الرياض، المملكة العربية السعودية: فازت "إس إن سي- لافالين"، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بعقدٍ لمكتب إدارة المشاريع (PMO) وخدمات مراجعة التصميم الهندسي لمدة أربعة أعوام من الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم مشروع الشبكات الكهربائية السعودية-المصرية، وهو أول مشروع واسع النطاق للربط الكهربائي بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إيان إل. إدواردز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إس إن سي-لافالين" في هذا السياق: "تتمتع شركة ’إس إن سي-لافالين‘ بسجل حافل في سوق الطاقة النظيفة أرست أُسسه على مدى أكثر من نصف قرن، حيث نفّذت بعضاً من أكثر مشاريع الربط البيني الكهربائي بالتيار المستمر عالي الجهد تعقيداً حول العالم. ولضمان تقديم حلول طاقة مستدامة لعملائنا العالميين والمجتمعات التي يخدمونها، فإننا نجمع بين خبرتنا الهندسية العميقة وفهمنا لسوق الطاقة مع أعلى معايير الجودة والتقنيات المتطورة".

وبموجب عقدٍ مكتب إدارة المشاريع، تشمل مسؤوليات "إس إن سي-لافالين" تصميم المشروع وتنفيذه، والإشراف على المتعاقدين خلال مراحل الهندسة والبناء والتشغيل. وسيتم الإشراف على المشروع من قبل فريق خبراء الشركة في منطقة الشرق الأوسط بدعم مركز التميّز العالمي في مجال مشاريع نقل التيار المستمر عالي الجهد التابع للشركة في كندا.

وسيمتد خط الربط البيني لمسافة 1,300 كيلومتر من القاهرة بجمهورية مصر العربية إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وتتخلّله نقطة ربط وسيطة في تبوك بالمملكة العربية السعودية. وسيستخدم خطّ الربط البيني تقنية التيار المستمر عالي الجهد لتوفير تحكم كامل في تدفق الطاقة في الاتجاهين نظراً للمسافة الطويلة واستخدام الدولتين لترددات كهربائية مختلفة. وعند اكتماله، سيُتيح مشروع الربط البيني السعودي-المصري الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليار دولار أمريكي للدولتين تبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات من الكهرباء في أوقات الذروة، وهو ما يكفي لتزويد 20 مليون شخص بالطاقة.

ومن جانبه، قال كارل معطلاني، نائب رئيس شؤون الطاقة في منطقة الشرق الأوسط في شركة "إس إن سي-لافالين": "نتمتّع بسجل حافل في تنفيذ مشاريع الطاقة الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بفضل حضورنا في المنطقة لأكثر من 50 عاماً. ويتشرف فريقنا الهندسي العالمي الأول ضمن فئته المتخصص في التيار المستمر عالي الجهد والمنتشر في عدة مواقع حول العالم، بتولّي مسؤولية إنشاء مثل هذه الشبكة الواسعة الممتدة على منطقة جغرافية برية وبحرية ذات تضاريس معقدة".

ورسّخت شركة "إس إن سي-لافالين" مكانتها منذ سبعينيات القرن الماضي بصفتها شركة هندسية معروفة عالمياً لأنظمة التيار المستمر عالي الجهد. ويضمّ فريقها العالمي متخصصين ذوي خبرة عالية في مجال التيار المستمر عالي الجهد وفرقاً لتنفيذ المشاريع تدعمهم شبكة من خبراء القطاع المشهود لهم عالمياً. وفي عام 2010، أكملت "إس إن سي-لافالين" بنجاح مرحلة التصميم والهندسة الأولي لمشروع شبكات الطاقة السعودية-المصرية. وتشمل قائمة المشاريع الرئيسية الأخرى للشركة خط "آي إي ريو ماديرا" في البرازيل لنقل تيار مستمر بقدرة +600 كيلوفولت، وخط ربط دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة الخليج العربي، وخط نقل غرب ألبرتا في كندا.

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لمحة عن شركة "إس إن سي- لافالين"

تأسست شركة "إس إن سي- لافالين" في عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى عبر مكاتبها المنتشرة حول العالم إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. ونبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتقديم وإدارة أكثر المشاريع تعقيداً. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات والبيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: snclavalin.com أو متابعتنا على "لينكد إن" و"تويتر".

للاستفسارات الإعلامية:

زينة كوركي

مدير التواصل والعلاقات العامة

"إس إن سي-لافالين"

البريد الإلكتروني: Zeina.Kourki@snclavalin.com