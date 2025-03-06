"جونيبر نتوركس" تدعم "إس تي سي" لتحقيق إنجازات في الشبكة الأساسية، من خلال زيادة سعة 864 منفذًا في سعة 400 جيجابايت لكل مساحة رف وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 43%

الرياض - المملكة العربية السعودية – أعلنت اليوم "جونيبر نتوركس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز JNPR)، الشركة الرائدة في مجال الشبكات الآمنة القائمة على الذكاء الاصطناعي، أن شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، أكبر مشغل للاتصالات في المملكة العربية السعودية، تعمل على توسيع خدمات الجيل الخامس لتصل إلى إجمالي 75 مدينة ومنطقة. ويمكن لشركة "إس تي سي" تحسين سعة الشبكة والأداء والحجم بشكل كبير، مع تقليل استخدام الطاقة، بما يتماشى مع أجندة التحول الرقمي المستمرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج الأتمتة في البنية التحتية يعمل على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة بشكل أكبر، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.

"إس تي سي" تُعزّز التحوّل الرقمي من خلال مركز بيانات حديث وشبكة أساسية

بينما كانت "إس تي سي" تُخطط لتوسيع خدماتها في الجيل الخامس، أدركت الحاجة إلى تعزيز قدرة الشبكة الأساسية ومراكز البيانات الرئيسية التي تدعم أنظمتها التجارية والتشغيلية لخدمات الهاتف المحمول، والإنترنت واسع النطاق، والخدمات السكنية وخدمات التجارة بين الشركات. وكان الهدف من ذلك إنشاء نسيج مرن مع أداء معتمد، والقدرة على تبسيط العمليات وخدمات الشبكة، بالتوازي مع نموها وتطورها. وركزت الشركة في مقدمة أولوياتها على تبني التكنولوجيا التي تساعد على توفير الطاقة، مؤكدة التزامها بالاستدامة البيئية، ونشرت حل التوجيه "400 جيجابايت في الثانية" الذي يمكنه تلبية متطلبات الطاقة والمساحة الأمثل لدعم أهدافها.

تقارب الشبكات فائقة السرعة مدفوعة بأجهزة التوجيه PTX10008

تستخدم "إس تي سي" أجهزة توجيه نقل الحزم PTX10008 من "جونيبر نتوركس" لتحويل "شبكتها المركزية الموحدة". ويوفر جهاز التوجيه PTX10008 سعة قدرها 115.2 تيرابايت في الثانية، ضمن مساحة صغيرة تبلغ 13 وحدة، كما يكون جاهزاً للتعامل مع 800 جيجابايت لتلبية المتطلبات المستقبلية. وتؤدي عملية التطوير الأساسية إلى زيادة ملحوظة بنسبة 1340% بمقدار) 14.4( مرة في سعة 100 جيجابايت، زيادة بمقدار 864 منفذًا في سعة 400 جيجابايت لكل مساحة رف، مع انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 43% وات/جيجابايت، ويُعزى الفضل في ذلك كله إلى الابتكار الرائد في قدرات وحدات المعالجة.

تحديث مركز البيانات مدفوعة بأجهزة التوجيه MX10008

يُوفر مركز البيانات المحسن لدى "إس تي سي"، المدعوم بجهاز التوجيه MX10008، سعة قدرها 76.8 تيرابت في الثانية، ضمن الشكل الذي يشغل 13 وحدة رف (RU) داخل مركز البيانات، ويكون جاهزاً للتكامل مع السرعة 400 جيجابايت. ويوفر هذا التحديث الذي تم تمكينه بواسطة أجهزة التوجيه العالمية Juniper Networks® MX Series زيادة بمقدار 384 منفذًا في سعة 400 جيجابايت لكل موقع، مع تحقيق انخفاض بنسبة 90% في متطلبات المساحة المادية لكل موقع، وانخفاض بنسبة 87% وات/جيجابايت في استهلاك الطاقة، مقارنة بالتصميمات متعددة الطبقات السابقة.

الأتمتة القائمة على النموذج

من خلال دمج منصات PTX وMX القابلة للبرمجة بشكل كبير من "جونيبر"، يمكن لشركة "إس تي سي" تسريع التشغيل الآلي القائم على النموذج لتبسيط العمليات. وتم تجهيز هذه المنصات بعدد من أنساق الخدمات، ومن أهمها gRPC وOpenConfig وNETCONF/Yang، جنباً إلى جنب مع نماذج البيانات الأصلية، مما يدل على بساطة الحلول ومرونتها.

اقتباسات داعمة:

"تقدم شركة "إس تي سي" أسرع مستوى من تجارب الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية. ويتيح لنا هذا التوسع تقديم خدمات الجيل الخامس التحويلية لملايين الأشخاص والشركات. وبفضل اعتمادنا على تقنيات وحلول التوجيه من "جونيبر"، واستخدامها في قلب شبكتنا ومراكز البيانات التشغيلية الرئيسية، سيكون بمقدور "إس تي سي" توسيع نطاق جذب العملاء الجدد والاحتفاظ بهم في خدمات الجوال، مع تقليل بصمتنا الكربونية وتكاليف العمليات في الوقت ذاته. ونشعر أيضاً بحماسة عالية للاستفادة من إمكانات أجهزة التوجيه 800GE PTX من "جونيبر"، لأنها تجمع بين الاستدامة والتنوع، لتضمن لنا أداءً استثنائياً، وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية وخفض تكاليف العمليات".

بدر اللهيب، نائب رئيس البنية التحتية في "إس تي سي"

"إن زيادة الوصول إلى تقنية الجيل الخامس أمر بالغ الأهمية لتسريع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية في إطار سعيها نحو تحقيق رؤية 2030 وما بعدها، مع دعم نمو الشركات في جميع أنحاء البلاد. وتوفر "جونيبر نتوركس" لشركة "إس تي سي" الأساس القوي لتمكينها من تحويل خدماتها، وتحسين تجربة المستخدم النهائي".

- يعرب سخنيني، نائب الرئيس للمبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، "جونيبر نتوركس"

نبذة عن جونيبر نتوركس

جونيبر نتوركس تؤمن أن الاتصال يجب أ، تكون تجربة رائعة. تم تصميم منصة Juniper’s AI-Native Networking Platform من الألف إلى الياء عبر طبقة AIOps وأنظمتنا لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. بدءًا من عزل الأخطاء في الوقت الفعلي وحتى الكشف الاستباقي عن الحالات الشاذة والإجراءات التصحيحية ذاتية القيادة، فهو يوفر عمليات الحرم الجامعي والفروع ومركز البيانات والشبكة الواسعة (WAN) بإمكانية التنبؤ والموثوقية والأمان من المستوى التالي.

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