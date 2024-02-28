· ستقوم إريكسون بتزويد دو بشبكة الجيل الخامس الخاصة لضمان توافر قدرات الاتصال والخدمات الذكية للقطاعات الحكومية والمؤسسات.

· تمثل اتفاقية الشراكة هذه خطوة كبيرة في استراتيجية دو وإريكسون لإطلاق إمكانات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين الخدمات الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن دخولهما في شراكة استراتيجية لتوفير شبكات الجيل الخامس الخاصة من إريكسون، وهي شبكات لاسلكية تتيح توفير خدمات ذكية لقطاعي الحكومة والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه الشبكات منتج شركة إريكسون للشبكة الخاصة من الجيل التالي التي توفر اتصالاً آمناً وموثوقاً بشبكتي الجيل الرابع والخامس، وهي مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العمليات الحيوية للأعمال. وقد تم دمج هذه الشبكات بشكل مسبق لضمان سرعة استخدامها فور تركيبها، ودعم وتمكين عمليات متقدمة وذكية في أي بيئة تشغيلية، مع الحفاظ على البيانات آمنة في الموقع. كما تمتاز هذه الشبكات بأنها تدعم وتتكيف مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام والصناعات.

في إطار هذه الشراكة، وستقوم إريكسون بالتعاون مع دو في إنشاء شبكات جيل رابع وخامس خاصة متقدمة. وتعد شبكة الجيل الخامس الخاصة من إريكسون شبكة سهلة التشغيل توفر اتصالاً ذكياً وآمناً، وتدعم دمج التقنيات المبتكرة المستندة إلى البيانات للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستعمل إريكسون بشكل وثيق مع دو لتعزيز الاتصال للعملاء من الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات، وإنشاء شبكات خاصة لتمكين تبني الثورة الصناعية الرابعة والخدمات الذكية، كجزء من تسريع مسيرة التحول الرقمي في البلاد.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو: "تعد شراكتنا الجديدة هذه مع إريكسون خطوة مهمة لتعزيز مستوى عروضنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات المتمثلة في دعم بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وستلعب الحلول الخلوية الخاصة من إريكسون دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز استراتيجيتنا، وجهوزيتنا للاستجابة لاحتياجات عملائنا من الهيئات الحكومية ومؤسسات الأعمال. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستفتح أمامنا آفاقاً تحويلية كبيرة لتعزيز عروضنا للمؤسسات، والمساهمة بتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد."

من جانبه، نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "تتيح شبكة الجيل الخاصة من إريكسون لشركة دو توفير اتصال آمن وسريع وفائق لعملائها من المؤسسات، وتعزيز تبني مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها هذه المنظومة المتطورة في مجال تسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن ملتزمون بتعزيز مشهد التحول الرقمي في الإمارات، وإطلاق فرص جديدة للعملاء في مختلف الصناعات، انطلاقاً من سعينا الجاد ومهمتنا لتطوير حلول اتصالات وتحول رقمي متقدمة".

جدير بالذكر أن إريكسون ترتبط مع شركة دو بعلاقة تعاون طويلة الأمد وذلك من خلال تعاونها في مجال الشبكات والخدمات المُدارة بتقنية المعلومات وأنظمة دعم الأعمال. وكانت دو قد تعاونت سابقاً مع إريكسون لنشر منتجات وحلول شبكة النفاذ الراديوي المتطورة من الجيل الخامس، في إطار مشروع مهم يهدف إلى توسيع وتحديث البنية التحتية لشبكتها. وفي أحدث التطورات على هذا الصعيد، كشفت دو وإريكسون عن تحالفٍ استراتيجي طموح بينهما يرسم مساراً تحويلياً لعمليات تكنولوجيا المعلومات في دو على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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-انتهى-

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تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com