بحر : الاهتمام الدائم و المستمر بدراسة الاحتياجات التمويلية لأصحاب ورواد الأعمال لتوفير برامج ضمانيه تتناسب مع هذه الاحتياجات و تمكنهم من الحصول على هذا التمويل

في ضوء التحديات الاقتصادية العديدة التي يواجهها الاقتصاد المحلي أسوة بكافة اقتصاديات العالم و مالها من تأثير على كافة الفئات الاقتصادية و خاصة فئة المشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة و التوجه الواضح و المعلن لكافة أجهزة الدولة لدعم هذه الفئة لما لها من تأثير قوي في خلق فرص العمل وخاصة في مجالات تمثل عصب الدولة مثل الصناعة و الزراعة و المجالات اللوجستية.

يأتي دور شركة ضمان مخاطر الائتمان داعما لهذا التوجه بتركيزه على دعم أصحاب الاعمال من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة و ضمان توافر برامج و منتجات ضمانيه تتناسب مع الاحتياجات التمويلية المتعددة لهذه الفئة و تشجع البنوك و المؤسسات المالية على الوفاء بهذه الاحتياجات في أفضل اطار ممكن.

وفي سبيلها لتحقيق هذا الدور قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان مؤخرا بإعادة توجيه استراتيجيتها للتواصل المباشر مع أصحاب الاعمال من المشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة وتوفير دعم متكامل لهذه الفئة لتمكينها من الحصول على التمويل المناسب لاستمرارية وتنمية اعمالها.

و يأتي برنامج "انجز" بالتعاون مع بنوك مصر ليعكس التوجه الجديد للشركة و يستخدم التقنيات الحديثة للوصول الى العملاء من خلال المنصة الرقمية للبرنامج و التي تمكن اصحاب الاعمال من الحصول على التمويل بأفضل الأسعار وبأقل إجراءات ومستندات و بدون مصاريف إضافية والاستفادة من مبادرات الدولة المتاحة لهذه الفئة، هذا بالإضافة الى قيام الشركة بتوفير فرص دعم فني ومعلوماتي لأصحاب الاعمال على المنصة الرقمية لبرنامج "انجز" و ذلك بالشراكة مع جهات عديدة لتقديم هذا الدعم كل في تخصصه .

و يمكن أيضا عملاء البرنامج من خلال المنصة الرقمية "انجز" متابعة تطور طلبات التمويل الخاصة بهم و الاطلاع على احدث مستجداتها وتسهيلا على أصحاب الأعمال وفرت شركة ضمان مخاطر الائتمان مركز اتصال تحت رقم 17001 و الذي يقوم بالرد على جميع التساؤلات و مساعدة العملاء في الوصول الى المعلومات المطلوبة للحصول على التمويل المناسب.

يذكر ان الشركة نجحت في القيام بدور رئيسي خلال الفترة الماضية في دعم أصحاب الاعمال و تمكين البنوك من ضخ التمويل المناسب لهذه الفئة حيث جاءت نتائج الربع الثالث لعام 2022 لتشير الى وصول محفظة ائتمان البنوك المضمونة من الشركة الى اكثر من 270 مليار جنية استفاد منها اكثر من 192 ألف عميل و تركز أكثر من 60 % منها في قطاعي الصناعة و الزراعة و أكثر من 70% مناطق الصعيد والدلتا مما مكن الشركة من الاسهام بنسبة 3.5 % من الناتج المحلي و دعم موازنة الدولة بأكثر من 746 مليون جنية تأمينات و ضرائب عن الشركات المستفيدة من هذا التمويل و توفير اكثر من 201 ألف فرصة عمل جديده.

تأمل الشركة من خلال برنامج "انجز" و استخدامها لوسائل التحول الرقمي المتقدمة من ان تساهم بصورة اكبر في دعم أصحاب الاعمال من الشركات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة و توفير فرص تمويلية متعددة و متنوعة لهم من خلال الشركاء من البنوك و المؤسسات المالية و المساهمة بصورة مؤثرة في خلق فرص عمل للشباب و دعمه.

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