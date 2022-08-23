أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن تعيين إيكو نيلسون بمنصب المدير العام الإقليمي لشركة إريكسون في الإمارات العربية المتحدة، على أن يباشر مهامه في منصبه الجديد فور صدور قرار التعيين. ويتولى إيكو هذا المنصب إلى جانب منصبه الحالي كنائب للرئيس ورئيس لوحدة العملاء العالمية لأعمال شركة اتصالات ومنطقة باكستان في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتمتع إيكو بخبرة كبيرة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والأعمال، مع سجل حافل في أنشطة الاستراتيجية والابتكار والمبيعات والتنفيذ وتحويل الصناعات في أكثر من 50 دولة حول العالم.

هذا ويعود تاريخ نيلسون مع شركة إريكسون إلى عام 2012، حيث شغل منذ ذلك الحين مناصب قيادية عليا في الشرق الأوسط والهند وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وقبل انضمامه إلى إريكسون، عمل نيلسون لعدة سنوات في مناصب عليا في مجالي الاتصالات والإعلام في كلٍّ من IBM، وبرايس ووتر هاوس كوبرز (PwC).

وتعليقاً على منصبه الجديد، قال إيكو: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة شق طريقها في مجال الابتكار التكنولوجي، وهي تتمتع الآن بمكانة قوية تؤهلها لقيادة المرحلة التالية من عملية التحول الرقمي للصناعات. وتتمثل أولوياتي الرئيسية في هذا المنصب الجديد، في استغلال ريادة إريكسون في مجال الابتكار والتكنولوجيا لدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، عبر التعاون مع أهم المؤسسات الحكومية والهيئات التنظيمية وصانعي السياسات. وأنا سعيد جداً لتولي قيادة شركة إريكسون الإمارات، لا سيما في هذه الأوقات التي نشهد فيها بداية حقبة جديدة لصناعتنا."

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com