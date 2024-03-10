حققت المتحدة لخدمة وسائل الاعلام (UMS)، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفعاليات والمؤتمرات وتقديم الحلول الإعلامية، إنجازًا جديدًا بنجاحها في إدارة منتدى صحار للاستثمار 2024. الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، تحت رعاية سمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد، يومي 26 و27 فبراير، بفندق راديسون بلو صحار، بحضور عدد واسع من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص وممثلين لأكثر من 20 دولة.

وأشاد المهندس سعيد بن علي العبري، رئيس فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، بالدور الذي لعبته المتحدة لخدمة وسائل الاعلام في إنجاح أعمال المنتدى، مشيرا بان الشركة أظهرت جهود كثيرة في إدارة الحدث، بدءا من تصميم الحدث وحتى الخدمات اللوجستية وإدارة قواعد البيانات.

وأكد سعيد بن علي العبري، رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، أن شركة UMS Events حرصت على تنفيذ المنتدى بسلاسة، حيث تعاملت مع كل شيء بدءًا من تصميم الحدث وحتى الخدمات اللوجستية وإدارة قواعد البيانات. .

وشهد منتدى صحار للاستثمار إقبالًا واسعا من سلطنة عمان وخارجها شمل أكثر من 20 دولة، وتضمن العديد من الكلمات الرئيسية وأوراق العمل والعروض والجلسات النقاشية بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتخصصين، كما شهد التوقيع على اتفاقيات وعقود بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليون ريال عماني مع عدد من المستثمرين، للمساهمة في تعزيز النمو في محافظة شمال الباطنة.

وأعرب أتوليا شارما، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة لخدمة وسائل الإعلام، عن سعادته بالشراكة الناجحة مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، ومساهمة الشركة في إنجاح الحدث الأبرز والاكبر في محافظة شمال الباطنة، والذي حظيت دورته الأولى بإشادة واسعة وردودا مرحبة، نظرًا للبرنامج الحافل الذي شهدته فعالياته.

يذكر ان ذراع الفعاليات والمؤتمرات بالمتحدة لخدمة وسائل الاعلام، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة مسقط اوفرسيز- مجموعة الأعمال التجارية الرائدة في سلطنة عمان - شهد تنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات المتنوعة في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وقط والكويت ونيجيريا وجنوب أفريقيا وبولندا والهند.

وأضاف شارما: "تتضمن قائمة الفعاليات الرئيسية للشركة قمة العصر الجديد للصيرفة، والمنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي، ومؤتمر (OER) للأعمال السنوي، ومنتدى عمان، وجائزة عالم الاقتصاد لأفضل الشركات العمانية أداءً، وجوائز وقمة دوسيير، من قائمة طويلة ".

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