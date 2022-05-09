أعلنت إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك)، عن إطلاق برنامج لمدة سنتين بالتعاون مع أكاديمية نيويورك للعلوم لتزويد 200 طالب في عُمان بفرصة التعاون في تحدي عالمي ذو الصلة بالابتكارات على مستوى إنترنت الأشياء(IoT) والعلوم والتكنولوجيا ومجالات الهندسة والرياضيات .(STEM)

وسيتم في إطار التعاون، الاعتماد على منصة Launchpad التابعة للأكاديمية، لتكوين ستة فرق من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاماً، وربطها بمشرف من أصحاب الكفاءة والخبرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(STEM) ، أو أحد الطلاب الجامعيين من مستوى الدراسات العليا أو زميل مشارك من المتخصصين في مرحلة ما بعد الدكتوراه. وشهد التحدي الذي شارك فيه الطلاب خلال فصل الخريف، تصميم منازل ذكية متوافقة مع التكنولوجيات المتطورة، والهادفة لجمع ومعالجة وتخزين البيانات ذات الصلة بقضايا البيئة والرعاية الصحية. وسيتم استخدام هذه البيانات لتعزيز الاستهلاك المستدام للطاقة بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون الصحة الجسدية والعقلية لسكان هذه المنازل.

وسيشارك 100 طالب عماني سنوياً في البرنامج بدعم من إريكسون، من خلال مركز التميز التابع لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار. وتبنت فرق الطلاب من جميع أنحاء عمان بعض الأفكار الاستشرافية خلال الفصل الدراسي الماضي، عبر دمج تقنية إنترنت الأشياء في المنازل. واستخدمت بعض الفرق تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء شبكة الواي فاي أو إنترنت الأشياء والارتقاء بمستويات حياة الأشخاص الذين يعانون من تحديات عدم القدرة على التنقل. كما قامت إحدى الفرق بتسليط الضوء على دور تقنية الواقع الافتراضي في تحسين التفاعلات مع الأجهزة الذكية، بينما قام فريق آخر بتحفيز استخدام الأجهزة الذكية لتمكين العائلات من تخفيف نفقاتها. ورغم تنوع المشاريع، إلا أن الموضوعات تبدو واضحة – ولعل أهمها يتمثل في السؤال التالي: ما هي أهم الطرق والاستراتيجيات الممكن اتباعها للاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعمل بالتالي على تحسين مجتمعاتنا؟

وقالت هدى الدغيشي، أخصائية الابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار بسلطنة عمان: "يسعدنا التعاون على نحو وثيق مع إريكسون وأكاديمية نيويورك للعلوم. ويكتسب هذا البرنامج أهمية استثنائية نظراً لدوره الحيوي في تعزيز قدرات وكفاءة طلابنا، وتحويلهم إلى خبراء في مجال مواجهة التحديات وإيجاد الحلول اللازمة والمبتكرة عبر مجالات متعددة ومنها تصاميم المنازل الذكية وغيرها من التحديات العالمية الأخرى. نحن واثقون من الإمكانات والفرص التي يوفرها هذا البرنامج للطلاب، الذين سيكتسبون مجموعة من المعارف والخبرات عبر منهجية التعلم الذاتي. وسيتمكنون من تعميق معارفهم في هذه المواضيع، مع تعزيز قدراتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية في سلطنة عمان".

من جهته، قال نيكولاس ديركس، الرئيس التنفيذي للأكاديمية: "يسعدنا التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار وشركة إريكسون لمساعدة الطلاب في عُمان، ومنحهم الدعم اللازم لتطوير مهارات متقدمة من المستويات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويعتبر تحدي المنازل الذكية لإنترنت الأشياء، إحدى الطرق الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها من قبل التحالف العالمي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التابع للأكاديمية، لتعزيز أواصر الارتباط بين الطلاب في جميع أنحاء العالم. ويشرفنا الترحيب بالطلاب العمانيين اللذين ينضمون إلى شبكتنا المكونة من 20,000 شاب في 100 دولة".

وقال الحسن الريامي، أحد طلاب الفريق المسؤول عن تصميم المنزل الذكي الذي يستخدم الألواح الشمسية لتوفير الطاقة عند انقطاع التيار الكهربائي: " منحني البرنامج فرصة استثنائية للعمل ضمن مجموعة حيوية من الطلبة المتميزين، للمساهمة في تطوير الأبحاث وتعزيز الابتكارات ومناقشة قضايا هادفة ذات تأثير عالمي. وأضاف الحسن، البالغ من العمر 14 عاماً والمقيم في مسقط: " يسعدني التوجه بالشكر لأكاديمية العلوم على منحي هذه الفرصة، والتي علمتني كيفية تطوير عمليات البحث الهادفة لحل التحديات الحقيقية، بالإضافة إلى تطوير مهاراتي التعاونية".

وأضاف عبد الله البلوشي، مدير إريكسون عمان: " تعمق هذه المسابقة الأحدث في مجال إنترنت الأشياء معرفة الشباب العماني بمفاهيم المنازل الذكية. لقد أثبت الطلاب المشاركين مواهبهم وقدراتهم في استشراف المستقبل عبر المشاركة في هذا البرنامج، ونحن على ثقة من دور جهودنا التعاونية مع برنامج أكاديمية العلوم لتساهم على نحو فريد في صقل مهارات الطلاب استشرافاً لمستقبل التكنولوجيا".

يشارك الطلاب في تحديات الابتكار عبر برنامج أكاديمية العلوم التابع لأكاديمية نيويورك للعلوم. ويتم حالياً استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج وذلك حتى 30 يونيو المقبل. وستلتحق دفعة ثانية من الطلاب العمانيين بالبرنامج قريباً.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

حول أكاديمية نيويورك للعلوم

أكاديمية نيويورك للعلوم هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح تلتزم منذ عام 1817 بتطوير العلوم لصالح المجتمع. تعمل الأكاديمية مع أكثر من 20000 عضو في 100 دولة، على تعزيز المعارف العلمية والتقنية، وتتصدى للتحديات العالمية بالحلول القائمة على العلم، وترعى مجموعة متنوعة من المبادرات التعليمية على جميع المستويات للمجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). تستضيف الأكاديمية برامج متعددة وتنشر محتوى في مجالات الحياة والعلوم الفيزيائية والعلوم الاجتماعية والتغذية والذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر والاستدامة. وتوفر الأكاديمية أيضًا موارد مهنية وتعليمية للباحثين في جميع مراحل حياتهم المهنية. لمعرفة المزيد ، قم بزيارة: www.nyas.org

للتواصل الإعلامي:

أكاديمية نيويورك للعلوم

روجيه توردا rtorda@nyas.org