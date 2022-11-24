دبي، الإمارات العربية المتحدة (إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية): قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن النسب المالية لشركة موانئ أبوظبي ستظل متماشية مع حدودنا الائتمانية على الرغم من عمليات الاستحواذ الثلاث الممولة بالدين التي أُعلن عنها مؤخراً.

نحن نتفهم أن عمليات الاستحواذ تتناسب مع الأعمال الأساسية لشركة موانئ أبوظبي (--/مستقرة/A+) وستعزز حجمها ونطاقها. وتشمل هذه العمليات الاستحواذ على 70% من شركة "ترانسمار الدولية للنقل البحري (ترانسمار)" وشركة "ترانسكارجو الدولية" (مقابل 514 مليون درهم إماراتي) المصريتين في سبتمبر، و80% من حصة شركة "جلوبال فيدر شيبينغ" ومقرها دبي (مقابل 2.9 مليار درهم إماراتي) في نوفمبر، و100% من شركة "نواتوم" العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة الإسبانية (مقابل 2.5 مليار درهم إماراتي) في نوفمبر. تبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة لعمليات الاستحواذ 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار أمريكي)، من المتوقع دفع 5.4 مليار درهم منها بحلول النصف الأول من عام 2023. وتخطط الشركة لتمويل المعاملات من خلال قرض استحواذ جديد. نقيم حالياً السيولة بمستوى كافي، ومع التمويل المخطط، من المتوقع أن تكون المصادر كافية لتغطية الاستخدامات 1.2 مرة على خلال الـ 12 شهراً القادمة. بلغ الرصيد النقدي 716.8 مليون درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2022، بعد تسديد دفعات الاستحواذ على شركة "ترانسمار" وشركة " ترانسكارجو الدولية".

عند إغلاق المعاملات (المتوقع في النصف الأول من عام 2023)، نتوقع بأن تبقى نسب الائتمان الرئيسية لدينا بدون تغيير، بما في ذلك نسبة الأموال من العمليات إلى الديون التي تزيد عن 13% أو نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أقل من 4 مرات. تبلغ إيرادات الشركات التي تم الاستحواذ عليها 11.5 مليار درهم إماراتي والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 2.9 مليار درهم إماراتي. بعد الإغلاق، نتوقع بأن تكون نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ما بين 3.0-3.7 مرة ونسبة الأموال من العمليات إلى الديون بين 20%-25% في 2022-2023. وبالمقارنة، وصلت إيرادات شركة أبوظبي للموانئ وأرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للأشهر الـ 12 المتجددة حتى 30 سبتمبر 2022 إلى 4.9 مليار درهم إماراتي و1.9 مليار درهم إماراتي ونسبة ديونها إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.0 مرة ونسبة الأموال من العمليات للديون 31.2%.

سنقوم بتقييم التأثيرات على القدرة على تحمل مخاطر الأعمال بمجرد فهمنا للإستراتيجية المحدثة لشركة موانئ أبوظبي بشكل أفضل، بما في ذلك عمليات الاستحواذ ونماذج الأعمال الخاصة بها وأوجه التآزر المرتبطة بها وقدرة الإدارة على إدارة مجموعة أكثر تنوعاً جغرافياً وتعقيداً. ونرى أن هناك احتمال محدود لترقية التصنيفات خلال الـ 24 شهراً القادمة محدوداً لأن الترقية ستتطلب تحسن تقييم الائتماني بدون دعم (SACP: bbb) والتصنيف الائتماني السيادي (A-1+/مستقرة/AA) بدرجة واحدة لكل منهما، وهذا ليس جزءاً من السيناريو الأساسي لدينا.

نحن نعتبر شركة موانئ أبوظبي كياناً مرتبطاً بالحكومة، مع وجود احتمال كبير لتلقي دعم استثنائي وكافٍ في الوقت المناسب من حكومة أبوظبي. نتوقع أن تظل الحكومة المساهم الأكبر في شركة "موانئ أبوظبي" (عبر شركة "القابضة"، التي تمتلك 75.42% من الشركة). ينتج عن تقييمنا للدعم الحكومي رفع تصنيفات شركة موانئ أبوظبي الائتمانية بمقدار أربع درجات من تقييمها الائتماني بدون دعم bbb.

عمليات الاستحواذ

في 14 سبتمبر 2022، أكملت شركة موانئ أبوظبي الاستحواذ على 70% من الأسهم في شركة "ترانسمار" وشركة "ترانسكارجو الدولية"مقابل 514 مليون درهم (140 مليون دولار أمريكي، أرباح مضاعفة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 3.1 مرة). ترانسمار هي شركة إقليمية لشحن الحاويات تعمل في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي لإفريقيا. لديها قدرات خاصة للتعامل مع المنتجات البتروكيماوية، والتي تشكل نسبة كبيرة من التجارة على طول هذه الطرق. شركة "ترانسكارجو الدولية" هي شركة تشغيل طرفية وشحن وتفريغ متخصصة في مناولة بضائع المشاريع، والرفع الثقيل، والبضائع المجزأة، والبضائع المجزأة الصناعية، ومناولة البضائع العامة والحاويات، فضلاً عن المستودعات ومرافق التخزين. شركة "ترانسكارجو الدولية" هي شركة شحن وتفريغ والمشغل الحصري للحاويات في ميناء الأدبية (منطقة على الجهة المصرية من البحر الأحمر)، حيث تمتلك حصة سوقية كبيرة في خدمات المناولة والتفريغ.

في 3 نوفمبر 2022، أعلنت الشركة عن اتفاقية للاستحواذ على حصة 80% في شركة الشحن العالمية "جلوبال فيدر شيبينغ" التي تتخذ من دبي مقراً لها مقابل 2.9 مليار درهم إماراتي (800 مليون دولار أمريكي، أرباح مضاعفة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 1.7 مرة). نتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2023. قامت شركة "جلوبال فيدر شيبينغ" ببناء واحداً من أكبر أساطيل سفن الحاويات على مستوى العالم، ويضم 26 سفينة مملوكة ومُشَغَّلة بسعة إجمالية تبلغ 72500 وحدة مكافئة لعشرين قدماً، تغطي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. إن مواءمة خدمات شركة "جلوبال فيدر شيبينغ" مع شركات مجموعة شركة موانئ أبوظبي "مجموعة سفين فيدرز" و"ترانسمار" ستجعل شركة موانئ أبوظبي أكبر شركة مغذية مستقلة في العالم من حيث السفن المملوكة، مع أسطول مكون من 35 سفينة، والثالث عالمياً من حيث الحمولة المنقولة، بسعة 100 ألف حاوية مكافئة لعشرين قدماً.

في 18 نوفمبر 2022، أعلنت شركة موانئ أبوظبي أنها استحوذت على 100% من منصة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة "نواتوم" مقابل 2.5 مليار درهم (660 مليون يورو، أرباح مضاعفة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 4.6 مرة). نتوقع إغلاق الصفقة أيضاً في الربع الأول من عام 2023. تعمل "نواتوم" في الخدمات اللوجستية، والخدمات البحرية، والمحطات البحرية. يمتد تواجدها في 26 دولة وتتمتع بمكانة رائدة في أسواق كل من إسبانيا وتركيا، وبحضور ملموس في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ومنطقة جوب شرق آسيا. تعتزم شركة موانئ أبوظبي دمج أعمالها اللوجستية مع "نواتوم" لبناء وجود كبير في المنطقة وتعزيز الخدمات عبر البصمة العالمية للشركة.

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