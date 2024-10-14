تعد تقنية L4S جزءاً من قدرات برنامج 5G Advanced من إريكسون، وهي مهمة للتطبيقات التي تتطلب زمن استجابة منخفض ومتسق، كالوسائط في الوقت الفعلي، والواقع الممتد، والألعاب السحابية.

جزءاً من قدرات برنامج من إريكسون، وهي مهمة للتطبيقات التي تتطلب زمن استجابة منخفض ومتسق، كالوسائط في الوقت الفعلي، والواقع الممتد، والألعاب السحابية. تسمح هذه التقنية لشركة إي آند الإمارات بتوسيع خيارات الاتصال من شبكة الجيل الخامس لدعم حالات الاستخدام الحساسة للوقت في مجالات مهمة، مثل التحكم الصناعي وأتمتة التنقل.

أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، وشركة إي آند الإمارات اليوم عن تنفيذهما بنجاح تقنية L4S "زمن الاستجابة المنخفض والخسارة المنخفضة والإنتاجية القابلة للتطوير"، وهي تقنية اتصالات حساسة للوقت، في شبكة اتصالات تجارية من الجيل الخامس لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

هذا وتم استعراض هذه التقنية عبر استخدامها في عرض خاص بالألعاب السحابية تم إجراؤه على شبكة جيل خامس تجارية مستقلة تابعة لشركة إي آند الإمارات، وذلك على هامش معرض جيتكس جلوبال 2024. ونجحت تقنية L4S بتقليل زمن الاستجابة إلى أقل من النصف، والحفاظ عليه بشكل مثالي ضمن نطاق محدد مسبقاً. وأتاح هذا الأمر لشركة إي آند الإمارات تقديم اتصال ثابت وبزمن استجابة منخفض يضمن تجربة استثنائية وخالية من التأخير لعشاق الألعاب السحابية المباشرة عبر الإنترنت.

وتُعد تقنية L4S واحدة من العديد من القدرات الأساسية للشبكة، والتي يمكن استخدامها لتوفير اتصال متميز قادر على تحقيق تمايز قابل للتطوير ومستدام في مجال الخدمات. ويتمثل الاتصال المتمايز في القدرة على برمجة شبكة الجيل الخامس بشكل كامل لتحقيق مستويات مختلفة من تجربة المستخدم، وتلبية احتياجات الأداء المتنوعة للتطبيقات الاستهلاكية والمؤسسية.

ويشكل طرح تقنية L4S للاتصالات الحساسة للوقت إنجازاً مهماً في رحلة إي آند الإمارات لنشر شبكة الجيل الخامس المتقدمة، حيث ستمكن هذه التقنية مزود خدمات الاتصالات من إثراء قدراته في مجال شبكة الجيل الخامس، وتلبية متطلبات حالات الاستخدام الحساسة للوقت في مجالات التحكم الصناعي وأتمتة التنقل.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تلعب هذه التقنية دوراً مهماً في دعم مجموعة واسعة من تطبيقات وخدمات الوسائط المتكيفة مع المعدلات، بما في ذلك إنتاج الوسائط، والواقع الممتد، والألعاب السحابية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في شركة إي آند الإمارات: "يمثل نجاحنا في عملية نشر تقنية L4S للاتصالات الحساسة للوقت بالتعاون مع شركة إريكسون في الشرق الأوسط وإفريقيا خطوة مهمة ستعزز مكانتنا الرائدة في مجال تطوير قدرات شبكة الجيل الخامس في المنطقة. ويتيح هذا الحل تحسين زمن الاستجابة للتطبيقات في الوقت الفعلي، كالألعاب السحابية، ويضمن اتصالاً سلساً. ومع انتقالنا نحو تقنية الجيل الخامس المتقدمة، فإن شراكتنا هذه مع إريكسون تسلط الضوء على التزامنا بتقديم حلول متطورة تلبي الاحتياجات المتنامية للشركات والمستهلكين على حد سواء".

من جانبه، قال إيكو نيلسون، نائب للرئيس ورئيس وحدة العملاء العالمية لأعمال شركة إي آند في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "تستطيع تقنية L4S زمن الاستجابة المنخفض والخسارة المنخفضة والإنتاجية القابلة للتطوير، أن تعزز تجارب المستخدمين بشكل كبير وتدفع إلى تبني تطبيقات الجيل التالي مثل الألعاب السحابية والواقع الممتد. وبما أنها جزءٌ أساسي من حل الاتصالات الحساسة للوقت لشبكة الجيل الخامس، فهي تعمل على تعزيز استجابة الشبكة، وتمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات حساسة للوقت ومتكيفة مع المعدلات من شأنها أن تحفز الابتكارات المستقبلية".

هذا وتتمتع إريكسون بشراكة طويلة الأمد مع اتصالات الإمارات من e&، وتلتزم بتقديم حلول متقدمة تدعم استراتيجية شركة اتصالات في توفير شبكة جيل خامس حديثة ومتطورة، وتعزيز نموها وتطورها المستقبلي.

-انتهى-

#بياناتشركات