثمار" هي شركة استثمارية رائدة تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتمتلك أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 3 مليار درهم في مجالات العقارات، والأسهم، والدخل الثابت، والأسهم الخاصة، ومنتجات الديون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.eshraquae.com

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