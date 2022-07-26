أعلنت شركة إريكسون، (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن تعيين نيكولاس بليكسيل في منصب نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من 20 يوليو 2022. وسيكون بليكسيل في منصبه الجديد، مسؤولاً عن نشاط الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية، والتي تمثل سوقاً منفصلاً بالنسبة لشركة إريكسون.

وقبل توليه هذا المنصب، كان بليكسل يشغل منصب نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء العالمية لمجموعة MTN في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي عام 2020، تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة في العديد من الدول الرئيسية، وذلك بهدف قيادة وتوجيه المدراء التنفيذيين وموظفين إريكسون في تلك الدول.

هذا ويعود تاريخ نيكولاس بليكسيل مع شركة إريكسون إلى نحو 16 عاماً شغل خلالها عدة مناصب قيادية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا.

وتعليقاً على منصبه الجديد، قال نيكولاس: "إنه لشرف كبير لي أن يتم اختياري نائباً للرئيس ورئيساً لإريكسون في دول مجلس التعاون الخليجي. بعد 16 عاماً من العمل في هذه الصناعة، لا يسعني سوى التعبير عن حماستي الكبيرة لأقود فريق الشركة في منطقة تتسم بزخمها القوي، وأنا مستعد لأداء دوري في الارتقاء بقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في المنطقة وتعزيز شراكاتنا القوية في هذه الصناعة. وأنا أعلم جيداً بأن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانيات هائلة، فضلاً عن أنها منفتحة على استكشاف العديد من الابتكارات الجديدة. وأنا أتطلع قدماً إلى العمل مع فريق الشركة لتقديم كل ما يمكن هنا والارتقاء بالمنطقة إلى مستويات جديدة".

هذا وكان نيكولاس بليكسيل قد بدأ مسيرته المهنية في الصناعة المالية في لوكسمبورغ والسويد قبل أن ينتقل في عام 2006 إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتمتع بليكسيل بشغف كبير تجاه هذه الصناعة، وهو يتعاون مع باقي أعضاء فريق إريكسون التنفيذي لتعزيز ريادة الشركة من خلال الابتكار والتكنولوجيا والخدمات وحلول الأعمال المستدامة.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com