دبي، الإمارات العربية المتحدة- أطلقت "إس إن سي – لافالين"، وهي شركة متخصصة في الخدمات المهنية المتكاملة وإدارة المشاريع وتُدير مكاتب في جميع أنحاء العالم، خدمة "ديكاربونوميكس" القائمة على البيانات لإزالة الكربون في البيئات المبنية بطريقة مجدية من حيث التكلفة وتسريع المسيرة نحو صافي انبعاثات صفرية في الشرق الأوسط والعالم.

وتستند مبادرة "ديكاربونوميكس" إلى حلول وخدمات "إس إن سي – لافالين" لتشييد مبانٍ ومشاريع تطوير عقاري عالية الأداء تربطها أنظمة وبنية تحتية ذكية وصديقة للبيئة. ويأتي إطلاق هذه المبادرة في مرحلة يبحث فيها القطاعين العام والخاص عن سُبل للحدّ من انبعاثات الكربون بوتيرة سريعة، إذ تُسهم البيئة المبنية بنحو 40 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية وستكون معظم المباني الموجودة عام 2050 مُشيّدة بالفعل.

وفي هذا السياق، قال إيان إل. إدواردز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إس إن سي-لافالين": "تعتمد جهود إنشاء مجتمعات ذات انبعاثات صفرية في المستقبل بشكل جزئي على إزالة الكربون على نحو فعّال من الأصول الحالية. وتُعدّ مبادرة ’ديكاربونوميكس‘ خير مثال على قدرتنا على مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم في صافي انبعاثات صفرية ويتماشى مع نهجنا الهندسي الشامل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. ونُوفّر حلولاً مستدامة من خلال ربط الأشخاص والبيانات والتكنولوجيا بالشراكة مع عملاء مثل وكالة العقارات الحكومية في المملكة المتحدة بغرض إزالة الكربون من حافظتها التي تضمّ 450 مبنىً".

ويجمع حلّ "ديكاربونوميكس" خبرات ومعارف مجموعة "إس إن سي-لافالين"، بما في ذلك كل من شركة "اتكنز" و"فيثفول آند جولد"، في خدمات البناء والتصميم الهندسي وإدارة الأصول وإدارة المشاريع واستشارات التكلفة وتحليلات البيانات وتصوراتها. وتأسست خدمة "ديكاربونوميكس" بغرض إزالة الكربون من حافظات المباني الحالية، وهو حل متكامل يستند إلى نهج بسيط يعتمد على ثلاث خطوات للمقارنة المعيارية ووضع خرائط الطريق وتقديم برنامج إزالة الكربون الخاص بالمنظمة:

المعيار: وضع خط أساس لانبعاثات الكربون

خارطة الطريق: تصميم مسارٍ مجدٍ من حيث التكلفة للحد من لانبعاثات الكربون

التسليم: تنفيذ حلول تقليل الكربون الخاصة بنا

ويستند هذا النهج المكون من ثلاث خطوات إلى المعلومات المعمّقة حول تحليل بيانات الكربون التي تُعدّ مزيجاً متنوعاً من قواعد البيانات المعيارية العالمية مفتوحة المصدر بالإضافة إلى مكتبة بيانات البناء الغنية الخاصة بشركة "إس إن سي-لافالين". وينتج عن تطبيق ذلك عقارات منزوعة الكربون يتمّ التوصّل إليها من خلال اعتماد استراتيجية تحقيق الحد من انبعاثات الكربون ابتداءً من إحداث تغييرات سلوكية ووصولاً إلى تدخلات تحديث المباني وقياس التقدم المُحرز على امتداد حافظة الأصول ودورة حياتها.

ومن جانبه، قال ماثيو ترايب، المدير العامّ لأعمال التخطيط والتصميم والهندسة في الشرق الأوسط في شركة "اتكنز"، وهي عضو في مجموعة "إس إن سي - لافالين": "تأسست خدمة ’ديكاربونوميكس‘ على مبدأ التفكير بالأنظمة وهي تجمع خبراتنا ومعارفنا المتنوعة في مجال البيئة المُشيّدة بطريقة تمكننا من تصوّر انبعاثات الكربون على مستوى الأبنية. ويُمكّن ذلك عملائنا في الشرق الأوسط من اتخاذ قرارات مدروسة حول استثماراتهم في إزالة الكربون وتسريع مسيرتهم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية".

وطورت "إس إن سي-لافالين" برنامج "صافي الانبعاثات الصفرية الهندسي" عالمياً بغرض التركيز على قيادة القطاع الخدمات الهندسية لتحقيق صافي انبعاثات كربون صفرية بأسرع ما يمكن عبر مساعدة العملاء على إدارة المخاطر المناخية وبناء المرونة المناخية. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن "رؤيتها لهندسة مجتمع مستدام"، تتضمن أهدافاً والتزامات في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030 على امتداد أنشطة الشركة.

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لمحة عن شركة "إس إن سي- لافالين"

تأسست شركة "إس إن سي- لافالين" في عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى عبر مكاتبها المنتشرة حول العالم إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. ونبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتقديم وإدارة أكثر المشاريع تعقيداً. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات والبيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.snclavalin.com أو متابعتنا على "لينكد إن" و"تويتر".

لمحة عن شركة "اتكنز"

تعتبر "اتكنز" (www.atkinsglobal.com) إحدى أهم الشركات المرموقة عالمياً في مجال استشارات التصميم والهندسة وإدارة المشاريع، ويعمل لديها أكثر من 19,000 موظف في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا المحيط الهادئ وأوروبا. ونهدف إلى تأسيس شراكات موثوقة وطويلة الأجل لبناء عالم يتم فيه إثراء الحياة من خلال تنفيذ أفكارنا.

لمحة عن شركة "فيثفول آند جولد"

تعتبر "فيثفول آند جولد" (www.fgould.com) شركة استشارات رائدة عالمياً في مجال إدارة المشاريع والبرامج المتكاملة. من خلال العمل الحفاظ على ريادتنا للقطاع لمدة 70 عاماً، يحقق نهجنا المتكامل تحسينات وكفاءات للأعمال على امتداد جميع البيئات والقطاعات. وتُعدّ "فيثفول آند جولد" عضواً في مجموعة "إس إن سي-لافالين".

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

زينة كوركي

مدير التواصل والعلاقات العامة

"إس إن سي-لافالين"- الشرق الأوسط وأفريقيا

البريد الإلكتروني: Zeina.Kourki@snclavalin.com