تم تعيين ييني ليندكفيست، التي تشغل حالياً منصب رئيس أعمال منطقة إريكسون أوروبا وأمريكا اللاتينية، رئيساً جديداً لأعمال البرمجيات والخدمات السحابية اعتباراً من 15 مارس 2025.

إنشاء منطقتين سوقيتين جديدتين هما منطقة السوق في الأمريكتين برئاسة يوسي كوهين ومنطقة السوق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا برئاسة باتريك يوهانسون.

سيتنحى فريدريك ييدلينج، رئيس وحدة الشبكات حالياً، عن منصبه في 15 مارس 2025، وسوف يغادر شركة إريكسون في 30 يونيو 2025.

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ERIC) اليوم عن تغييرات في فريقها التنفيذي وهيكلها التشغيلي العالمي. وفي هذا الإطار قررت الشركة توحيد هيكلها الإقليمي وتنظيم مناطق أسواقها بطريقة أكثر كفاءة.

كما أعلنت إريكسون اليوم عن تعيين بير نارفينجر، الذي يرأس قسم البرمجيات والخدمات السحابية منذ عام 2022، نائباً تنفيذياً للرئيس ومسؤولاً عن وحدة أعمال الشبكات في إريكسون. وكان نارفينجر قد انضم إلى إريكسون منذ عام 1997 وتولى منذ ذلك الحين مجموعة من المناصب العالمية، كما انضم إلى الفريق التنفيذي للشركة في عام 2022.

وستحل ييني ليندكفيست، التي تدير حالياً أعمال إريكسون في أوروبا وأمريكا اللاتينية، محل بير نارفينجر كرئيسة لأعمال البرمجيات والخدمات السحابية. وشغلت ليندكفيست عدة مناصب قيادية في إريكسون منذ انضمامها إلى الشركة في عام 2010، كما أصبحت جزءاً من الفريق التنفيذي في عام 2023.

وتعليقاً على هذه التعيينات الجديدة، قال بوريه إيكهولم، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون: "يسرني جداً الإعلان عن تعيين بير وييني لقيادة أعمال الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، لا سيما وأنهما من القادة الأقوياء في إريكسون، حيث ترك كلٌّ منهما تأثيراً كبيراً على الشركة منذ انضمامهما إلى فريقها التنفيذي. وقد تمكن بير من إحداث تحول في قطاع البرمجيات والخدمات السحابية، وسوف تضمن خبرته الواسعة في مختلف أعمال إريكسون، وفهمه العميق في مجال التكنولوجيا ومهاراته القيادية الاستثنائية، استمرار ريادة إريكسون في مجال أعمال ومنتجات الشبكات، مع مواصلتنا تقديم أفضل الشبكات عالية الأداء والقابلة للبرمجة في الصناعة".

وأضاف إيكهولم: "تتمتع ييني بفهم عميق لصناعتنا وهي قائدة أعمال قوية ستواصل استغلال ريادتنا في مجال التكنولوجيا لتعزيز القيمة للعملاء وبناء شراكات قوية معهم. وقد قدمت ييني أداءً قوياً للغاية خلال فترة توليها أعمال منطقة السوق في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وأنا سعيد جداً لأنها ستتولى الآن قيادة أعمال البرمجيات والخدمات السحابية."

هذا وتم إنشاء منطقتين سوقيتين جديدتين ضمن الهيكل التشغيلي الجديد لشركة إريكسون، وفي سياق متصل، قال بوريه إيكهولم: "نحن نسعى باستمرار لتطوير وابتكار طرق جديدة لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة. ونعتقد بأنه من خلال الجمع بين ثلاث مناطق سوقية في منطقتين اثنتين، فإننا نوفر فرصاً لتعزيز الكفاءة مع مواصلتنا التركيز على العملاء".

وكانت منطقة السوق في أوروبا وأمريكا اللاتينية، ومنطقة السوق في أمريكا الشمالية، ومنطقة السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا، هي المناطق السوقية الثلاث التي تأثرت بعملية إعادة الهيكلة الجديدة. وستكون منطقتا السوق الجديدتان، منطقة السوق في الأمريكتين برئاسة يوسي كوهين، ومنطقة السوق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا برئاسة باتريك يوهانسون.

كما أعلنت شركة إريكسون اليوم أن فريدريك ييدلينج، رئيس وحدة أعمال الشبكات في إريكسون منذ فترة طويلة، سيتنحى عن منصبه في 15 مارس 2025، وسيظل مستشاراً تنفيذياً للشركة حتى 30 يونيو 2025. وكان ييدلينج قد انضم إلى إريكسون في عام 2006، وأصبح عضواً في الفريق التنفيذي للشركة في عام 2017.

وفي سياق متصل، قال بوريه إيكهولم: "لقد كان فريدريك عضواً قيماً في فريقنا التنفيذي لمدة 8 سنوات تقريباً، تمكن خلالها من قيادة نجاح وحدة أعمال الشبكات وساهم في تحول إريكسون في عام 2017. كما أنه ساهم في تعزيز مكانة إريكسون في مجال الشبكات القابلة للبرمجة الرائدة في الصناعة والتي توفر اتصالاً متمايزاً، ما يفتح الباب أمام حالات استخدام جديدة وزيادة في استثمارات الشبكة ويسمح لعملائنا في نهاية المطاف بزيادة استثماراتهم في البنية التحتية للشبكة. وقد وصلنا الآن إلى استنتاج مفاده أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير في الفريق التنفيذي، وبموجب هذا سيترك فريدريك إريكسون ليمضي قدماً في تولي تحديات جديدة، شاكرين له عمله الرائع في إريكسون، مع تمنياتنا له بكل التوفيق في مساعيه المستقبلية".

من جانبه، قال فريدريك ييدلينج: "لقد كان من دواعي سروري العمل في شركة إريكسون لمدة عقدين تقريباً، وتولي مسؤولية أعمال الشبكات منذ عام 2017. لقد مكنتنا ريادتنا التكنولوجية من دفع الزخم حول الشبكات القابلة للبرمجة لتوفير اتصال متمايز، حيث بات العملاء يدركون بشكل متزايد فوائد جعل شبكات الهاتف المحمول متاحة من خلال واجهات برمجة التطبيقات. وبعد أن وضعنا الأساس للنجاح المستقبلي للشبكات، والذي يضمن لنا التركيز على تسليم برمجيات رئيسية والمحافظة على ريادتنا في بعض أهم الأسواق مثل الولايات المتحدة والهند واليابان، فإنني أشعر بأن هذا هو الوقت المناسب لأمضي قدماً نحو فرص جديدة".

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

-انتهى-

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