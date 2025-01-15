تستفيد ANA من النماذج اللغوية الكبيرة التي تستضيفها إريكسون بشكل آمن وتتكامل مع وظائف عمليات الذكاء الاصطناعي (AIOps).

تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي هذه، المدمجة في حل إدارة وتنسيق NetCloud من إريكسون، لحوالي 37,000 مؤسسة تدير 2.9 مليون جهاز.

أعلنت شركة إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: إريك) اليوم عن إطلاق مساعد (ANA) NetCloud Assistant القائم على الذكاء الاصطناعي المولّد، والذي يعد هذا الجيل الجديد من ANA كخبيراً افتراضياً مصمماً لتبسيط إدارة شبكة الجيل الخامس للمؤسسات. على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تستفيد من البحث لتوفير روابط للموارد الموجودة، يتميز ANA بالقدرة على قراءة وفهم وإنشاء محتوى نصي ورسومي جديد، ويوفر استجابات مخصصة من خلال ربط المعلومات من مستندات تقنية متعددة ورؤى فريدة من شبكة العميل، مما يحول ساعات أو حتى أيام من العمل إلى ثوان.

وبهذا يكون ANA أول خبير افتراضي قائم على الذكاء الاصطناعي المولّد ومصمم للشبكات اللاسلكية واسعة النطاق (WWAN) المؤسسية، باستخدام نماذج لغوية كبيرة، مع استضافة جميع مكونات الذكاء الاصطناعي بالكامل ضمن بيئة إريكسون مما يضمن خصوصية المستخدم والبيانات من خلال تجنب مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API)إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المولدة للمستهلكين من الطرف الثالث.

وتكون الوظائف الرئيسية لـ ANA كالتالي:

تلخيص المعرفة: يربط المعلومات من مكتبة إريكسون للوثائق الفنية في ملخصات موجزة مخصصة لشبكة العميل.

المساعدة في تشكيل: تسريع عمليات نشر اليوم الأول من خلال إرشادات تفصيلية لتهيئة جهاز حافة الشبكة الواسعة ( WAN ) استناداً إلى أفضل الممارسات.

) استناداً إلى أفضل الممارسات. تحري الخلل وإصلاحه المحسّن: يعمل على أتمتة المهام التشخيصية الشائعة ويوفر إرشادات خطوة بخطوة لاستكشاف مشكلات الاتصال وحلها، مما يسرع من متوسط الوقت اللازم لإصلاحها .

توصيات السياسة: ستعمل الإصدارات المستقبلية على ترجمة متطلبات العمل إلى سياسات SD-WAN الموصى بها وسياسات ربط WAN لتعزيز أداء WAN وتوافر التطبيقات .

الموصى بها وسياسات ربط لتعزيز أداء وتوافر التطبيقات إنشاء رسم بياني مخصص: ستتيح الإصدارات المستقبلية للمسؤولين أن يطلبوا من ANA إنشاء رسوم بيانية مفصلة تعرض معلومات أكثر تعقيداً لا تتوفر عادةً في لوحات معلومات NetCloud النموذجية أو التقارير المعدة مسبقاً.

قال بانكاج مالهوترا، رئيس قسم الشبكات المؤسسية والأمن، الحلول اللاسلكية للمؤسسات في إريكسون: ”تتميز شبكة NetCloud من إريكسون بقدرتها على تبسيط نشر وإدارة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للشبكات الخلوية للمؤسسات. ومن خلال الاستثمار المكثف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، نعمل على تمكين فِرَق تكنولوجيا المعلومات الأكثر انسيابية من مواجهة تحديات إدارة الجيل الخامس، وتعزيز موثوقية الشبكة وأمنها وتجربة المستخدم بكفاءة لا مثيل لها“.

وتكمل تقنية الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي لوحة تحكم NetCloud AIOps من إريكسون، والتي تعد بمثابة عنصر حيوي في تحويل إدارة الشبكة. ومن خلال نظام ذكي لإدارة الأعطال، يكتشف هذا النظام الحالات غير المعتمدة المتعلقة بالأداء، مثل زمن الاستجابة والتذبذب، حسب البيئة الخاصة بكل عميل. من خلال توفير رؤى أداء الشبكة في الوقت الفعلي، AIOps تمكّن فِرَق تكنولوجيا المعلومات من معالجة المشكلات بشكل استباقي، والاستفادة من ANA حسب الحاجة لضمان التشغيل الأمثل للشبكة وتعزيز التجربة الرقمية الشاملة.

يعتمد الأداء المستقبلي أو الفوائد المحتملة لمنتجات إريكسون على التوقعات الحالية وقد تكون عرضة للتغيير.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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