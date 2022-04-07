أطلقت إريكسون بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان، برنامج الإرشاد الفني الشامل لمجموعة مختارة من الطلاب الموهوبين في مجمع الابتكار في مسقط.

سيقوم البرنامج بتوجيه الطلاب لتطوير حالات استخدام إنترنت الأشياء باعتماد أحدث تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء كجزء من مركز التميّز.

ستشارك مجموعة من 15 طالباً من مختلف برامج البكالوريوس والدراسات العليا في برنامج التوجيه.

سيعمل الطلاب على ثلاث حالات رئيسية لاستخدام إنترنت الأشياء تتعلق بقطاع الزراعة والمياه في السلطنة.

أطلقت إريكسون بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان، برنامج الإرشاد الفني الشامل لمجموعة مختارة من الطلاب الموهوبين من جامعة السلطان قابوس، وسيتم تنظيم الجلسات التدريبية والتعليمية المختلفة في مركز التميّز (CoE) لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء بمجمع الابتكار في مسقط. وتم إطلاق البرنامج رسمياً، يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 في مجمع الابتكار في مسقط. وذلك خلال حفل خاص برعاية معالي الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، وبحضور الدكتور عبد الله البلوشي رئيس شركة إريكسون عُمان ومدراء من وزارة المالية وعدد من المشاركين في البرنامج من جامعة السلطان قابوس.

ويهدف البرنامج إلى إرشاد الطلاب لتطوير حالات استخدام إنترنت الأشياء بالارتكاز على أحدث تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء كجزء من برامج مركز التميّز لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء الذي أنشأته وزارة المالية العمانية بالتعاون مع إريكسون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وسيتم توجيه الطلاب من قبل المتخصصين الأكاديميين والخبراء في تقنية إنترنت الأشياء في إريكسون، لتعليمهم المفاهيم الأساسية وحالات استخدام إنترنت الأشياء وصولاً إلى مراحل التنفيذ والاختبار. وستشارك مجموعة من 15 طالباً من برامج البكالوريوس والدراسات العليا، عبر مجموعة متنوعة من التخصصات الأكاديمية مثل هندسة الميكاترونكس وهندسة الاتصالات وهندسة الحاسوب والهندسة الزراعية وهندسة العمارة والأجهزة الإلكترونية والتحكم والاتصالات ومعالجة الإشارات، في برنامج التوجيه الذي يستمر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر. وسيعمل الطلاب على ثلاث حالات رئيسية لاستخدام إنترنت الأشياء تتعلق بقطاع الزراعة والمياه في السلطنة. وتتمثل النتيجة التعليمية الرئيسية للبرنامج في العمل مع فرق متعددة التخصصات، لتقديم نموذج أولي مع معايير الصناعة، وإدارة المشاريع باستخدام مبادئ التطوير السريع.

وقامت إريكسون بتجهيز مركز التميّز بأحدث التكنولوجيات من فئة 5G Radio DOT ضمن نظام إريكسون الراديوي ومنصة إنترنت الأشياء المتطورة، والتي تعتبر مثالية لأغراض البحث والتطوير التربوي. وبهدف التأكيد على التزام إريكسون برعاية مركز التميّز، أجرت الشركة جلسات مخصصة لنقل المعرفة الشاملة لعمليات وصيانة شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى استعراض قدرات النظام لمهندسين مختارين من الفريق الفني لمجمع الابتكار في مسقط. (IPM)

وعلق الدكتور عبد الله البلوشي، رئيس إريكسون عُمان قائلاً: "نعتقد بأن الأوساط الأكاديمية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مسار النمو التكنولوجي في عُمان، كمنصة تشجع الابتكار والإبداع. ونتطلع بالتزامن مع استشراف المستقبل الرقمي لسلطنة عُمان، عبر تأسيس مركز التميّز، إلى التعاون مع الطلاب الموهوبين في جامعة السلطان قابوس لتمكينهم من تطوير حالات استخدام متقدمة على مستوى القطاع، لدفع مسار التطور نحو تحقيق رؤية عُمان 2040."

من جهتها قالت هاجر البلوشي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: "يسعدنا إنشاء مركز التميّز بالتعاون مع إريكسون، حيث سيوفر بيئة رائعة للأشخاص من مختلف الفئات العمرية والخبرة في مجال الجيل الخامس وإنترنت الأشياء لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم عبر كافة المجالات. أنا واثقة من أن الطلاب الموهوبين سيتفوقون في تطوير مجموعة متنوعة من حالات استخدام إنترنت الأشياء التي تتكامل مع رؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الصناعية المختلفة في جميع أنحاء البلاد."

ويعمل مركز التميّز لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء (CoE) كمركز أبحاث لتطوير حالات استخدام الجيل الخامس وحالات استخدام إنترنت الأشياء كدليل على المفهوم (PoC) قبل نشره في الشبكات التجارية. ويوفر المركز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وكذلك الشركات الناشئة التي تتجه نحو تبني واعتماد شبكات الجيل التالي عبر تمكينهم من تنفيذ أفكارهم ومفاهيمهم على أرض الواقع. ومن المقرر أيضًا دعم الأوساط الأكاديمية المحلية وتحسين مستويات التعلم الرقمي لطلاب المدارس الثانوية الإعدادية والثانوية من خلال برنامج مختبر إريكسون الرقمي.

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تويتر أطلقنا برنامج إرشاد تقني واسع النطاق لطلاب محددين👨‍🎓👩‍🎓 في@SQU_Info بالتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتطوير حالات استخدام #إنترنت_الأشياء باعتماد أحدث تقنيات #5G و #IoT. اقرأ المزيد ▶ (رابط) فيسبوك أطلقنا برنامج إرشاد تقني واسع النطاق لطلاب محددين👨‍🎓👩‍🎓 في@SQU_Info بالتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتطوير حالات استخدام #إنترنت_الأشياء باعتماد أحدث تقنيات #5G و #IoT، وذلك في مركز التميّز (CoE) لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء. سيشارك ما مجموعه 15 طالباً من مختلف برامج البكالوريوس والدراسات العليا في برنامج التوجيه. سيعمل الطلاب على ثلاث حالات رئيسية لاستخدام إنترنت الأشياء تتعلق بقطاعي #الزراعة و #المياه في السلطنة. اقرأ المزيد ▶ (رابط) لينكد إن نعتقد بأن الأوساط الأكاديمية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مسار النمو التكنولوجي في عمان، كمنصة تشجع الابتكار والإبداع. وأطلقنا تماشياً مع هذه الرؤية، برنامج إرشاد تقني واسع النطاق لطلاب محددين في جامعة السلطان قابوس بالتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتطوير حالات استخدام #إنترنت_الأشياء باعتماد أحدث تقنيات #5G و #IoT، وذلك في مركز التميّز (CoE) لتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء. اقرأ المزيد ▶ (رابط)

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تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com