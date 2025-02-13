تستفيد شركة إريكسون من نظامها المتقدم للموجات الراديوية متعدد النقاط وبنيتها التحتية القوية للشبكة لتوفير اتصال سلس

أعلنت شركة إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ERIC) وشركة توال، الشركة السعودية الرائدة في مجال في أبراج الاتصالات، عن توقيع اتفاقية إطارية لتوفير منظومة متكاملة بالكامل لمزود المضيف المحايد في المملكة. وتتيح هذه الشراكة لشركة توال تعزيز مجموعة حلولها من خلال حلول إريكسون المتقدمة، لتوفير اتصالاً سلساً داخلياً عبر شبكات متعددة، متغلباً على قيود التشغيل ضمن شبكة الوصول النفاذ الراديوي الخاصة بمزود واحد.

ويطرح هذا التعاون نهجاً محايداً للبائعين يتيح لمزودي خدمات الاتصالات تعزيز سعة وتغطية الشبكة في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة للاتصالات، مثل مراكز التسوق والمطارات والملاعب. ويدعم الحل عمليات نشر متعددة المشغلين، مما يخلق منظومة تعاونية تعزز قابلية التوسع وكفاءة التكلفة.

ويمكن لهذا الحل الذي يستفيد من نظام إريكسون المتقدم للموجات الراديوية متعدد النقاط وبنيتها التحتية القوية للشبكة، تلبية الطلب المتزايد في المملكة على الاتصال المتقدم، فضلاً عن أنه يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحديث البنية التحتية للاتصالات وتعزيز الابتكار.

وفي تعليقه على تنفيذ هذا الحل، قال سعيد الشهري، رئيس قطاع العمليات التشغيلية في شركة توال: "يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم حلول متطورة تعيد تعريف الاتصال. ونحن نعمل من خلال تبّني نموذج محايد للبائعين، على توفير قدر أكبر من المرونة والكفاءة لمزودي خدمات الاتصالات، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين الاتصال للمستخدمين النهائيين. ويسلط هذا التعاون الضوء على طموحنا لإرساء معايير جديدة في مجال الاتصال، ودعم رحلة التحول الرقمي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".

من جانبه، قال هاكان سارفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون المملكة العربية السعودية في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "نعمل بالتعاون مع توال على قيادة حلول الشبكات المبتكرة والقابلة للتطوير والتي تلبي الاحتياجات المتطورة للمشغلين والمستهلكين في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما أننا نسعى من خلال تسخير تقنياتنا وخبراتنا المتقدمة، إلى تعزيز الاتصال وخلق بيئة تنافسية تدفع الكفاءة والنمو. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا الرامية إلى تمكين مستقبل متصل ومستدام".

إلى ذلك، تساهم هذه الاتفاقية الإطارية في تعزيز العلاقة طويلة الأمد بين إريكسون وتوال، والتي تهدف إلى تقديم حلول اتصال مبتكرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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